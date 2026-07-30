Cargar el celular en modo avión: qué tan cierto es que acelera el proceso de recuperación de batería

Cargar el celular en modo avión sí acelera la carga, y hay datos que lo confirman. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Cargar el celular en modo avión sí acelera la carga: la respuesta es afirmativa y está respaldada por datos concretos.

Según la empresa española Yup Charge, activar esa función durante la carga puede reducir el tiempo necesario para llegar al 100% hasta un 25%, porque el dispositivo deja de destinar energía a mantener conexiones activas de WiFi, datos móviles y Bluetooth.

PUBLICIDAD

Cuando el teléfono opera en modo normal, sus radios de comunicación trabajan de forma continua en segundo plano, consumiendo energía que compite con la que entra por el cargador.

Activar esa función puede reducir el tiempo de carga hasta un 25%. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al desactivar esas funciones de un solo toque, toda la corriente disponible se destina a reponer la batería. El resultado es un proceso de carga más veloz, sin necesidad de comprar ningún accesorio adicional.

PUBLICIDAD

Por qué el modo avión marca la diferencia

Cada vez que el celular busca señal, se conecta a una red WiFi o mantiene activo el Bluetooth, el procesador ejecuta tareas en segundo plano que demandan electricidad. En condiciones normales, parte de la energía que entra por el cable se consume en esos procesos antes de llegar a la batería.

El modo avión corta esas operaciones de raíz: desactiva las antenas de radio, suspende las notificaciones y detiene la sincronización de aplicaciones. La corriente fluye entonces de forma casi exclusiva hacia las celdas de la batería, lo que explica la diferencia de velocidad documentada por Yup Charge.

PUBLICIDAD

Buscar señal, conectarse al WiFi o mantener el Bluetooth activo consume electricidad en segundo plano. (Imagen ilustrativa Infobae)

El truco resulta especialmente útil cuando se dispone de poco tiempo y se necesita que el dispositivo esté listo cuanto antes.

Cómo cuidar la batería del celular

El modo avión optimiza la velocidad de carga, pero la salud a largo plazo de la batería depende de otros hábitos. El primero es usar siempre el cargador original o uno certificado compatible con el modelo del dispositivo: eso garantiza que la corriente suministrada sea la adecuada y evita daños internos.

PUBLICIDAD

El segundo hábito es evitar cargar el celular hasta el 100% de manera constante. Lo recomendable es mantener el nivel de batería entre el 20% y el 80%, ya que los ciclos de carga completos reducen la vida útil de la batería con el tiempo. En el mismo sentido, las descargas totales frecuentes aceleran el deterioro.

El modo avión agiliza la carga, pero cuidar la batería a largo plazo requiere otros hábitos. (Imagen ilustrativa)

También conviene evitar el uso intensivo del celular mientras se carga, dado que el calor generado eleva la temperatura interna y afecta tanto la velocidad de carga como el estado general de la batería. Las temperaturas extremas, tanto el calor como el frío, son uno de los principales factores de degradación en las baterías modernas.

PUBLICIDAD

La vida útil de una batería de celular ronda entre dos y tres años, equivalente a entre 300 y 500 ciclos completos de carga.

Un mal manejo puede acortar ese periodo y provocar descargas rápidas, apagados inesperados y una reducción en el rendimiento general del teléfono, ya que muchos sistemas limitan la velocidad del procesador cuando detectan deterioro avanzado en la batería.

PUBLICIDAD

Dejar el celular cargando toda la noche no es recomendable, aunque el dispositivo detenga la carga al llegar al 100%. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué tan recomendado es dejar cargando el celular por la noche

Dejar el celular cargando toda la noche no es una práctica recomendada, aunque los smartphones modernos detienen el flujo de energía al llegar al 100%. El problema es el goteo continuo de carga que se produce después: genera calor y acelera el desgaste de la batería.

Según Isidor Buchmann, de Battery University, cargar el dispositivo en intervalos cortos durante el día es una práctica más saludable.

Honor e ingenieros de Xiaomi coinciden en esa postura: las cargas cortas y frecuentes reducen el desgaste. Aunque el teléfono detiene la carga al llegar al máximo, permanecer conectado durante muchas horas genera microciclos de recarga que deterioran la batería con el tiempo.

PUBLICIDAD

“El calor es el principal enemigo silencioso de la batería”, advirtió Juan Pablo Cortés, director de ventas de Xiaomi Colombia.