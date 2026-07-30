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El Gobierno simplificó las compras online en el exterior con entrega puerta a puerta: cómo es el nuevo sistema

El nuevo mecanismo busca facilitar la operatoria para comprar al exterior, con foco en el pago de tributos

Primer plano de un repartidor entregando una caja de cartón a una persona. La caja muestra una etiqueta con el texto "Argentina" y un código QR.
Se habilitó al Correo Argentino a acordar con las plataformas de comercio electrónico el pago anticipado de los tributos al momento de la compra (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Gobierno simplificó el régimen de importaciones puerta a puerta a través de Correo Argentino con el objetivo de agilizar las compras al exterior, reducir los tiempos de entrega y disminuir la carga administrativa para los usuarios.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, precisó: “Hasta hoy, cuando alguien compraba un producto en el exterior, el Correo estaba obligado a esperar a que el paquete llegara a la Argentina para recién entonces contactar al destinatario, pedirle que completara una declaración jurada y cobrarle los tributos correspondientes”.

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“Pero como muchas veces la información del correo era inadecuado, la compra se trababa con complicación para el propio Correo y el comprador. Lo insólito es que gracias a los sistemas de información que conectan a los correos del mundo, en la mayoría de los casos el Correo ya cuenta con los datos del envío antes de que llegue al país”, dijo el ministro.

“Es decir: tenía la información, si quería adelantar el trámite para entregar más rápido no podía, una norma lo obligaba a esperar a que llegue la mercadería para arrancar el proceso. Así de absurdo como suena”, agregó.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Sturzenegger: "Hasta hoy, cuando alguien compraba un producto en el exterior, el Correo estaba obligado a esperar a que el paquete llegara a la Argentina para recién entonces contactar al destinatario, pedirle que completara una declaración jurada y cobrarle los tributos correspondientes" (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Resolución General 5884/2026 de ARCA eliminó esa restricción y habilitó al Correo Argentino a acordar con las plataformas de comercio electrónico el pago anticipado de los tributos al momento de la compra.

La normativa también establece que el Correo podrá solicitar al destinatario la validación de la información de la declaración antes de que el envío llegue al país. De este modo, una vez que el paquete arribe, podrá ser despachado de manera virtual y automática.

Además, cuando sea necesaria una intervención ante la Aduana, el Correo estará facultado para representar al destinatario, salvo que este decida realizar el trámite personalmente o designar otro representante, evitando así traslados innecesarios a dependencias aduaneras.

Podrán ingresar bajo este régimen los envíos provenientes del exterior con un valor FOB de hasta USD 3.000, siempre que estén destinados al uso o consumo personal, incluyan un máximo de tres unidades de una misma especie y no presenten fines comerciales.

En esos casos, los paquetes podrán ser liberados bajo la modalidad puerta a puerta, de acuerdo con el procedimiento previsto por la reglamentación.

Según los considerandos de la norma, el objetivo es facilitar el régimen, reducir los costos operativos, evitar la duplicación normativa y agilizar el comercio internacional.

La medida se complementa con el Decreto 604/2026, que equiparó la franquicia para las importaciones por correo con la vigente para los servicios de courier. En ese marco, los envíos de hasta USD 400 quedaron exentos del pago de derechos de importación y de la tasa de estadística, con un límite de cinco envíos por persona al año.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

“La compra en el exterior es un acto de justicia, democratizando lo que antes solo los que viajaban podían hacer: comprar una prenda, un repuesto, o lo que necesitaran a precios internacionales. Es directamente una mejora en la calidad de vida de todos (también disciplina en precios a los vendedores locales)”, afirmó Sturzenegger.

Para dimensionar el fenómeno, cabe mencionar que las importaciones de courier volvieron a marcar un récord histórico en junio. Durante ese mes se importaron bienes por USD 125 millones a través de esta modalidad, superando el máximo previo de USD 118 millones registrado en abril.

En el acumulado del primer semestre, las importaciones por courier alcanzaron USD 643 millones, lo que representa un incremento interanual del 104,2%. Ese monto, además, quedó apenas USD 251 millones por debajo del total registrado en todo 2025, reflejando la fuerte expansión de este canal.

Desde fines de 2024, las compras al exterior mediante courier se mantienen por encima de los USD 100 millones mensuales.

Según la consultora Analytica, la nueva tendencia alcista que comenzó a verse en los últimos cuatro meses posiblemente esté vinculada “a la recuperación del salario en dólares gracias a la estabilidad del tipo de cambio: el privado registrado acumuló una suba del 21,4% entre noviembre y mayo pasado, mientras que en términos reales se contrajo un 2,7% en el mismo período”.

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