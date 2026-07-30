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Por qué tu número terminó en listas de spam y cómo evitar que te sigan llamando

Ofertas inesperadas, amenazas legales, solicitudes de pagos atípicos o acceso remoto suelen indicar engaño, y ante dudas se recomienda no entregar información, colgar y comunicarse por canales oficiales

Unas manos sostienen un teléfono móvil cuya pantalla muestra la notificación de una llamada spam y la opción de bloquear el número.
Estafas telefónicas crecen con datos filtrados y suplantación, así operan los fraudes por llamada - (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las llamadas no deseadas se han convertido en una molestia cotidiana para millones de personas. El aumento de estafas telefónicas y campañas de spam se debe, en gran parte, a la facilidad con la que los delincuentes y empresas acceden a bases de datos personales.

El teléfono móvil se ha transformado en una “segunda cédula” digital, acompañando a los usuarios en todos los ámbitos y convirtiéndose en uno de los identificadores más valiosos para campañas comerciales y fraudes. Detectar una estafa a tiempo es vital para evitar pérdidas económicas y problemas de suplantación de identidad.

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Cómo tu número termina en listas de spam

De acuerdo con Nicolás Vargas, gerente para Colombia de Truecaller, el proceso suele comenzar al compartir datos en formularios digitales, redes sociales, registros en tiendas, sorteos o aplicaciones. Muchas veces, los términos y condiciones autorizan la cesión de información a terceros, lo que facilita que los datos circulen entre diferentes empresas.

Además, los ciberdelincuentes obtienen información a través de filtraciones, compras de bases de datos en la dark web o simplemente mediante técnicas de scraping automatizado.

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Primer plano de un hombre latino de piel trigueña con barba corta que sostiene un teléfono celular negro junto a su oreja en un entorno oscuro.
Android se puede habilitar identificación y bloqueo desde ajustes del teléfono, y en iOS la opción de silenciar desconocidos envía números no guardados al buzón, reduciendo interrupciones y limitando el margen de presión de estafadores - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El número de teléfono, al igual que el correo electrónico, se ha convertido en un identificador permanente. Cambiar de operador o de dispositivo no basta para evitar que el número siga circulando, ya que puede haber sido vendido o compartido múltiples veces.

Cómo reducir el riesgo y evitar llamadas de spam

Activa los filtros nativos del teléfono:

En Android: accede a la app Teléfono, entra en Ajustes > Identificador de llamada y spam, y activa las opciones para ver el ID del emisor y filtrar llamadas sospechosas.

En iPhone: ve a Ajustes > Teléfono y activa la función “Silenciar desconocidos”. Las llamadas de números no registrados se enviarán al buzón de voz.

Utiliza aplicaciones especializadas: Existen apps que permiten identificar y bloquear números reportados como spam o fraude, actualizando constantemente sus bases de datos colaborativas.

Configura listas de bloqueo personalizadas: Muchos dispositivos permiten agregar manualmente números a una lista de bloqueo, lo que ayuda a evitar la insistencia de ciertos remitentes.

Consulta con tu operador: Algunos proveedores ofrecen servicios adicionales para bloquear llamadas no deseadas en líneas móviles y fijas.

Google exigirá verificación de identidad a desarrolladores de apps Android desde 2026, incluso fuera de Play Store. (Google)
Android y iPhone incorporan filtros, cómo activarlos para frenar llamadas de spam (Google)

Para proteger tu número de teléfono y reducir el riesgo de acabar en listas de spam, resulta fundamental evitar compartirlo en redes sociales, foros públicos o sitios web cuya reputación no esté comprobada. Muchas bases de datos de spam se construyen a partir de formularios que solicitan el número para participar en promociones, sorteos o descargas gratuitas, por lo que siempre es recomendable leer detenidamente los términos y condiciones antes de proporcionar esta información.

Además, conviene prestar especial atención a las aplicaciones o servicios que piden el número como requisito de registro, ya que algunos pueden ceder los datos a terceros con fines comerciales.

Otra medida importante es evitar responder llamadas de números desconocidos y nunca divulgar información personal o financiera por teléfono, incluso si la llamada parece provenir de una empresa legítima. Utilizar herramientas de identificación, como aplicaciones que alertan sobre números reportados por otros usuarios, puede ayudar a anticipar posibles fraudes.

llamadas spam - llamadas fantasma - celulares - fraude - Android - tecnología - 29 de julio
Herramientas especializadas usan bases colaborativas para identificar emisores, permiten bloquear contactos insistentes y complementan opciones nativas, aunque la mejor defensa sigue siendo no responder a desconocidos ni confirmar datos personales por teléfono - (Imagen ilustrativa Infobae)

Qué hacer si ya estás en una lista de spam

Si tu número ya ha sido incluido en bases de datos de spam, las recomendaciones son:

  • Reportar los incidentes ante tu operador y, si corresponde, ante las autoridades locales.
  • Cambiar contraseñas de servicios vinculados a tu número.
  • Supervisar movimientos bancarios y estar atento a cualquier actividad inusual.

Las tácticas de engaño suelen ser personalizadas y difíciles de detectar. El auge del uso de datos personales facilita que los ciberdelincuentes contacten a víctimas potenciales en cualquier momento y adapten sus estrategias en función del perfil de cada usuario.

La prevención y la gestión activa de la información personal son las mejores herramientas para evitar el acoso telefónico y las estafas que afectan a millones cada año.

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