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El encuentro Converciencia 2026 reunió a científicos guatemaltecos por tres días para fortalecer la ciencia, la tecnología y la innovación

La actividad, que llega a su 21 edición y se extenderá hasta el 30 de julio, convoca a especialistas dentro y fuera del territorio para intercambiar propuestas orientadas a decisiones basadas en evidencia

Seis personas sentadas en sillas, frente a una pantalla con el texto 'Conveniencia 2026'. Hay dos banderas institucionales y un piano de cola
Seis panelistas participan en una presentación sobre soberanía climática y diplomacia del conocimiento durante el evento Conveniencia 2026, que se proyecta en la pantalla principal. (Diario de Centroamerica)
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Converciencia 2026 comenzó en Guatemala como un encuentro de tres días que reunió a científicos guatemaltecos del país y del extranjero para intercambiar conocimientos, proponer soluciones a desafíos nacionales y reforzar la ciencia, la tecnología y la innovación como herramientas para el desarrollo.

La actividad celebra su 21 edición. Según Diario de Centro América, el programa busca abrir un espacio de diálogo sobre asuntos vinculados con el desarrollo nacional y sobre las oportunidades que ofrece la ciencia para responder a los problemas que enfrenta el país.

El encuentro convoca a especialistas que desarrollan su trabajo dentro y fuera de Guatemala. Esa articulación entre trayectorias locales y la comunidad científica en el exterior aparece como uno de los ejes centrales de la cita.

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Hombre con traje oscuro y lentes pronuncia un discurso en un podio con micrófono, junto a una pantalla con el texto Convergencia 2026
Converciencia 2026 comenzó en Guatemala como un encuentro de tres días para reunir a científicos guatemaltecos dentro y fuera del país. (Diario de Centroamerica)

El encuentro busca conectar a investigadores, instituciones y sociedad

Ottoniel Monterroso, subsecretario Nacional de Ciencia y Tecnología, definió a Converciencia 2026 como una plataforma para vincular a investigadores, instituciones y sociedad guatemalteca. En ese marco, sostuvo: “El objetivo general de esta actividad es que se pueda difundir el conocimiento científico para que contribuya a la solución de los principales problemas que afronta el país”.

Monterroso añadió que el espacio también permite reconectar el talento local con la diáspora científica residente fuera del territorio nacional. A la vez, ofrece una vitrina para conocer los avances de los profesionales guatemaltecos que desarrollan su trabajo en el extranjero.

Ese punto responde al núcleo del encuentro: Converciencia 2026 fue planteado como un mecanismo para poner en circulación conocimiento, experiencias y propuestas que puedan traducirse en respuestas para distintas áreas del país. La lógica del evento no se limita a la exposición académica, sino que apunta a relacionar la producción científica con necesidades concretas de Guatemala.

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La Red CTI plantea decisiones basadas en evidencia científica

Rodrigo Vargas, coordinador nacional de la Red CTI, explicó que la reunión crea un espacio de encuentro entre investigadores para abordar asuntos de interés nacional. En sus palabras: “La gran oportunidad es entrar en un foro donde puedan dialogar sobre temas que son relevantes para el bienestar nacional”.

Vargas señaló además que el encuentro busca apoyar al sistema mediante el intercambio entre investigadores. Ese intercambio, indicó, debe servir para discutir las decisiones que Guatemala necesita tomar con base en evidencia científica.

La referencia a decisiones sustentadas en ciencia sitúa al evento en un plano más amplio que el del intercambio profesional. Según la publicación, la intención es que la conversación entre especialistas pueda aportar insumos para orientar respuestas en temas estratégicos para el país.

Converciencia también apunta a inspirar a niñez y juventud

Kleinsy Bonilla, coordinadora internacional de la Red CTI, afirmó que Converciencia permite fortalecer los vínculos entre la comunidad científica guatemalteca y convertir ese intercambio en oportunidades para el país. “Converciencia procura ser un encuentro para intercambios, para colaboraciones, pero que también inspire a la niñez y juventud para que dimensionen qué carreras existen”, dijo al medio.

Bonilla agregó que promover este tipo de espacios es fundamental para despertar el interés por la ciencia. Su planteo enlaza la cooperación entre investigadores con un objetivo de más largo plazo: que Guatemala cuente con más científicos capaces de aportar al desarrollo nacional.

Ese componente formativo amplía el alcance de la actividad. Además de reunir a expertos para debatir sobre innovación y desarrollo, el encuentro busca mostrar a nuevas generaciones las rutas profesionales vinculadas con la ciencia y la tecnología.

Converciencia 2026 se presenta así como un foro que combina diálogo entre especialistas, conexión con la diáspora científica y difusión del conocimiento ante la sociedad. De acuerdo con Diario de Centro América, el objetivo final es que ese intercambio contribuya a enfrentar los principales problemas del país y a fortalecer las capacidades científicas de Guatemala.

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