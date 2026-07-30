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La profunda tristeza de Majo Riera, la mamá de Lali, por la muerte de su íntima amiga: “Elegiste volar”

La madre de la cantante usó sus redes sociales para homenajear a Sandra, quien fue parte de su vida por más de cuatro décadas

Cinco mujeres adultas sonríen directamente a cámara, cuatro de ellas con gafas de sol, frente a un edificio blanco de múltiples balcones y ventanas
Majo Riera posa sonriente junto a cuatro amigas en un encuentro al aire libre bajo la luz del atardecer, con un edificio de fachada blanca detrás.
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Majo Riera, la madre de Lali Espósito, condensó cuarenta años de amistad, viajes y secretos, de alegrías y duelos compartidos, en una publicación que subió a sus redes para despedir a Sandra, su íntima amiga. Eligió las palabras con la precisión de quien conoce bien a quien perdió: habló de la sensibilidad de su amiga, de un dolor de vivir que la acompañó siempre y de una muerte que la deja sin su presencia. El mensaje, que no esquivó la verdad, conmovió a quienes la siguen.

La publicación comenzó con una imagen que resume todo lo que la partida le arrebata: “Te voy a extrañar…en el asiento del acompañante, de mi auto y de mi vida. Te voy a buscar para tenerte en el pañuelo que vuela con las notas de una zamba. En las mañanas de domingo, esperando el emoji del mate”. Una de las fotos que acompañó la publicación muestra a Majo junto a su amiga en la playa, ambas recostadas en reposeras bajo un cielo celeste despejado, con sombreros de paja y anteojos de sol.

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La despedida siguió: “Yo te voy a recordar en los atardeceres de los febreros de Punta Ballena, en la frescura del mar”. En otra de las postales muestra a la mamá de Lali junto a dos amigas de noche, bajo una iluminación violácea, con árboles de fondo y sonrisas espontáneas. La escena transmite la complicidad de un grupo de mujeres que se conocen desde hace mucho, sin necesidad de poses ni artificios.

Cinco mujeres adultas sonríen directamente a cámara, cuatro de ellas con gafas de sol, frente a un edificio blanco de múltiples balcones y ventanas
Majo Riera posa sonriente junto a cuatro amigas en un encuentro al aire libre bajo la luz del atardecer, con un edificio de fachada blanca detrás.

El texto avanzó sobre los años compartidos con una precisión que solo da la memoria afectiva: “En las charlas eternas de dolores, de amores truncos, de historia antigua que dolió y aún duele. De mirarnos y saber que algo no estaba bien, o estaba muy bien. De 40 festejos de cumpleaños de matrimonios y divorcios, de pobreza y de riqueza, de juventud y madurez. De duelos y alegrías. De planes interminables, de trenza cocida y budín de pan”.

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De secretos confesados antes de dormir, casi a media voz, y de escuchar sin juzgar, de sentir la empatía del dolor. De necesitar la opinión y saber que siempre era certera”, siguió Majo, con el dolor a flor de piel y los recuerdos intactos. Entre las fotos que eligió para recordar a su amiga apostó por una reunión familiar numerosa, con decenas de personas posando, entre los que se encuentra Lali.

No sé donde estás, por dónde andarás, porque elegiste volar… yo te voy a recordar en los atardeceres de los febreros de Punta Ballena, en la frescura del mar, en las risas de nuestros amigos y en el llanto de hoy de todos los que te amamos, los que realmente te conocimos y supimos de tu sensibilidad y tu insoportable dolor de vivir”.

Dos mujeres con sombreros de paja y gafas de sol se encuentran en una playa de arena; al fondo, dunas y un cielo azul claro
Majo Riera sonríe junto a otra mujer en una playa de arena, ambas con sombreros de paja y gafas de sol bajo un cielo azul despejado.

La despedida tuvo las palabras justas, el recuerdo de momentos vividos y sentidos a lo largo de toda una vida. Solo amor y el deseo de que su amiga encuentre por fin la paz que, según relató la madre de la artista, no pudo hallar en vida: “Ay amiga mía… espero que en lo alto el calor del sol y la luz plateada de la luna te acunen para que por fin descanses en paz. Te amo siempre. Carpi”. La cantante de “Fanático” apoyó de manera pública a su madre con un sencillo “me gusta” en la publicación que compartió. Sus seguidores abrazaron con palabras y gestos de afecto el dolor por la irremediable pérdida y agradecieron que Majo abriera su corazón para compartir algo de la amistad que forjó con Sandra durante tantos años.

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