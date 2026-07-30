El Salvador
Agregar Infobae enGoogle

El Salvador: “El tratante puede estar cambiando modalidad cada mes y a veces rutas”, alertan especialistas sobre trata de personas y nuevas formas de captación

La coordinadora Mirna Argueta señaló que la captación se adapta con rapidez mediante ofertas laborales engañosas, mientras el poder económico y el crimen organizado dificultan la detección, la denuncia y la protección de afectadas

Dos manos oscuras manipulan varias figuras humanas pequeñas con líneas luminosas que las conectan. El fondo tiene edificios sombríos y patrones de circuitos con código binario, con un estilo de acuarela.
Las redes criminales adaptan sus métodos y rutas para captar víctimas de trata de personas en El Salvador. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Las redes criminales adaptan sus métodos para aprovechar la vulnerabilidad social y la expansión tecnológica, dificultando la prevención y la detección de la trata de personas.

Mirna Argueta, coordinadora nacional de ObservaLA Trata capítulo El Salvador, explicó que los tratantes pueden cambiar de modalidad cada mes, cada dos meses y a veces rutas.

“Cuando son redes las que atrapan a las víctimas, son redes bien organizadas y ahí tenemos al crimen organizado detrás de todo eso. Pero también tenemos gente con mucho poder económico y eso hace mucho más difícil, porque eso crea temor y le cierra todas las posibilidades de… porque tiene el poder de negociar con otras y otros.”

PUBLICIDAD

Argueta sostuvo que esta combinación de estructuras criminales y personas con recursos facilita la captación y el control sobre quienes son víctimas de trata. En la práctica, la captación suele iniciar con ofertas laborales engañosas, dirigidas principalmente a mujeres jóvenes y estudiantes.

“Ofrecen trabajos muy bien remunerados, de fácil adquisición; cuando llegan al lugar, es otra cosa. Y esa es la forma de captación que se tiene a través de ofrecimientos de trabajo bien remunerado.”

Explicó, en radio YSUCA, que el problema se agrava porque muchas jóvenes buscan empleos que se adecuen a su tiempo de estudio y aceptan ofertas que parecen muy buenas, pero terminan cayendo en redes de trata.

PUBLICIDAD

“El problema es que cuando caen en una red de tratantes, es difícil que se salgan de ahí. Y si se salen, son riesgos muy altos. Y es cuando ellas deben de buscar apoyo emocional, pero sobre todo protección. Alguien que les pueda garantizar salir de ahí sin ser afectada ni ella ni su familia.”

Caricatura de mujer con cabello castaño sentada en un escritorio con papeles, sostiene un megáfono; detrás hay hombres, pistolas, sacos de dinero, engranajes y edificios.
El lema internacional «Atrapado tras la estafa» vincula la trata de personas con fraudes financieros y el uso de tecnología. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Zaira Gutiérrez, integrante de las Apostólicas del Sagrado Corazón, advirtió que hay que sospechar de ofertas que prometen grandes gratificaciones monetarias sin experiencia.

“No por hacer casi nada o por horarios flexibles te pueden dar una cantidad de dinero que excede a veces más que el salario mínimo de un profesional o de una persona altamente especializada en algún área.”

El lema internacional de este año, «Atrapado tras la estafa», está enfocado tanto en fraudes financieros como en el uso de la tecnología para captar personas.

Gutiérrez señaló que hay casos documentados en otros países donde las víctimas han sido forzadas a hacer llamadas telefónicas para estafar, bajo explotación laboral, separadas de su familia y con muchas características de la trata.

“Pensamos que a lo mejor es gente que justamente a eso se dedica porque forman parte de estas mafias criminales y posiblemente están siendo muchos de ellos forzados a trabajar.”

Definición y modalidades de la trata en El Salvador

Zaira Gutiérrez detalló que la ley especial contra la trata de personas en El Salvador contempla varias modalidades: explotación sexual, trabajo forzado, esclavitud, servidumbre, extracción de órganos, mendicidad, reclutamiento forzado, matrimonio forzado y embarazo forzado.

Aclaró que es fundamental conocer cada modalidad y en qué consiste, porque algunas son más comunes, como la mendicidad forzada.

Gutiérrez explicó que muchas veces quienes venden productos en la calle, o prestan algún servicio, pueden estar siendo explotados, sobre todo cuando se trata de niños, niñas, adolescentes o personas ancianas.

“No siempre es por su cuenta que están ellos vendiendo esos productos y lo que sacan es para su uso, sino a veces están siendo también explotados.”

Factores de vulnerabilidad y contexto social

Zaira Gutiérrez afirmó que un factor fuerte actualmente es la separación familiar, ya sea por migración o porque los padres están privados de libertad, lo cual deja a niños y adolescentes especialmente vulnerables.

Dibujo de una joven con mochila mirando una pantalla con la inscripción "JOB OFFER"; detrás de ella, varias figuras humanas sombrías la observan.
Las ofertas laborales engañosas dirigidas a mujeres jóvenes y estudiantes son una forma frecuente de captación en la trata de personas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También lo son quienes buscan empleo, estudios o recibir ofertas de trabajo, y en general quienes buscan oportunidades para salir adelante. Destacó que cualquier persona puede ser vulnerable si atraviesa una situación que reduzca su alerta ante la realidad.

“Eso también puede ser un factor de vulnerabilidad.”

Fray Joaquín Garay, sacerdote franciscano, profundizó en las causas estructurales, mencionando la violencia estructural, la pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades, la violencia institucional, la corrupción y la impunidad.

Sostuvo que estos factores hacen que la población, sobre todo los más pobres, mujeres, niños y niñas, estén expuestos a la trata.

Sumó a la violencia contra la “casa común”, los modelos de desarrollo, la violencia familiar y el machismo como factores de vulnerabilidad.

Mirna Argueta agregó que el ejercicio de poder, incluso en las universidades, puede convertir en víctimas a personas con cierto nivel académico.

“Siempre y cuando el ejercicio de poder… en la cultura machista, de querer imponer su criterio, eso vulnera mucho y tenemos a personas con algún nivel de estudio académico que también es víctima de trata.”

Argueta remarcó que muchas personas callan por miedo, que el temor a las amenazas vuelve todavía más vulnerables a las víctimas, y que actualmente hay un problema de miedo que impide denunciar.

Dificultades para la visibilización y persecución del delito

Zaira Gutiérrez afirmó que la trata permanece oculta porque se basa en el miedo y la amenaza, y porque muchas veces es ejercida por gente cercana, como familiares o jefes.

Contó que al trabajar con jóvenes, a veces creen que el tratante es un villano, pero en realidad puede ser alguien del entorno.

“Hay muchos casos de familiares, de personas que también, este, venden de alguna manera a su familia.”

Ilustración en acuarela con textura granulada: jóvenes rodeados por siluetas de adultos y figuras sombrías; tonos azul, gris, beige y rojo.
La ley especial contra la trata de personas en El Salvador reconoce modalidades como explotación sexual, trabajo forzado, mendicidad y extracción de órganos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Señaló que la normalización social de ciertas situaciones dificulta la persecución del delito, porque se tiende a considerar natural la explotación.

Mirna Argueta subrayó que los tratantes trabajan muy rápido, cambian de modalidad y rutas constantemente, y operan en redes organizadas con poder económico y crimen organizado detrás.

Explicó que la falta de datos y la dificultad para identificar la trata se agravan por la vulnerabilidad de las leyes, que suelen quedarse cortas ante la realidad.

“Las leyes a veces se han quedado cortas para lo que se está haciendo.”

Argueta describió que el Observatorio Latinoamericano y del Caribe sobre Trata y Tráfico de Personas surgió para unificar criterios y compartir investigaciones, ya que la academia detectó la ausencia de datos y la necesidad de propuestas y acciones coordinadas entre países.

Rol de la Iglesia y comunidades en la prevención y atención

Fray Joaquín Garay aseguró que la defensa de la dignidad humana es central para la Iglesia, y que toda su doctrina social parte de ese principio.

“La consecuencia fundamental es la denigración total de seres humanos que son convertidos a mercancía. Eso no puede ser. Está totalmente en contra de toda la fe.”

Explicó que la Iglesia cuenta con orientaciones pastorales del Papa Francisco y documentos del CELAM y la CLAR que llaman a las comunidades a escuchar el clamor de las víctimas, crear espacios de acogida, educar, sensibilizar, denunciar y trabajar en red.

Dibujo a lápiz de mujer joven con expresión asustada, un hombre con camisa blanca y corbata detrás, y otro hombre con camisa marrón detrás, ambos con sombras en el rostro y manos en la mujer.
La separación familiar, la pobreza, la desigualdad y la violencia aumentan la vulnerabilidad ante la trata de personas en El Salvador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Zaira Gutiérrez detalló que existen redes eclesiales como la Red Clamor y Talitha Kum, que articulan esfuerzos de prevención, atención y formación en el país y a nivel internacional.

Destacó la importancia de superar la dualidad entre lo social y lo religioso:

“Todo lo humano es de Dios, no hay división.”

Sostuvo que las pastorales sociales, juveniles y vocacionales tienen un papel cada vez más activo en la prevención y atención de la trata.

Acción y logros de ObservaLA Trata y trabajo en red internacional

Mirna Argueta explicó que el Observatorio Latinoamericano contra la Trata y el Tráfico de Personas reúne a quince países y nació desde la academia para suplir la falta de investigaciones.

Resaltó que en El Salvador el capítulo está integrado por universidades, organizaciones de mujeres y religiosas, y que la red permite coordinar alertas, compartir casos y fortalecer la protección de víctimas, especialmente frente a la captación en redes sociales y el uso de inteligencia artificial.

Argueta relató que, durante la pandemia, aumentó la desaparición de jóvenes y que muchos niños, adolescentes y personas mayores que se ven en la calle pueden ser víctimas de trata, incluso para la extracción de órganos.

Explicó que la atención a víctimas se realiza en coordinación con la fiscalía, la policía y organizaciones especializadas, y que la denuncia debe ser prioridad para romper el ciclo de la trata.

“Si nosotras no empezamos a denunciar todas las situaciones que observamos… denuncien cuando vean a un niño de esos que limpian los vidrios en las esquinas… Esos niños no son… Lo que adquieren ahí, no es para ellos. Esos son víctimas de trata.”

Temas Relacionados

Trata de personasCrimen organizadoEl SalvadorExplotación sexual

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Científica nicaragüense lidera en EE. UU. estudio de células azucaradas contra el cáncer

La investigadora encabeza un proyecto en un centro estadounidense que analiza cómo ciertas estructuras celulares con alto contenido de azúcares podrían bloquear procesos tumorales y abrir una línea terapéutica en fases iniciales de evaluación

Científica nicaragüense lidera en EE. UU. estudio de células azucaradas contra el cáncer

Dos pequeños guerreros costarricenses luchan por el mismo sueño: Una cirugía a corazón abierto en España

Dos familias costarricenses no están dispuestas a bajar los brazos cuando se trata de la vida de sus hijos. Santiago y Thiago necesitan viajar a Barcelona, España, para someterse a una cirugía a corazón abierto que les devuelva la oportunidad de crecer sanos

Dos pequeños guerreros costarricenses luchan por el mismo sueño: Una cirugía a corazón abierto en España

Panamá eleva a 24 los ciudadanos vinculados a la guerra entre Rusia y Ucrania

El Gobierno confirmó que cinco panameños se encuentran vinculados a las Fuerzas Armadas de Ucrania y 19 a las de Rusia. Uno falleció y varios permanecen desaparecidos

Panamá eleva a 24 los ciudadanos vinculados a la guerra entre Rusia y Ucrania

Honduras: localizan una plantación con 5,500 arbustos de coca en el departamento de Colón

El hallazgo se suma a una serie de intervenciones realizadas en esa región, considerada uno de los principales focos de cultivos ilícitos en el país

Honduras: localizan una plantación con 5,500 arbustos de coca en el departamento de Colón

La Policía española desmanteló dos redes de explotación laboral de migrantes, la mayoría nicaragüenses

Las operaciones simultáneas se saldaron con 11 arrestados, dos personas rescatadas y otras 11 localizadas, tras pesquisas en Almargen y Alar del Rey por captación, jornadas abusivas y control mediante deudas

La Policía española desmanteló dos redes de explotación laboral de migrantes, la mayoría nicaragüenses

TECNO

El método oficial de WhatsApp para pasar todos tus chats de un teléfono a otro

El método oficial de WhatsApp para pasar todos tus chats de un teléfono a otro

El error al limpiar la canasta de la freidora de aire que puede reducir su vida útil

Cargar el celular en modo avión: qué tan cierto es que acelera el proceso de recuperación de batería

La herramienta de Google que te avisa si tu información personal ha sido expuesta en internet y cómo eliminarla

Después de 17 años, Minecraft Java actualiza los requisitos mínimos para jugar en PC

ENTRETENIMIENTO

Hilaria Baldwin relata 20 años de trastornos alimentarios: “Tenía miedo de cuántas calorías podría tener la pasta de dientes”

Hilaria Baldwin relata 20 años de trastornos alimentarios: “Tenía miedo de cuántas calorías podría tener la pasta de dientes”

Prime Video presentó el impactante tráiler de Barreda, una de las películas argentinas más esperadas del año

Tom Holland confirma un plan “trazado” para heredar la máscara de Spider-Man: “Tengo una visión muy clara”

Bryan Johnson, el hombre que quiere vivir hasta el año 2140, cuestionó su propio proyecto de antienvejecimiento

Detrás de la supuesta “secta” de Jared Leto: cómo eran los retiros de más de 6000 dólares en una isla de Croacia

MUNDO

Estados Unidos negó que Irán destruyera tres de sus aviones y rompiera el bloqueo naval tras los ataques cruzados en Medio Oriente

Estados Unidos negó que Irán destruyera tres de sus aviones y rompiera el bloqueo naval tras los ataques cruzados en Medio Oriente

La OTAN condena la caída de un misil ruso en Polonia: “Otro acto imprudente de Rusia”

Empresas petroleras avanzan con la firma de acuerdos en Venezuela: retrasos y trámites frenan la reactivación del sector

La ONU activó el proceso para elegir a su próximo secretario general: Estados Unidos pidió una reforma total del organismo

Dónde queda Ceuta, cómo es su frontera con Marruecos y por qué es una ciudad española si se encuentra en África