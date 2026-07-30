El error al limpiar la canasta de la freidora de aire que puede reducir su vida útil

Una persona con guantes amarillos limpia diligentemente una freidora de aire negra con una esponjilla metálica, destacando la importancia del cuidado y la higiene de los electrodomésticos de cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La freidora de aire se ha convertido en uno de los electrodomésticos más utilizados en los hogares gracias a su capacidad para cocinar alimentos con una textura crujiente utilizando poco o nada de aceite. Sin embargo, un error muy común durante su limpieza puede acortar significativamente su vida útil: utilizar estropajos metálicos, esponjas abrasivas o productos demasiado agresivos para eliminar la grasa acumulada.

Aunque estos utensilios parecen una solución rápida para retirar los residuos adheridos a la canasta, especialistas advierten que pueden dañar el recubrimiento antiadherente, una capa diseñada para evitar que los alimentos se peguen durante la cocción. Una vez deteriorada, esta superficie no puede repararse, lo que afecta tanto el funcionamiento del aparato como la calidad de las preparaciones.

PUBLICIDAD

Por ello, los expertos recomiendan emplear métodos de limpieza más suaves y seguir una rutina de mantenimiento después de cada uso para conservar la freidora de aire en buenas condiciones durante más tiempo.

Una persona con guantes amarillos utiliza una esponjilla metálica para limpiar a fondo el interior de una freidora de aire negra, sobre un fregadero con espuma, asegurando la higiene del electrodoméstico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué no debes usar materiales abrasivos

Uno de los errores más frecuentes al limpiar una freidora de aire consiste en intentar eliminar la grasa incrustada con fibras metálicas o esponjas de alta abrasión.

PUBLICIDAD

Aunque este método puede retirar los restos de comida con rapidez, también raya el revestimiento antiadherente de la canasta. Como consecuencia, los alimentos comienzan a adherirse a la superficie, la limpieza se vuelve cada vez más difícil y el electrodoméstico pierde parte de su rendimiento.

Además, cuando el recubrimiento se deteriora, no existe una forma de restaurarlo. En muchos casos, la única solución consiste en reemplazar la canasta o, dependiendo del modelo, adquirir un nuevo equipo.

PUBLICIDAD

Una freidora de aire de acero inoxidable está desarmada sobre una encimera blanca, lista para ser limpiada con una esponja y un spray desengrasante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué problemas puede causar una limpieza inadecuada

La limpieza incorrecta no solo afecta el recubrimiento antiadherente. La acumulación de grasa y restos de alimentos también puede provocar malos olores, generación de humo durante la cocción e incluso alterar el sabor de las comidas preparadas.

Estos residuos pueden carbonizarse con el uso continuo, dificultando aún más la limpieza y reduciendo la eficiencia del electrodoméstico.

Por este motivo, realizar una limpieza después de cada uso ayuda a mantener un funcionamiento adecuado y evita que la suciedad se adhiera de forma permanente.

PUBLICIDAD

Una persona, protegida con guantes de látex azules, realiza la limpieza minuciosa de una freidora de aire utilizando un cepillo y productos de limpieza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo limpiar correctamente una freidora de aire

De acuerdo con las recomendaciones compartidas en el blog Rufino Díaz, el primer paso consiste en desconectar la freidora de aire de la corriente eléctrica y esperar a que se enfríe completamente.

Manipular el aparato cuando todavía está caliente aumenta el riesgo de sufrir quemaduras y dificulta una limpieza segura.

Una vez fría, deben retirarse la canasta, el recipiente y todos los accesorios desmontables.

Algunos modelos permiten lavar estas piezas en el lavavajillas, aunque siempre conviene consultar el manual del fabricante para comprobar si esa opción es compatible con el electrodoméstico.

PUBLICIDAD

Una persona utiliza guantes y un cepillo especial para limpiar cuidadosamente una freidora de aire en una cocina moderna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los productos recomendados para retirar la grasa

Para proteger el recubrimiento antiadherente, los especialistas aconsejan utilizar únicamente una esponja suave o un paño húmedo.

Si existen restos de comida difíciles de eliminar, una mezcla de agua caliente con vinagre o una pequeña cantidad de bicarbonato de sodio puede ayudar a aflojar la suciedad sin necesidad de recurrir a materiales abrasivos.

PUBLICIDAD

Después de aplicar esta solución, basta con limpiar nuevamente la superficie utilizando movimientos suaves para retirar los residuos.

El exterior de la freidora también requiere mantenimiento. En este caso, puede limpiarse con un paño húmedo y unas gotas de detergente suave para eliminar la grasa y las manchas acumuladas durante el uso.

PUBLICIDAD

Una moderna freidora de aire con panel digital se encuentra en la encimera de una cocina luminosa, acompañada de un plato de papas fritas doradas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un mantenimiento sencillo que ayuda a prolongar su vida útil

Antes de volver a montar la freidora de aire, es importante comprobar que todas las piezas estén completamente secas.

La humedad retenida en el interior puede favorecer la aparición de malos olores e incluso la proliferación de bacterias, especialmente si el electrodoméstico permanece cerrado durante varios días.

PUBLICIDAD

Aunque la limpieza puede parecer una tarea rutinaria, realizarla correctamente influye directamente en la durabilidad del aparato. Evitar estropajos metálicos, productos abrasivos y métodos agresivos permite conservar el recubrimiento antiadherente, mantener un mejor rendimiento en cada cocción y prolongar la vida útil de uno de los electrodomésticos más utilizados en la cocina moderna.