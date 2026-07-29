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Ver la Conmebol Sudamericana en Fútbol Libre o Tarjeta Roja no es gratis: roban tus datos

Descargar aplicaciones fuera de tiendas oficiales aumenta el riesgo de ciberataques y posibles sanciones legales por vulnerar derechos de transmisión de los partidos

Fondo azul oscuro con brillo. Círculo rojo con texto blanco 'ROJA TV DIRECTA'. Logo plateado de Conmebol Sudamericana. Círculo verde con balón de fútbol blanco y negro
La Conmebol Sudamericana es uno de los eventos que transmiten páginas ilegales. (Fotocomposición Infobae)
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Esta semana, los partidos de la Conmebol Sudamericana concentran la atención de millones de aficionados en toda la región, pero junto al interés deportivo surge una tendencia preocupante: muchos optan por acceder a las transmisiones a través de aplicaciones y sitios piratas como Fútbol Libre o Tarjeta Roja, sin conocer sus riesgos.

Según expertos en ciberseguridad, el acceso a plataformas no oficiales representa mucho más que una simple infracción de derechos de transmisión. Utilizar estos servicios puede exponer la información personal de los usuarios a amenazas informáticas, comprometer la seguridad de los dispositivos y acarrear consecuencias legales.

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Qué peligros presentan las apps piratas para ver partidos

De acuerdo con ESET, las aplicaciones streaming piratas suelen estar ausentes de tiendas confiables como Google Play Store o App Store.

Esto obliga a los usuarios a buscar alternativas en sitios web poco confiables, donde no existen los filtros de seguridad y calidad que sí aplican las plataformas oficiales. Esta falta de control convierte a estas apps en un canal frecuente para la propagación de software malicioso.

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Las aplicaciones piratas no están disponibles en tiendas oficiales como App Store. (Foto: Europa Press)
Las aplicaciones piratas no están disponibles en tiendas oficiales como App Store. (Foto: Europa Press)

Los riesgos van más allá de la simple visualización de contenido no autorizado. Estas aplicaciones tienden a solicitar permisos especiales y críticos en el dispositivo, abriendo la puerta a la instalación de malware, spyware y troyanos.

Según el reporte de ESET, “estas plataformas pueden convertirse en la puerta de entrada para el robo de información personal, la vigilancia remota o el secuestro de dispositivos”. El impacto puede extenderse a la red doméstica completa, afectando a otros dispositivos conectados.

Cómo pueden robar datos personales a través de apps piratas

El Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE) explica que muchas de estas aplicaciones piden permisos que exceden los necesarios para su funcionamiento.

Android - malware - celulares - tecnología - 8 de febrero
Una aplicación pirata puede solicitar permisos que no tienen nada que ver con su función. (Imagen ilustrativa Infobae)

Una aplicación diseñada para ver gratis partidos puede solicitar acceso a la cámara, contactos, ubicación o incluso mensajes, sin justificación técnica. Cuando el usuario concede estos permisos, expone información sensible que puede ser utilizada con fines fraudulentos.

La recopilación de datos suele realizarse sin el conocimiento ni el consentimiento del usuario. Al instalar apps fuera de las tiendas oficiales, se pierde la protección que ofrecen los filtros de seguridad preexistentes.

Según INCIBE, “es fundamental revisar los permisos que solicita cualquier aplicación y desconfiar si piden acceso a funciones no relacionadas con el servicio”.

Qué riesgos legales puede tener el uso de sitios como Fútbol Libre o Tarjeta Roja

Roja Directa TV no debe usarse para ver partidos de manera ilegal.
Las autoridades lanzan advertencias sobre los problemas legales de usar Roja Directa para ver partidos. (Foto: Roja Directa)

ESET advierte sobre los riesgos legales. Retransmitir contenidos sin contar con los derechos correspondientes constituye una violación de la propiedad intelectual.

En muchos países, los proveedores de internet pueden bloquear el acceso a estas plataformas por orden judicial, y los usuarios podrían enfrentarse a acciones legales si se demuestra que han distribuido o reproducido contenido protegido.

Además, el uso de estos servicios puede derivar en sanciones administrativas o penales, dependiendo de la legislación vigente en cada jurisdicción. Las plataformas que difunden partidos sin autorización suelen ser objeto de investigaciones y bloqueos constantes.

Cómo identificar una aplicación peligrosa antes de instalarla en el dispositivo

contraseñas y protección virtual - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Hay varias medidas de seguridad para prevenir amenazas digitales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El INCIBE sugiere adoptar medidas preventivas para evitar la instalación de apps maliciosas. La primera pauta es descargar exclusivamente desde tiendas oficiales como Google Play Store o App Store, donde existen controles de seguridad y filtros para detectar software dañino.

Otra medida es leer las opiniones y valoraciones de otros usuarios antes de instalar una aplicación. Las reseñas pueden ofrecer pistas sobre problemas de seguridad, fallos recurrentes o comportamientos extraños de la app.

Qué hacer para proteger los dispositivos y los datos

Para mitigar las amenazas, tanto ESET como el INCIBE sugieren implementar varias estrategias. Mantener el sistema operativo y las aplicaciones actualizadas es una de las mejores formas de protegerse, porque las actualizaciones suelen corregir vulnerabilidades y mejorar la seguridad.

Asimismo, realizar copias de seguridad periódicas de los datos personales permite recuperar la información si el dispositivo se ve comprometido. Estas medidas, combinadas, reducen la probabilidad de sufrir un ataque o una pérdida de datos.

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