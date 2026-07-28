Las guerreras K-pop para colorear: cómo crear imágenes de Rumi, Zoey y Mira con IA para imprimir

Las guerreras K-pop es una película animada de Netflix muy popular entre los niños, que buscan dibujos de Rumi, Zoey y Mira para colorear. (Netflix)

Guardar

Las guerreras K-pop es una película animada de Netflix que atrae a muchos niños, quienes suelen buscar dibujos de Rumi, Zoey y Mira para colorear.

Para generar estas imágenes listas para imprimir, basta con seleccionar la imagen de la película que más llame la atención, adjuntarla en un chat de Gemini, la inteligencia artificial de Google, y agregar el siguiente prompt:

PUBLICIDAD

“Dibuja un dibujo de líneas en blanco y negro (line art) de alta calidad, limpio y preciso, basado en los tres personajes de la imagen proporcionada. Solo deben aparecer los contornos de las tres chicas en sus mismas poses y con su ropa detallada, eliminando todo el color y el sombreado. El fondo debe ser blanco puro, manteniendo las líneas de los focos y los círculos de luz como simples contornos. El estilo debe ser el de una página de un libro de colorear profesional, listo para imprimir”.

Para obtener estas imágenes, basta con adjuntar una imagen de la película en Gemini, la IA de Google, y escribir un prompt.(Gemini)

El siguiente paso es descargar la imagen, imprimirla e iniciar a colorear para dejar volar la imaginación.

Consejos para escoger la imagen de Las guerreras K-pop

La calidad de la imagen de partida determina directamente el resultado final. Una foto borrosa o pixelada producirá un dibujo con contornos imprecisos y detalles perdidos, mientras que una imagen nítida permite que la inteligencia artificial identifique con claridad cada elemento del personaje.

PUBLICIDAD

Lo primero es asegurarse de que la imagen esté en alta resolución. Los rasgos del rostro, la ropa y los accesorios de Rumi, Zoey y Mira deben verse con nitidez, sin manchas ni zonas oscuras que oculten información visual.

Conviene elegir imágenes con fondo simple o liso, ya que los fondos muy cargados pueden confundir al modelo y generar resultados menos precisos. También es recomendable optar por poses frontales o de tres cuartos, donde el personaje aparezca completo y sin elementos que lo tapen parcialmente.

PUBLICIDAD

Los rasgos, la ropa y los accesorios de Rumi, Zoey y Mira deben verse con nitidez, sin zonas oscuras que oculten detalles. (Netflix)

De qué trata la película Las guerreras K-pop

Las guerreras K-pop es una película estadounidense de animación musical y fantasía urbana estrenada por Netflix en 2025.

La historia sigue a Huntr/x, un grupo femenino de K-pop que, además de liderar listas de popularidad y ventas, lleva una vida secreta como cazadoras de demonios.

PUBLICIDAD

Según el argumento, hace 400 años los demonios atacaban a los humanos y robaban sus almas para alimentar a Gwi-Ma, el Rey Demonio. La amenaza se contuvo gracias a tres guerreras cuyo poder provenía del canto: con sus voces encerraron a los demonios bajo una barrera llamada Honmoon.

Las guerreras K-pop es una película animada de fantasía musical estadounidense estrenada en Netflix en 2025. (Netflix)

Ese legado pasó de generación en generación, con el objetivo de mantener la barrera y algún día crear una “Honmoon dorada” capaz de sellar a los demonios para siempre.

PUBLICIDAD

En el presente, las integrantes del trío, Rumi, Mira y Zoey, enfrentan una nueva amenaza: una banda rival masculina, los Saja Boys, cuyos miembros en realidad son demonios disfrazados.

En medio de ensayos, giras y una competencia de premios, la trama avanza entre secretos, alianzas y traiciones que ponen a prueba al grupo y su misión.

PUBLICIDAD

Los datos de las popularidad de Las guerreras K-pop

Según el reporte El año en búsquedas 2025 de Google, la película Las guerreras K-pop fue la más buscada del año, tres de sus canciones entraron al Top 10 y el título ocupó el segundo lugar en tendencias generales.

Según el reporte El año en búsquedas 2025 de Google, Las guerreras K-pop fue la película más buscada del año. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Google Trends también registró que los personajes de la película coparon los cinco primeros puestos entre los disfraces de Halloween más buscados de 2025.

En Estados Unidos,Las guerreras K-pop fue la película más vista de 2025 con20.500 millones de minutos vistos, según datos anuales de Nielsen.

A eso se suman 32 millones de visualizaciones de los videos con letras de sus canciones en todo el mundo. Dentro de la plataforma, los usuarios guardaron 1,5 millones de momentos únicos de la película; el más repetido fue la interpretación de “Soda Pop” por los Saja Boys.

PUBLICIDAD