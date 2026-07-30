Se viralizó la sorpresiva respuesta de Luck Ra cuando Mario Pergolini le preguntó si quería casarse con La Joaqui

En junio pasado, Luck Ra fue tomado por sorpresa por Mariano Pergolini luego de que le preguntara si pensaba contraer matrimonio con La Joaqui (Otro día perdido - El Trece)

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El romance entre La Joaqui y Luck Ra fue durante más de un año uno de los más observados y celebrados de la escena musical argentina. Juntos, la referente del RKT y el ascendente ídolo del cuarteto cordobés compartieron no solo escenarios y giras, sino también una exposición pública que los mantuvo en el centro de la conversación digital. Desde que oficializaron su relación en 2024, las imágenes de ambos recorriendo festivales, viajando y compartiendo momentos cotidianos generaron miles de reacciones entre sus seguidores. En medio de la conmoción por el final del romance, resurgió un fragmento de una entrevista del referente de cuarteto cordobés que aportó nueva perspectiva sobre su vínculo con la artista.

En junio pasado, el cantante cordobés fue invitado al ciclo Otro día perdido (El Trece), donde compartió un intercambio distendido y divertido con Mario Pergolini. Allí, el conductor no dudó en consultarle sobre la posibilidad de casarse con la artista, una pregunta que cambió el tono de la charla. “¿Pensaron en casarse?”, lanzó Pergolini. Tras unos segundos de silencio, Luck Ra fue sincero: “Nunca lo hemos hablado”. Su respuesta generó sorpresa tanto en el estudio como entre los seguidores, ya que muchos creían que una pareja tan expuesta y aparentemente consolidada ya había fantaseado con la idea de pasar por el altar.

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Durante el mismo ciclo, el artista cordobés habló sobre la convivencia con su entonces novia y no esquivó detalles sobre la dinámica de la pareja. “No me gusta hacerla enojar”, comentó entre risas, dejando entrever el carácter fuerte de La Joaqui. Ante la repregunta de Pergolini, el cantante reconoció: “Sí, obvio”, y no dudó en destacar una de las cualidades que más le atraía de su pareja: “Es una mina con mucha actitud, me encanta”.

"Nunca lo hemos hablado", aseguró el cordobés sobre la posibilidad de casarse con su entonces novia (Instagram)

El programa también rescató un fragmento de un streaming en el que La Joaqui relataba cómo se habían conocido y sugería que Luck Ra había sido muy tímido en los primeros encuentros. Sin embargo, él desmintió esa versión con humor y franqueza: “Eso es mentira, al principio yo quería conocerla”. Aclaró que su acercamiento no fue casual y que desde un primer momento tuvo claro su deseo de iniciar una relación: “Yo sabía que no era casual, estaba seguro de que quería estar con ella, entonces fue la peli, conocerla y después el gualicho”.

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Mientras el público asimilaba la noticia de la ruptura, La Joaqui decidió romper el silencio y se refirió a la separación y a los planes que tenía para el futuro. Este miércoles, durante su paso por el programa nocturno PLP (Luzu), la cantante se mostró vulnerable y al borde de las lágrimas al hablar del duelo emocional que atraviesa. “Yo quería casarme. Yo estaba muy enamorada, pero no nos dio el timing. Y también está bien”, confesó, sintetizando el dolor y la madurez con la que asume el final del vínculo. La Joaqui relató que fue ella quien viajó hasta Madrid para encontrarse con el músico, y que fue en ese viaje donde la relación llegó a su fin.

La cantante se quebró en vivo al recordar su relación con el cuartetero (PLP - Luzu)

En el mismo programa, la artista dejó en claro que, a pesar de la tristeza, su sentimiento predominante es la gratitud y no el rencor. “Facu fue por lejos el mejor novio que he tenido y fue la primera vez que yo experimenté un amor de verdad”, aseguró, usando el nombre real de Luck Ra. Y profundizó: “Independientemente de las cosas con las que no estoy de acuerdo o me cuesta más entender, él sigue siendo la misma persona de la que estaba enamorada antes de que decidiera seguir su camino sin mí”.

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La historia de La Joaqui y Luck Ra se despide del público como una de las relaciones más visibles y queridas de la escena musical reciente. Su final, lejos de escándalos, deja una enseñanza sobre los nuevos modos de vivir y comunicar el amor en tiempos de redes sociales: con honestidad, gratitud y la certeza de que, a veces, el timing no acompaña a los sentimientos. Mientras cada uno sigue su camino personal y profesional, los fans guardan el recuerdo de una pareja que supo emocionar, inspirar y mostrar, sin tapujos, la intensidad de lo vivido.