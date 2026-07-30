Tecno
Agregar Infobae enGoogle

Santa Fe vs. Caracas online: por qué es un riesgo usar Roja Directa, Pirlo TV y Fútbol Libre para ver este partido de la Copa Sudamericana

La popularidad de estas alternativas plantea una pregunta clave sobre el verdadero riesgos al recurrir a estas páginas para ver fútbol online

Santa Fe vs. Caracas
Santa Fe superó al Caracas por 2-0 en la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana - crédito Santa Fe
Guardar

La expectativa por el partido entre Independiente Santa Fe y Caracas FC, correspondiente a la vuelta de los play-offs de la Copa Sudamericana, ha disparado las búsquedas sobre cómo verlo gratis por internet.

La cita, que se disputa este jueves 30 de julio en el estadio Metropolitano de Lara, Venezuela, pone en juego el pase a los octavos de final contra River Plate y será transmitida por los canales designados por la Conmebol. Sin embargo, en redes sociales y foros, términos como “ver gratis” dominan las tendencias y portales como Fútbol Libre, Tarjeta Roja, Pirlo TV y Roja Directa aparecen entre los primeros resultados.

PUBLICIDAD

El atractivo (y los peligros) del streaming no oficial

Los partidos de alto impacto suelen ser el anzuelo perfecto para portales de streaming no autorizados que prometen acceso gratuito y sin registro. Su funcionamiento se apoya en dominios cambiantes, anonimato de los administradores y la ausencia total de soporte para el usuario.

Fondo azul oscuro con brillo. Círculo rojo con texto blanco 'ROJA TV DIRECTA'. Logo plateado de Conmebol Sudamericana. Círculo verde con balón de fútbol blanco y negro
Fútbol Libre, Roja Directa y Pirlo TV concentran búsquedas, expertos advierten por estafas digitales (Fotocomposición Infobae)

Tras cada cierre ordenado por acciones judiciales, surgen rápidamente nuevas copias que emulan el diseño y el nombre del sitio original, añadiendo confusión entre quienes buscan una solución rápida.

PUBLICIDAD

El verdadero riesgo radica en la opacidad que rodea a estos servicios. No hay una empresa responsable, ni canales de atención confiables. Si ocurre un fraude, robo de datos o daño al dispositivo, no existe a quién reclamar. Además, la falta de derechos oficiales para transmitir el evento implica que el contenido se mueve en un entorno inestable, donde cualquier promesa de “señal HD” o “transmisión premium” debería ser recibida con escepticismo.

Cómo operan las trampas tecnológicas en el streaming ilegal

El proceso de acceder a un partido suele incluir varios pasos disfrazados de legitimidad: botones de “play” llamativos, anuncios de última hora, ventanas emergentes y solicitudes de registro. Muchas veces, la experiencia real es un circuito de trampas digitales:

Mano sobre trackpad de laptop con pantalla de partido de fútbol, anuncios de apuestas y alerta de seguridad. Hay una taza, un teléfono móvil, un ratón y un cuaderno.
Al operar sin derechos, con dominios cambiantes y administradores anónimos, estos sitios facilitan imitaciones que engañan al usuario, y pueden incluir formularios de “verificación” o “HD” para captar datos personales y bancarios con ingeniería social - (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Se despliegan pop-ups que simulan ser parte del reproductor legítimo, pero redirigen a sitios externos.
  • Se solicita instalar extensiones, reproductores o aplicaciones “necesarias”, que en realidad pueden ser malware.
  • El usuario es dirigido a formularios de “validación” que solicitan datos personales o bancarios bajo la excusa de desbloquear la señal.

Los especialistas en ciberseguridad alertan que, en días de alta demanda, proliferan las páginas clonadas y los anuncios agresivos. El objetivo es aprovechar la prisa del usuario para ejecutar descargas o recopilar información confidencial.

Qué puede ocurrir si tu dispositivo es infectado

El mayor peligro no es la publicidad invasiva, sino el software malicioso que puede instalarse de forma inadvertida. Un archivo descargado, una extensión engañosa o un permiso excesivo en un móvil pueden permitir el acceso a:

  • Contraseñas almacenadas en el navegador.
  • Fotos, documentos y archivos personales.
  • Credenciales de correo electrónico, redes sociales y apps financieras.
  • Datos bancarios y accesos a billeteras digitales.
Ver Santa Fe vs Caracas en sitios gratis dispara alertas por malware y robo de datos - REUTERS/Luisa Gonzalez
Ver Santa Fe vs Caracas en sitios gratis dispara alertas por malware y robo de datos - REUTERS/Luisa Gonzalez

En teléfonos, el riesgo se multiplica si el sitio solicita permisos como acceso a almacenamiento, notificaciones, accesibilidad o control de otras aplicaciones. Una vez dentro, el atacante puede escalar el daño y, en casos extremos, tomar el control total del dispositivo.

Además, si el equipo infectado está conectado al WiFi del hogar, el malware puede intentar propagarse a otros dispositivos, poniendo en jaque la seguridad digital de toda la familia y exponiendo datos laborales o cuentas compartidas.

No todos los ataques requieren conocimientos técnicos avanzados. Muchas de estas páginas operan con técnicas de ingeniería social, diseñadas para presionar al usuario a registrar una tarjeta, compartir datos personales o realizar pagos “de validación”. Promesas de “acceso premium gratis” o avisos de “verificar que no eres un bot” pueden terminar en robos directos o suplantación de identidad.

Señales de alerta y cómo protegerse

Entre los signos más frecuentes a vigilar destacan:

  • Mensajes que piden registrar tarjetas bancarias para supuestas verificaciones.
  • Formularios de “validación” sospechosos o que solicitan datos personales.
  • Promesas de acceso inmediato a cambio de información confidencial.

Los especialistas recomiendan evitar cualquier tipo de interacción con estos portales, no instalar aplicaciones o extensiones desde fuentes desconocidas y recurrir únicamente a señales oficiales para ver partidos.

Para quienes desean seguir el partido sin exponerse a riesgos, la mejor opción es recurrir a DSports o DGO, que garantizan la calidad de la transmisión y la protección de los datos personales. Además en Infobae se llevará el registro en vivo del minuto a minuto, goles y jugadas virales, permitiendo vivir la emoción del fútbol internacional de manera segura.

Temas Relacionados

Santa FeVer OnlineRoja DirectaFútbol LibrePirlo TVSudamericanaTecnología-NoticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El truco para gastar menos en Amazon: así funciona su mercado de segunda mano

Las personas que compraron por medio de este canal ahorraron más del 20%

El truco para gastar menos en Amazon: así funciona su mercado de segunda mano

Así cambia Gemini en tu computadora: Google incorpora un nuevo modo de control por voz

La nueva versión de Gemini para Mac permite controlar la IA con la voz y acceder a funciones avanzadas de productividad

Así cambia Gemini en tu computadora: Google incorpora un nuevo modo de control por voz

Netflix se despide de estos televisores a partir del 31 de julio de 2026: esta es la lista

La plataforma admite dispositivos de marcas como Samsung, LG, Sony, Panasonic, Philips, así como consolas PlayStation y Xbox

Netflix se despide de estos televisores a partir del 31 de julio de 2026: esta es la lista

Cómo se verían Las Guerreras K-pop en el universo de Spider-Man, según la IA

El proceso, cada vez más popular entre fanáticos, coincide con el estreno de Spider-Man: Brand New Day, la nueva película del superhéroe de Marvel

Cómo se verían Las Guerreras K-pop en el universo de Spider-Man, según la IA

Qué ocurre realmente con los datos cuando se elimina un archivo, una cuenta o una publicación en línea

Un gesto habitual esconde procesos poco visibles que pueden dejar rastros disponibles mucho después de la desaparición aparente

Qué ocurre realmente con los datos cuando se elimina un archivo, una cuenta o una publicación en línea

DEPORTES

Errores de técnica: las cuatro fallas que cometen los nadadores amateur

Errores de técnica: las cuatro fallas que cometen los nadadores amateur

Cuáles son los torneos que se perderán las selecciones europeas si se confirma su boicot a la FIFA

Conmoción en el fútbol mundial: UEFA anunció que sus selecciones nacionales no participarán de los torneos FIFA

“Yo te voto”: el posteo de Lisandro Martínez que desató las bromas de Nicolás Tagliafico y es furor en redes

Nacional le ganó 2-0 a Olimpia y lo mandó al fondo de la tabla en el Torneo Clausura 2026

TELESHOW

Se viralizó la sorpresiva respuesta de Luck Ra cuando Mario Pergolini le preguntó si quería casarse con La Joaqui

Se viralizó la sorpresiva respuesta de Luck Ra cuando Mario Pergolini le preguntó si quería casarse con La Joaqui

Las vacaciones de Jimena Monteverde en Portugal: paseos, lugares soñados y el deseo de celebrar en familia

Pache y Plumis, los perros que conquistaron el stream: el debate sobre el vínculo humano-animal en clave viral

La profunda tristeza de Majo Riera, la mamá de Lali, por la muerte de su íntima amiga: “Elegiste volar”

Virginia Lago y su esperado regreso de Historias de Corazón: la icónica novela que presentará y en qué horario

INFOBAE AMÉRICA

“Pensé que esa era mi vida”: la trata de personas sigue arrebatando la infancia a decenas de menores en Honduras

“Pensé que esa era mi vida”: la trata de personas sigue arrebatando la infancia a decenas de menores en Honduras

Gobierno asegura que el desempleo en Panamá ya no es de dos dígitos

“30 de julio, nunca más”: La masacre de 50 estudiantes asesinados que marcó a la Universidad de El Salvador

Corte IDH conocerá el caso de los hermanos Caxaj Rodríguez en contra de Guatemala por la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial

Autoridades salvadoreñas incautan más de 200 porciones de cocaína y dos paquetes grandes de marihuana