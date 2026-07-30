Robaron las camisetas autografiadas de “Las Picadas del Tano”, quedaron filmados y terminaron detenidos

El momento en que los delincuentes desvalijan el local

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Las Picadas del Tano es uno de los bodegones más conocidos de la localidad bonaerense de Avellaneda. El local ganó fama por sus abundantes tablas de fiambres y quesos, además de sus shows en vivo. Sin embargo, en los últimos días su nombre comenzó a circular por un motivo muy distinto: un robo que quedó registrado por las cámaras de seguridad y que terminó con dos sospechosos detenidos.

Tal como se observa en el video que encabeza esta nota, cuatro delincuentes ingresaron al comercio durante la madrugada y recorrieron distintos sectores del salón en busca de objetos de valor. Encapuchados, con guantes y una linterna, se apoderaron de varias camisetas firmadas por futbolistas que formaban parte de la decoración del restaurante.

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En medio del robo, uno de los asaltantes advirtió la presencia de una de las cámaras de seguridad y les preguntó a sus cómplices: “¿Esta cámara está apuntando allá?”. Inmediatamente después, los cuatro se agacharon para intentar evitar quedar registrados por el dispositivo y continuaron revisando el comercio durante algunos instantes antes de escapar.

Uno de los delincuentes agachándose luego de notar que la cámara los estaba filmando

De acuerdo con el parte policial al que accedió Infobae, el hecho ocurrió el pasado lunes 27 de julio a las 3.43 am. A partir del análisis de las imágenes y de distintas tareas investigativas, el Gabinete Técnico Operativo (GTO) de la Comisaría Segunda de Avellaneda logró establecer la identidad de los ladrones, los domicilios donde se ocultaban y el vehículo que habrían utilizado para cometer el golpe.

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Con esas pruebas, el Juzgado de Garantías N°2, a pedido de la UFI N°3 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, autorizó tres órdenes de allanamiento que fueron ejecutadas este jueves con apoyo de efectivos de distintas comisarías del distrito, personal del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) e Infantería.

Las dos barretas y el handy secuestrados en la casa de uno de los delincuentes

El primero de los procedimientos se realizó en una vivienda de Dock Sud, donde fue detenido Kevin Alan Carballo, de 31 años, señalado por los investigadores como uno de los presuntos autores del robo.

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En ese domicilio la Policía secuestró dos camisetas de Boca Juniors firmadas por jugadores con los números 9 y 10, dos camisetas de Independiente, una camiseta de Argentino de Quilmes, una consola de sonido, un artefacto de iluminación tipo flash, dos barretas, un handy, tres teléfonos celulares y la ropa que, según la pesquisa, habría utilizado durante el hecho.

Algunas de las camisetas robadas que luego fueron recuperadas

Además, frente a la vivienda fue incautado un Ford Focus gris, que de acuerdo con la investigación fue el vehículo empleado para trasladarse el día del robo.

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El segundo allanamiento, realizado en otro inmueble de Dock Sud, no arrojó resultados positivos.

La vestimenta que usó uno de los cuatro delincuentes/El artefacto de iluminación tipo flash y la consola de sonido que se llevaron del comercio

El tercer procedimiento tuvo lugar en Bernal, partido de Quilmes, donde fue aprehendido Jonathan Gabriel Collica, de 30 años. Allí los investigadores secuestraron una camiseta del club Independiente, un teléfono celular y un conjunto deportivo negro que también habría sido utilizado durante el ilícito.

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Según informaron fuentes policiales, la fiscalía avaló ambas detenciones y dispuso las pericias sobre el automóvil secuestrado, los teléfonos celulares y el resto de los elementos incautados, que serán incorporados a la causa por robo agravado.