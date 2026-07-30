Crimen y Justicia
Agregar Infobae enGoogle

Robaron las camisetas autografiadas de “Las Picadas del Tano”, quedaron filmados y terminaron detenidos

La Policía Bonaerense identificó a parte de los autores del escruche ocurrido el lunes pasado en el tradicional comercio de Avellaneda. Secuestraron camisetas firmadas, equipos de sonido, herramientas utilizadas para el robo y el auto con el que escaparon

El momento en que los delincuentes desvalijan el local
Guardar

Las Picadas del Tano es uno de los bodegones más conocidos de la localidad bonaerense de Avellaneda. El local ganó fama por sus abundantes tablas de fiambres y quesos, además de sus shows en vivo. Sin embargo, en los últimos días su nombre comenzó a circular por un motivo muy distinto: un robo que quedó registrado por las cámaras de seguridad y que terminó con dos sospechosos detenidos.

Tal como se observa en el video que encabeza esta nota, cuatro delincuentes ingresaron al comercio durante la madrugada y recorrieron distintos sectores del salón en busca de objetos de valor. Encapuchados, con guantes y una linterna, se apoderaron de varias camisetas firmadas por futbolistas que formaban parte de la decoración del restaurante.

PUBLICIDAD

En medio del robo, uno de los asaltantes advirtió la presencia de una de las cámaras de seguridad y les preguntó a sus cómplices: “¿Esta cámara está apuntando allá?”. Inmediatamente después, los cuatro se agacharon para intentar evitar quedar registrados por el dispositivo y continuaron revisando el comercio durante algunos instantes antes de escapar.

Interior oscuro de un restaurante con mesas y sillas. Una columna decorativa con un dibujo de mujer y texto. Una figura borrosa en el fondo, encerrada en un círculo rojo
Uno de los delincuentes agachándose luego de notar que la cámara los estaba filmando

De acuerdo con el parte policial al que accedió Infobae, el hecho ocurrió el pasado lunes 27 de julio a las 3.43 am. A partir del análisis de las imágenes y de distintas tareas investigativas, el Gabinete Técnico Operativo (GTO) de la Comisaría Segunda de Avellaneda logró establecer la identidad de los ladrones, los domicilios donde se ocultaban y el vehículo que habrían utilizado para cometer el golpe.

PUBLICIDAD

Con esas pruebas, el Juzgado de Garantías N°2, a pedido de la UFI N°3 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, autorizó tres órdenes de allanamiento que fueron ejecutadas este jueves con apoyo de efectivos de distintas comisarías del distrito, personal del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) e Infantería.

Un radiotransmisor de mano Baofeng negro, una palanca recta plateada con mango negro y otra palanca curva oxidada, sobre una superficie bicolor
Las dos barretas y el handy secuestrados en la casa de uno de los delincuentes

El primero de los procedimientos se realizó en una vivienda de Dock Sud, donde fue detenido Kevin Alan Carballo, de 31 años, señalado por los investigadores como uno de los presuntos autores del robo.

En ese domicilio la Policía secuestró dos camisetas de Boca Juniors firmadas por jugadores con los números 9 y 10, dos camisetas de Independiente, una camiseta de Argentino de Quilmes, una consola de sonido, un artefacto de iluminación tipo flash, dos barretas, un handy, tres teléfonos celulares y la ropa que, según la pesquisa, habría utilizado durante el hecho.

Una camiseta de fútbol de Boca Juniors azul y amarilla con la marca Quilmes y una camiseta de Independiente roja con la marca OCA sobre un piso de baldosas
Algunas de las camisetas robadas que luego fueron recuperadas

Además, frente a la vivienda fue incautado un Ford Focus gris, que de acuerdo con la investigación fue el vehículo empleado para trasladarse el día del robo.

El segundo allanamiento, realizado en otro inmueble de Dock Sud, no arrojó resultados positivos.

Una campera negra y blanca, un pantalón deportivo azul con logotipos, un foco de luz rectangular y una lámpara negra ovalada sobre un piso de baldosas
La vestimenta que usó uno de los cuatro delincuentes/El artefacto de iluminación tipo flash y la consola de sonido que se llevaron del comercio

El tercer procedimiento tuvo lugar en Bernal, partido de Quilmes, donde fue aprehendido Jonathan Gabriel Collica, de 30 años. Allí los investigadores secuestraron una camiseta del club Independiente, un teléfono celular y un conjunto deportivo negro que también habría sido utilizado durante el ilícito.

Según informaron fuentes policiales, la fiscalía avaló ambas detenciones y dispuso las pericias sobre el automóvil secuestrado, los teléfonos celulares y el resto de los elementos incautados, que serán incorporados a la causa por robo agravado.

Temas Relacionados

Policía BonaerenseAvellanedaLas Picadas del TanoRoboEscrucheÚltimas Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Detuvieron a la funcionaria de Morón acusada de liderar una banda narco

Se trata de Luna Soyai Ortigoza, quien estaba prófuga junto a su novio. La Justicia había allanado sus casas y encontró cocaína, armas y marihuana. Fue detenida este jueves por la Policía Bonaerense

Detuvieron a la funcionaria de Morón acusada de liderar una banda narco

Brutal ataque en Moreno: un joven con dos pedidos de captura vigente, salió a robar y apuñaló a una mujer

El hecho ocurrió este miércoles en las inmediaciones de las calles Santa Rosa y Calvo y quedó grabado por una cámara de seguridad. El sospechoso fue identificado y detenido

Brutal ataque en Moreno: un joven con dos pedidos de captura vigente, salió a robar y apuñaló a una mujer

Bala perdida en el Centro Naval: otro club de la zona expresó su preocupación y los socios aseguran que los casos se repiten

El hecho ocurrió el sábado por la tarde en la sede que el establecimiento centenario posee en el barrio porteño de Núñez. Las denuncias previas

Bala perdida en el Centro Naval: otro club de la zona expresó su preocupación y los socios aseguran que los casos se repiten

“Es una burla para nosotros”: escándalo en Córdoba por un cura acusado de abuso de menores que reapareció en una misa

Alejandro Nicola fue filmado mientras participaba de una ceremonia católica en la Catedral de la capital provincial. Indignación entre los denunciantes por el comunicado del Arzobispado cordobés

“Es una burla para nosotros”: escándalo en Córdoba por un cura acusado de abuso de menores que reapareció en una misa

Quién es el cuidador que maltrató a dos ancianas en un geriátrico de Mar del Plata

El ex empleado de la Residencia de Adultos Mayores “David” fue filmado mientras agredía a las víctimas y les provocó lesiones graves. Las autoridades del establecimiento lo denunciaron tras ver las filmaciones de las cámaras y le abrieron una causa

Quién es el cuidador que maltrató a dos ancianas en un geriátrico de Mar del Plata

DEPORTES

Cuánto dinero ganó LeBron James solo con sus contratos en la NBA: el detalle de cada franquicia

Cuánto dinero ganó LeBron James solo con sus contratos en la NBA: el detalle de cada franquicia

Errores de técnica: las cuatro fallas que cometen los nadadores amateur

Cuáles son los torneos que se perderán las selecciones europeas si se confirma su boicot a la FIFA

Conmoción en el fútbol mundial: UEFA anunció que sus selecciones nacionales no participarán de los torneos FIFA

“Yo te voto”: el posteo de Lisandro Martínez que desató las bromas de Nicolás Tagliafico y es furor en redes

TELESHOW

Se viralizó la sorpresiva respuesta de Luck Ra cuando Mario Pergolini le preguntó si quería casarse con La Joaqui

Se viralizó la sorpresiva respuesta de Luck Ra cuando Mario Pergolini le preguntó si quería casarse con La Joaqui

Las vacaciones de Jimena Monteverde en Portugal: paseos, lugares soñados y el deseo de celebrar en familia

Pache y Plumis, los perros que conquistaron el stream: el debate sobre el vínculo humano-animal en clave viral

La profunda tristeza de Majo Riera, la mamá de Lali, por la muerte de su íntima amiga: “Elegiste volar”

Virginia Lago y su esperado regreso de Historias de Corazón: la icónica novela que presentará y en qué horario

INFOBAE AMÉRICA

Panamá eleva a 24 los ciudadanos vinculados a la guerra entre Rusia y Ucrania

Panamá eleva a 24 los ciudadanos vinculados a la guerra entre Rusia y Ucrania

Honduras: localizan una plantación con 5,500 arbustos de coca en el departamento de Colón

Lula da Silva volvió a escalar la tensión bilateral con Javier Milei: “Ustedes vieron la payasada que vino a hacer”

Retiran populares galletas de supermercados por riesgo para alérgicos: fueron vendidas en 10 estados

La Policía española desmanteló dos redes de explotación laboral de migrantes, la mayoría nicaragüenses