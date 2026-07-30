Pache y Plumis, los perros que conquistaron el stream: el debate sobre el vínculo humano-animal en clave viral

En Infobae a las Nueve estuvieron Pache y Plumis

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Un fenómeno inesperado irrumpió en la escena del stream argentino: Pache y Plumis, los perros que conquistaron las redes y dieron el salto a medios tradicionales. Su historia, marcada por la espontaneidad y el humor, revela no solo el poder de las nuevas plataformas digitales, sino también la capacidad de dos personajes caninos para instalar debates sobre la convivencia entre humanos y perros, la adopción responsable y el absurdo de ciertas costumbres urbanas.

La dupla visitó los estudios de Infobae en vivo, en el ciclo Infobae a las Nueve y no dudaron en contar su historia y su presente. Al comenzar, explicaron que la amistad surgió en circunstancias tan cotidianas como reconocibles: ambos se conocieron en una plaza de Olivos, durante esos rituales de paseo y marcaje de territorio que comparten infinidad de perros en las ciudades.

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La anécdota de su primer encuentro, cuando descubrieron que competían por el mismo árbol, terminó sellando una alianza que hoy arrastra miles de seguidores en YouTube, Instagram y TikTok. La química entre ambos fue evidente desde el inicio, y pronto decidieron lanzar su canal de stream, Ta Bueno Che, con transmisiones en vivo todos los miércoles.

Desde su debut, lograron un crecimiento viral al reaccionar a videos, noticias y anécdotas enviadas por su audiencia, siempre con una mirada aguda y cargada de ironía sobre el universo perruno y la vida cotidiana. El formato del canal se caracteriza por la interacción directa con los seguidores, quienes participan enviando fotos, videos y hasta dibujos de sus propios perros, generando una comunidad activa y participativa. “Ahí la gente nos manda videos de sus perros, fotos de sus perros, nos hacen dibujos de los nenes. Y ahí andamos, ¿viste?”, explicó Pache, al subrayar la naturaleza colectiva del proyecto.

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Pache y Plumis, los perros de “Ta bueno che!”, visitaron Infobae a las Nueve

La propuesta de Ta Bueno Che va mucho más allá del entretenimiento superficial. Los contenidos abordan temas como la adopción y tenencia responsable, el absurdo de la venta de perros y la tendencia a humanizarlos en exceso. En tono humorístico, los protagonistas critican la moda de los perros que caben en carteras y la manipulación genética que lleva a razas con graves problemas de salud. “El humano empezó a mezclar todo, cruzaron raza, raza, hasta que llegó a chiquito para que entre la cartera de la dama”, comenta Plumis, ironizando sobre el origen de los perros miniatura.

La viralidad de estos personajes se potenció con su desembarco en el estudio de Infobae, donde participaron como invitados en el estudio y dialogaron con los conductores sobre los desafíos, anécdotas y filosofía de vida que sostienen su canal. Allí no solo desplegaron su humor característico, sino que también improvisaron imitaciones, canciones y reflexiones que pusieron en jaque la frontera entre lo animal y lo humano. Plumis demostró habilidades de ventrílocuo, mientras que Pache se lució con imitaciones, incluso de un pingüino, generando carcajadas entre los presentes.

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La interacción con el público es esencial. Cada semana, seguidores de todas las edades hacen llegar materiales para que los protagonistas los comenten en vivo. Esta participación refuerza el sentido de comunidad y convierte al canal en un espacio donde la voz de los “perros” —y por extensión, de sus dueños— tiene un peso central. Además, los streams incluyen secciones de humor, juegos, imitaciones y debates sobre temas de actualidad desde la perspectiva perruna.

Entre los temas recurrentes del canal aparece la convivencia con otras especies, como los gatos, que son descriptos con una mezcla de respeto y sospecha. “Con los gatos está todo bien, pero son traicioneros, ¿viste? Vos no te das cuenta y, ¡pa! Te la dan”, señala Pache, en un guiño a la rivalidad histórica entre ambas especies. Esta mirada lúdica se extiende también a los humanos, a quienes los protagonistas suelen interpelar con frases como “dale, humano, mueve la pelotita”, invirtiendo el habitual rol de dueño y mascota.

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Pache y Plumis se transformaron en poco tiempo en un fenómeno viral

La propuesta de Ta Bueno Che se extiende a eventos presenciales. El próximo 8 de noviembre, Pache y Plumis tienen previsto realizar un show en el teatro Coliseo, con entradas a la venta y la promesa de invitados especiales —humanos y perros—, aunque las normas del lugar impiden la presencia masiva de mascotas. “Después haremos una función para perros solo. Donde los humanos no pueden”, anticipan, reforzando el tono de complicidad con su público.

A lo largo de sus intervenciones, Pache y Plumis despliegan un discurso agudo sobre la transformación de los vínculos entre perros y humanos en la vida moderna. Critican con humor la venta de perros y promueven la adopción como alternativa ética: “Estaría mejor que adoptem, ¿no? Tantos perros por ahí sin casa”, plantea Pache, resumiendo una de las posturas centrales del canal.

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La relación con los humanos es objeto constante de análisis y parodia. Los protagonistas ironizan sobre la tendencia a tratar a los perros como “perrijos”, cuestionando la humanización excesiva: “Sí, tené un hijo. Y si no podés, tené un perro y decile: tengo un perro”, dice Pache, esbozando una crítica a las nuevas formas de afecto proyectadas sobre los animales.

El sentido del humor impregna cada reflexión. Los perros, en voz de sus personajes, se quejan de la rutina de paseos, del cemento que reemplazó al pasto, de la obligación de hacer sus necesidades en la vereda y del modo en que los humanos recogen sus desechos. La crítica, sin perder el tono festivo, apunta a la contradicción entre el deseo de tener mascotas y la falta de condiciones adecuadas para su bienestar.

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La diversidad de razas y la manipulación genética son otros de los blancos del humor de Pache y Plumis. Se burlan de las modas que llevan a crear perros miniatura o razas con problemas de salud, como el bulldog francés, y advierten sobre la responsabilidad humana en estos cambios: “Ahora el tipo tiene problemas de columna, de respiración, para parir, para respirar. ¿Y qué? ¿Qué pasó, humano? ¿Porque querías un perro gracioso para una foto? ¿Para una selfie?”, desafía Pache.

El fenómeno trasciende el canal de streaming y se proyecta en la cultura popular argentina. Su participación en programas de relevancia, como el de Infobae, y la interacción con figuras conocidas del ambiente televisivo y radial, amplían su llegada a públicos que habitualmente no consumen contenidos digitales. La mención de experiencias compartidas con Mario Pergolini y la afiliación simbólica al club La Ferrere son ejemplos del modo en que ambos personajes se integran al imaginario colectivo.

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La construcción de una comunidad activa, la presencia sostenida en redes sociales y la organización de eventos presenciales consolidan a Pache y Plumis como referentes de una nueva forma de entretenimiento, donde el humor, la crítica social y la celebración del mundo animal se combinan en un formato original y cercano. Su capacidad para instalar debates, generar empatía y reírse de sí mismos los posiciona como figuras centrales en la conversación sobre cómo vivimos y nos relacionamos con los animales en las ciudades.

El fenómeno encuentra su fuerza en la autenticidad y la frescura de sus protagonistas, capaces de hacer reír, cuestionar y proponer alternativas a los modelos tradicionales de convivencia entre especies. En cada transmisión, Pache y Plumis demuestran que el streaming puede ser una herramienta poderosa para conectar, entretener y abrir preguntas sobre temas que atraviesan la vida cotidiana de millones de personas.

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Entrevista completa a Pache y Plumis

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

* De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

* De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

* De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan.

* De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé.

* De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

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