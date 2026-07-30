Teleshow
Agregar Infobae enGoogle

Rosalía en Buenos Aires: vuelo privado, suite presidencial, hermetismo y pocos fans en la puerta

La cantante española arribó desde Chile y se prepara para dar sus cuatro conciertos en la ciudad

La española se encuentra instalada en un reconocido hotel de Recoleta (Video: Intrusos-América TV)
Guardar

Rosalía llegó a Buenos Aires en la madrugada del jueves con el mismo sigilo con el que se mueve en cada ciudad: sin anuncios, sin fans en la puerta y con un operativo de hermetismo que ni siquiera su propio club de seguidores logró anticipar. La artista española, que agotó cuatro funciones en el Movistar Arena en tiempo récord, aterrizó en medio de una expectativa enorme y una polémica que la precede: días atrás había reposteado un video en contra de la selección argentina tras la final del Mundial 2026, un gesto que encendió las redes y que tiñó de tensión su arribo al país.

El cronista Alfonso, enviado por Intrusos (América TV) a cubrir la llegada, confirmó desde la puerta del hotel los detalles del operativo: “En medio de un hermetismo total llegó Rosalía. Hizo su arribo en horas de la madrugada en el aeropuerto de Ezeiza por vuelo privado. Y fue tal el hermetismo que ni siquiera las fans sabían. Recién estuvimos hablando con una de las chicas del club de fans. Me decían que no sabían nada, que de hecho se están enterando ahora y por los medios y por la información que circuló en las últimas horas”.

PUBLICIDAD

La decisión de mantener en reserva los detalles de la llegada no fue casual. Según explicó el mismo cronista, el hermetismo respondió a una combinación de factores: “Entendemos que fue por darle seguridad o porque la gente no se enterara y por miedo a algún escrache también, que mantuvieron este hermetismo en cuanto a la llegada de Rosalía”.

Una mujer y varios hombres caminan cerca de un coche oscuro y una entrada de edificio; la mujer tiene cabello rubio y oscuro y mira al frente
Rosalía llegó en el medio de la madrugada y fue directo al hotel en el que se hospeda en Recoleta (RSFotos)

La cantante se instaló en la suite presidencial de uno de los hoteles más exclusivos de la ciudad, un espacio que a lo largo de los años recibió a algunas de las figuras más grandes de la música mundial. El conductor Rodrigo Lussich repasó la lista desde el piso del programa con evidente entusiasmo: Madonna, Axl Rose, Xuxa, Ricky Martin, los Rolling Stones y Luis Miguel, entre otros.

PUBLICIDAD

Mientras los conductores debatían los detalles de la suite, la imagen que se veía desde las cámaras del programa contrastaba con la magnitud del fenómeno: una sola fan esperaba en la puerta del hotel. El cronista Alfonso lo confirmó con cierta sorpresa: “Tenemos una fan que ya se hizo presente. Ahí está llamando a sus amigas”. Desde el estudio, Adrián Pallares no pudo evitar el comentario: “Ay, pobre, es la única fan”. La explicación más lógica era el horario y el hermetismo del arribo: “Es muy temprano”, intentó matizar Alfonso. “Hace frío, hace frío”, agregó. Al rato se sumó otra.

La panelista Paula Varela aportó datos sobre los requerimientos habituales de la artista, obtenidos a través de fuentes del entorno de la producción. “Mirá, no suele pedir cosas excéntricas. Lo que sí suele pedir son prioridades en logística”, le respondieron desde ese círculo. Los requerimientos conocidos, según esa misma fuente, se concentran en la seguridad: “Seguridad privada, reserva de plantas completas o áreas de acceso totalmente restringidas”. Y un detalle que resultó especialmente gráfico dado el panorama que mostraban las cámaras: “No le gustan los fanáticos en los lobbies”.

Un avión blanco y gris en una pista de aterrizaje oscura con luces rojas, postes de luz al fondo y un cono naranja
La cantante llegó desde Chile para dar sus cuatro conciertos en el Movistar Arena (RSFotos)

Varela también señaló que la artista suele pedir “comodidades para su equipo que esté cercana a ella”, lo que completó el perfil de una figura acostumbrada a moverse con precisión logística y sin margen para la improvisación. El cronista Alfonso cerró el panorama con una observación que lo resumía todo: “Igual está tranquila porque no la puede ver nadie”.

Con cuatro shows programados en el Movistar Arena, todos agotados, y una polémica que aún no se disipó del todo, Rosalía comenzó su estadía porteña en el silencio de una madrugada fría, sin fanáticas en la puerta y con el mármol de una suite presidencial como única audiencia.

Temas Relacionados

RosalíallegadaBuenos AiresMovistar ArenaConciertoChile

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las vacaciones de Gonzalo Valenzuela con los hijos que tuvo con Juana Viale: así están hoy Silvestre y Alí

El actor chileno publicó en redes sociales distintos momentos de relax con los adolescentes

Las vacaciones de Gonzalo Valenzuela con los hijos que tuvo con Juana Viale: así están hoy Silvestre y Alí

El día que Tuli Acosta habló sobre su vínculo especial con Luck Ra: “Mi principal motivador”

Ante los rumores que la señalan como tercera en discordia, volvieron a circular sus palabras sobre la amistad y los inicios de su relación con el cantante cordobés

El día que Tuli Acosta habló sobre su vínculo especial con Luck Ra: “Mi principal motivador”

Se viralizó la sorpresiva respuesta de Luck Ra cuando Mario Pergolini le preguntó si quería casarse con La Joaqui

Previo a la ruptura de la pareja, el cantante estuvo como invitado en Otro día perdido y su reacción generó repercusiones que cobraron otro significado después de conocerse la separación

Se viralizó la sorpresiva respuesta de Luck Ra cuando Mario Pergolini le preguntó si quería casarse con La Joaqui

Las vacaciones de Jimena Monteverde en Portugal: paseos, lugares soñados y el deseo de celebrar en familia

La cocinera y los suyos por fin llegaron al destino imaginado. Entre puestos, calles empedradas y aromas diderentes, festejaron al aire libre el cumpleaños de Amparo, su hija menor

Las vacaciones de Jimena Monteverde en Portugal: paseos, lugares soñados y el deseo de celebrar en familia

Pache y Plumis, los perros que conquistaron el stream: el debate sobre el vínculo humano-animal en clave viral

La dupla canina surgida en una plaza de Olivos se transformó en un fenómeno digital y visitó los estudios de Infobae

Pache y Plumis, los perros que conquistaron el stream: el debate sobre el vínculo humano-animal en clave viral

DEPORTES

Gianni Infantino explicó cómo es el FIFA Forward Enterprise, el plan que desató una crisis en el fútbol mundial

Gianni Infantino explicó cómo es el FIFA Forward Enterprise, el plan que desató una crisis en el fútbol mundial

Su club lo acaba de comprar, pero lo vendería a un gigante de Alemania: el curioso caso de una figura de la selección argentina

Boca Juniors buscará sellar su boleto a octavos de la Copa Sudamericana ante O’Higgins en Chile: hora, TV y formaciones

Colapinto reveló sus “hábitos” antes de subir a un coche de F1, habló sobre su “adicción” al mate y nombró cuáles son sus pilotos amigos

Crece la crisis en el fútbol mundial: Concacaf se unió a la postura de UEFA y rechazó el plan de FIFA

TELESHOW

Las vacaciones de Gonzalo Valenzuela con los hijos que tuvo con Juana Viale: así están hoy Silvestre y Alí

Las vacaciones de Gonzalo Valenzuela con los hijos que tuvo con Juana Viale: así están hoy Silvestre y Alí

El día que Tuli Acosta habló sobre su vínculo especial con Luck Ra: “Mi principal motivador”

Se viralizó la sorpresiva respuesta de Luck Ra cuando Mario Pergolini le preguntó si quería casarse con La Joaqui

Las vacaciones de Jimena Monteverde en Portugal: paseos, lugares soñados y el deseo de celebrar en familia

Pache y Plumis, los perros que conquistaron el stream: el debate sobre el vínculo humano-animal en clave viral

INFOBAE AMÉRICA

La inflamación nos mantiene con vida, pero también nos está enfermando

La inflamación nos mantiene con vida, pero también nos está enfermando

Rusia habría usado un misil norcoreano por primera vez en casi un año en un ataque que mató a una familia ucrania

Polémica por los nuevos horarios de guardaparques llega a la Corte Suprema de Panamá

El encuentro Converciencia 2026 reunió a científicos guatemaltecos por tres días para fortalecer la ciencia, la tecnología y la innovación

Sin delegación en Washington, Honduras enviará su defensa escrita ante la CIDH por juicios políticos