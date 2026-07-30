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Zenless Zone Zero y Mutazione: los dos nuevos juegos gratis en Epic Games

Mutazione se encuentra gratuito tanto para PC como para celulares a través de la app móvil de Epic

El logo blanco de Epic Games Store sobre una escena de videojuego con dos personajes, un robot araña gigante, y edificios destruidos bajo un cielo anaranjado.
Epic Games regala Mutazione por tiempo limitado en su app móvil. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Epic Games ofrece Mutazione gratis por tiempo limitado en su aplicación móvil y pone a disposición de forma permanente el RPG de acción Zenless Zone Zero en su tienda digital para PC.

Cómo reclamar los juegos

Ambos títulos se obtienen desde la plataforma Epic Games Store sin costo. El proceso es el mismo para los dos:

Ingresar a store.epicgames.com o abrir la aplicación móvil de Epic Games Store. Crear una cuenta o iniciar sesión con un correo electrónico existente. Ir a la sección “Tienda” y localizar el juego. Verificar que el precio sea “0” y pulsar en “Obtener”. El título quedará vinculado a la cuenta de forma permanente, incluso si se desinstala después.

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Mutazione debe reclamarse a través de la aplicación móvil de Epic Games Store, disponible para Android e iOS.

Captura de pantalla de la página de Zenless Zone Zero con título, calificación de 4.6 estrellas, imágenes, logo, clasificación Teen de ESRB y descripción
Zenless Zone Zero es un RPG de acción de HoYoverse. (Epic Games)

Zenless Zone Zero, al ser gratuito de manera permanente, puede descargarse en cualquier momento desde la tienda para PC, consolas y dispositivos móviles sin necesidad de canjearlo antes de una fecha límite.

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De qué tratan estos títulos gratuitos de Epic Games

Mutazione es una aventura narrativa desarrollada por el estudio danés Die Gute Fabrik. El jugador asume el rol de Kai, una adolescente que viaja a una isla misteriosa para visitar a su abuelo enfermo, Nonno.

La isla fue golpeada hace más de 100 años por un meteorito llamado “Moon Dragon”: la mayoría de sus habitantes murieron y los sobrevivientes comenzaron a mutar, formando una comunidad aislada con su propia cultura y secretos.

La propuesta central del juego gira en torno a las conversaciones con los personajes del lugar, la jardinería y el descubrimiento de los vínculos familiares de Kai. El juego fue publicado originalmente en 2019 por Akupara Games.

Banner Epic Games Store con logo y texto "Consíguela en PC y móvil". Ilustración de Mutazione con tres personajes. Título del juego. Textos "Gratis" y "Regalo"
Mutazione es una aventura narrativa del estudio danés Die Gute Fabrik. (Epic Games)

Zenless Zone Zero es un RPG de acción desarrollado por HoYoverse, el estudio chino detrás de títulos como Genshin Impact y Honkai: Star Rail.

El jugador encarna al legendario Proxy Phaethon y lidera equipos de Agentes en combates en tiempo real dentro de los Huecos, zonas de anomalía dimensional que amenazan a Nueva Eridu, la última metrópolis sobreviviente.

El sistema de combate se construye sobre esquivas, paradas, asistencias y combinaciones de equipo. Fuera de las misiones principales, los jugadores reclutan nuevos Agentes, desarrollan composiciones de equipo y participan en eventos de temporada.

El juego se lanzó el 4 de julio de 2024 y opera con un modelo gratuito con compras opcionales dentro de la aplicación.

Ambos títulos se descargan gratis desde Epic Games Store. REUTERS/Brendan McDermid/Illustration/File Photo
Ambos títulos se descargan gratis desde Epic Games Store. REUTERS/Brendan McDermid/Illustration/File Photo

Qué otros juegos se encuentran gratis en Epic Games

Otros juegos gratuitos en Epic Games de forma permanente son:

  • Wildgate
  • Sunderfolk
  • Game of Thrones Winter is Coming
  • Seven Knights Re:BIRTH
  • NTE: Neverness to Everness
  • Decentraland
  • Drift Legends 2
  • GOALS
  • Starmasons
  • Final Pillar
  • Shroom Bound
  • Warped Universe
  • Arcath Tales
  • Misty Forest: The Parkour Game
  • Panic Room: Fantasmas del Pasado
  • Wand
  • Wild West Idle Saga
  • DroneStone
  • Epic Cards Battle 3
  • Rage Quit
  • Help Is On The Way
  • STALZONE
  • Defend The King
  • Trenches
  • Retired Steel
  • Vanished Puzzle Quest
  • Netherak Demons
  • Ghost Racer
  • Flora Frontier
  • Road to Virtue
  • Armor of God
  • Myth of Empires: Throne
  • Playa Golf
  • Mandir Gods Untouched
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Steam, de Valve, tiene una extensa biblioteca de juegos gratuitos. (Steam)

Dónde más encontrar juegos gratis para PC

Quienes buscan juegos gratuitos para PC no necesitan limitarse a Epic Games Store. Steam, la plataforma de distribución digital de Valve, ofrece una extensa biblioteca de títulos completamente gratuitos bajo la categoría “Free to Play”, accesible desde su página principal en store.steampowered.com.

Estos juegos gratuitos de Steam no tienen fecha de vencimiento: están disponibles de manera permanente y no requieren ser reclamados en un período específico. La biblioteca incluye géneros como shooters, RPG, estrategia y juegos de cartas, con títulos que acumulan millones de jugadores activos.

Para acceder, basta con crear una cuenta gratuita en Steam, descargar su cliente oficial e instalar cualquier título de la sección “Free to Play” sin ingresar datos de pago.

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