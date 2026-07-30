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El dólar bajó por segundo día y el mayorista se alejó del techo de 1.500 pesos

Tras la absorción de pesos por la licitación del Tesoro, el tipo de cambio oficial retrocedió a $1.488. Al público quedó ofrecido a $1.510 en el Banco Nación

El dólar oficial sube solo seis pesos en julio.
El dólar oficial sube solo seis pesos en julio.
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Con un sostenido monto de operaciones por USD 539,5 millones en el segmento de contado, el dólar mayorista retrocedió por segundo y día y descontó ocho pesos o un 0,5% este jueves, a 1.488 pesos.

El tipo de cambio se alejó así de su reciente récord nominal de $1.498 del cierre del martes 28. En julio acota la ganancia a solo seis pesos o 0,4 por ciento. Y en 2026 se encarece apenas 33 pesos o 2,3%, frente a un registro inflacionario próximo al 18% en siete meses.

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“Con la baja de las dos últimas ruedas el dólar mayorista perdió parte de la ganancia de la semana anterior y volvió a niveles similares a los exhibidos el 23 de julio“, aseguró Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

“Superando el fixing (subasta) de la Lelink, la plaza cambiaria vuelve a la habitualidad, tal como refleja un dólar mayorista aflojando hasta los $1.490 y un BCRA que rápidamente vuelve a comprar. Un roll-over ampliamente por encima del 100% vuelve a actuar como aspiradora de pesos, y refleja la decisión de seguir transitando una política monetaria restrictiva, en busca de extender la desaceleración de la inflación, aún cuando algunos operadores preferirían que resultara algo más expansiva", explicó el economista Gustavo Ber.

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La tendencia bajista para el dólar se asocia con la falta de liquidez en la plaza de pesos tras la voluminosa licitación de bonos del Tesoro de corto plazo del miércoles, que redundó este jueves en la suba de tasas interbancarias (REPO) y en las cauciones -préstamos de muy corto plazo entre privados-.

El Tesoro adjudicó $12,2 billones -con ofertas por casi $14 billones- frente a vencimientos de alrededor de 8,5 billones de pesos. Este rollover de 144,5% implicó una absorción neta estimada en unos 3,7 billones de pesos. Ante el cierre de posiciones de fin de mes, que sostuvieron la demanda de pesos, la tasa de caución a un día de plazo subía 30% esta tarde, a 26% nominal anual, debido a que los los bancos y el resto del mercado se quedan más cortos de pesos y suben las tasas overnight.

El BCRA estableció un techo para su esquema de bandas cambiarias en los $1.843,63, límite que amplió a 355,63 pesos o 23,9% el margen para la flotación del tipo de cambio oficial.

El dólar al público también terminó con baja de cinco pesos o 0,3%, a $1.510 para la venta según la referencia del Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.512,02 para la venta y $1.460,72 para la compra.

En el segmento informal, el dólar blue resignó asimismo cinco pesos o 0,3%, a $1.565 para la venta. Así, redujo la suba experimentada a lo largo de julio a 50 pesos o 3,3 por ciento.

Por otra parte, la actividad oficial en el mercado de dólar futuro y bonos atados al dólar en el mercado secundario también establecen una señal para mantener estabilizado al dólar.

“La lectura fue de un techo ad hoc en $1.500 defendido activamente, con presencia oficial también en el mercado de cobertura y en títulos dollar linked (D31G6). El movimiento coincide con el patrón que ya venía marcándose en la posición vendida del BCRA en futuros a fin de junio, que había saltado a USD 492 millones desde los USD 193 millones de mayo, en la primera suba desde septiembre de 2025″, observó Inviú.

Con un importante volumen de operaciones en pesos equivalentes a USD 1.952,1 millones, todos los contratos de dólar futuro cerraron con bajas en un rango de 0,4% a 0,6%, según datos de A3 Mercados. La postura más negociada, para el cierre de agosto, cayó ocho pesos o 0,5%, a 1.512 pesos.

Justina Gedikian, analista senior de Renta Fija de Cohen Aliados Financieros, dio cuenta de fundamentos positivos para mantener equilibrada a la plaza cambiaria en las próximas semanas, con “reservas genuinas" en el Banco Central , fundamentadas en la “acumulación sostenida de dólares propios. Buena parte de la mejora reciente no provino de compras, sino de la refinanciación de REPO (préstamos de la banca internacional) por USD 6.000 millones, que extendió los vencimientos hasta 2028 sin sumar nuevas divisas. Es la condición que Fitch planteó de manera explícita".

Gedikian destacó además un “vuelco del frente externo”, pues el sector ”energía ya revirtió su balance –de un déficit crónico a un superávit impulsado por Vaca Muerta– y la minería, con el RIGI, promete convertirse en la próxima pata, aunque la cuenta corriente todavía apenas roza el equilibrio".

En otro orden, la Secretaría de Finanzas anunció que en la licitación del día adjudicó un total de USD 150 millones a través del Bonar 2029 (AO29), con una TIREA (Tasa Interna de Retorno Efectiva Anual), equivalente al 8,02% TNA (Tasa Nominal Anual), luego de haber recibido ofertas por un total de USD 153 millones. El miércoles el Tesoro había captado un valor efectivo USD 309,18 millones con este título.

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