El método oficial de WhatsApp para pasar todos tus chats de un teléfono a otro

WhatsApp explica cómo transferir chats al cambiar de teléfono sin perder conversaciones ni archivos - (Foto: Meta)

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Cambiar de teléfono suele ser motivo de preocupación para quienes desean conservar sus conversaciones y archivos multimedia en WhatsApp. La aplicación de mensajería cuenta con un método oficial para transferir de manera segura y completa el historial de chats entre dispositivos, evitando la pérdida de información valiosa durante el proceso.

Con la creciente importancia de las comunicaciones digitales, conocer y aplicar estos procedimientos resulta esencial para millones de usuarios en todo el mundo.

El sistema de transferencia de chats ha evolucionado y ahora ofrece opciones tanto para quienes utilizan copias de seguridad en la nube como para quienes optan por el traspaso directo entre dispositivos. Estas alternativas permiten mantener intactas las conversaciones, archivos, fotos y videos, incluso al cambiar de número o de sistema operativo.

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Copia en Google Drive o iCloud, la vía más simple para conservar tu WhatsApp al estrenar móvil - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Realizar una copia de seguridad de tus chats

La forma más sencilla y recomendada de proteger tu historial de WhatsApp es mediante copias de seguridad automáticas o manuales. En dispositivos Android, las copias se almacenan en Google Drive, mientras que en iPhone se utiliza iCloud. Puedes configurar la frecuencia de las copias (diaria, semanal, mensual) o realizarlas manualmente antes de cambiar de teléfono.

Pasos para crear una copia de seguridad:

Abre WhatsApp y accede a Configuración.

Ve a la sección Chats y selecciona “Copia de seguridad”.

Elige la cuenta de Google o iCloud donde se almacenarán los datos.

Toca “Guardar” para crear la copia en ese momento.

Revisa que la copia esté actualizada antes de cambiar de dispositivo.

Restaurar tus chats en el nuevo dispositivo

Para recuperar tus conversaciones al cambiar de teléfono, es fundamental usar el mismo número y la misma cuenta de Google o iCloud que se empleó en el dispositivo anterior. Al instalar WhatsApp en el nuevo teléfono y verificar el número, la aplicación detectará la copia de seguridad y ofrecerá la opción de restaurar todo el historial.

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Restaurar WhatsApp en el nuevo teléfono, qué necesitas para recuperar todo el historial - REUTERS/Dado Ruvic

Instrucciones para restaurar chats:

Instala WhatsApp en el nuevo dispositivo.

Inicia sesión con el mismo número de teléfono.

Utiliza la misma cuenta de Google (Android) o iCloud (iPhone).

Cuando la aplicación lo indique, selecciona “Restaurar” para recuperar conversaciones y archivos multimedia.

Espera a que se complete el proceso antes de comenzar a usar la app.

Transferencia directa de chats sin copia de seguridad

WhatsApp también permite transferir todos los chats de un dispositivo a otro sin necesidad de hacer una copia de seguridad previa en la nube. Usando la función de transferencia directa, puedes migrar tu historial completo, incluidos archivos multimedia, entre teléfonos compatibles.

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Cómo transferir chats sin copia de seguridad:

Descarga e instala WhatsApp en ambos dispositivos.

En el teléfono antiguo, ve a Configuración > Chats > Transferir chats.

Sigue las instrucciones para conectar ambos dispositivos mediante un código QR o conexión local.

La aplicación transferirá de forma segura todos los mensajes y archivos al nuevo teléfono.

Esta opción es especialmente útil si se desea evitar el uso de servicios en la nube o cuando la copia de seguridad no está disponible o actualizada.

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Recomendaciones clave antes de transferir chats

Antes de migrar WhatsApp, espacio, conexión y un detalle clave para no perder mensajes recientes - (WhatsApp)

Asegúrate de tener suficiente espacio de almacenamiento en el dispositivo nuevo para restaurar todos los datos.

Comprueba la conexión a internet antes de iniciar la restauración o transferencia, especialmente si hay archivos multimedia pesados.

No desinstales WhatsApp del teléfono anterior hasta confirmar que todos los chats se han transferido correctamente.

Verifica la fecha y hora de la última copia de seguridad para evitar la pérdida de mensajes recientes.

Privacidad y limitaciones

WhatsApp no almacena el historial de chats en sus propios servidores, por lo que la transferencia depende por completo de la copia de seguridad en Google Drive, iCloud o del traspaso directo entre dispositivos. Si el usuario no cuenta con una copia actualizada o elimina la app antes de transferir los datos, no será posible recuperar las conversaciones.

La protección de los datos personales durante el proceso está garantizada mediante cifrado de extremo a extremo, tanto en copias de seguridad como en transferencias directas.

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El método oficial de WhatsApp para transferir chats está diseñado para que cualquier usuario pueda conservar su historial de conversaciones y archivos sin complicaciones técnicas ni riesgo de pérdida de información.