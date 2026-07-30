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Tragedia en Córdoba: una camioneta chocó contra un guardarraíl, se partió a la mitad y tres personas murieron

El vehículo perdió el control e impactó también contra un cartel que estaba en la Autopista Córdoba-Rosario. Además, un hombre quedó gravemente herido por el siniestro

Así quedó la escena del accidente
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Tres personas fallecieron y un hombre quedó herido de gravedad tras un brutal accidente que se registró en la Autopista Córdoba-Rosario, a la altura del kilómetro 515, frente a la localidad cordobesa de Morrison. El hecho ocurrió este jueves a las 9.00 y fue confirmado por la misma Policía de la provincia, que desplegó un operativo en el lugar.

Las víctimas fatales fueron un hombre de 29 años y dos mujeres de 51 y 61 años. De acuerdo con la información del medio local La Voz, las víctimas fueron identificadas como Maximiliano Scharer, Bárbara Kan y Fabiana Delgado.

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Accidente fatal en Córdoba
La camioneta quedó partida a la mitad (Foto: Rosario3)

El cuarto ocupante del vehículo, un hombre de 47 años, fue trasladado con lesiones graves a un nosocomio de la ciudad de Bell Ville, según información oficial de la Policía de Córdoba.

Todos viajaban a bordo de una camioneta Toyota Hilux que, por causas aún por establecer, habría impactado primero contra el guardarraíl y luego contra una cartelería informativa ubicada sobre la traza de la autopista. Los servicios médicos llegaron al lugar y constataron el deceso de los tres pasajeros en el sitio del siniestro.

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Accidente fatal en Córdoba
El vehículo impactó contra un guardarraíl y un cartel de la autopista

La violencia del impacto fue tal que el vehículo quedó partido a la mitad en el medio de la autopista, con restos que quedaron distribuidos por toda la calzada. Se tuvo que montar un importante operativo en la zona para que puedan volver a circular los coches.

De acuerdo con la Policía de Córdoba, personal policial se hizo presente en la escena en horas de la mañana. El hecho quedó bajo investigación para determinar las circunstancias que derivaron en la colisión.

La camioneta Toyota Hilux impactó primero contra un guardarrail y después contra una cartelería sobre la traza de la autopista Córdoba-Rosario
La camioneta Toyota Hilux impactó primero contra un guardarrail y después contra una cartelería sobre la traza de la autopista Córdoba-Rosario

Brutal choque en Entre Ríos: una mujer y su hijo murieron

Dos personas murieron y otras dos quedaron internadas con pronóstico reservado tras un violento choque entre una camioneta y un camión de origen brasileño en la Autovía José Gervasio Artigas. El siniestro se produjo el jueves de la semana pasada, cerca de las 15:30, en el kilómetro 240 de la Ruta Nacional 14, a la altura del peaje Yeruá y del puesto de control del Escuadrón 4 de Gendarmería Nacional, en la provincia de Entre Ríos.

Los cuatro ocupantes de la camioneta Renault Alaskan residían en San Martín, localidad de la provincia de Buenos Aires, y tenían como destino la ciudad de Alvear, en Corrientes, donde planeaban dar inicio a un viaje familiar.

De acuerdo con la información que la Policía de Entre Ríos proporcionó a medios de la zona, la camioneta avanzaba en dirección sur-norte cuando perdió el control e impactó contra la parte trasera izquierda de un camión Mercedes Benz con semirremolque Truckvan, de matrícula brasileña, que permanecía detenido sobre la banquina este. Las circunstancias exactas que desencadenaron el choque son materia de investigación judicial.

En Entre Ríos, un choque en la Ruta Nacional 14 dejó dos muertos y dos internados con pronóstico reservado

Una mujer de 49 años, identificada con las iniciales S.R.L., que ocupaba el asiento del acompañante, perdió la vida en el acto. Un adolescente de 13 años, identificado como L.V.M., fue rescatado con vida junto al conductor —también de 49 años— y una menor de 14 años; los tres fueron trasladados con urgencia en ambulancia al Hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia.

A pesar de la atención inmediata del personal médico, el joven de 13 años llegó al nosocomio en estado crítico y falleció pocos minutos después de su ingreso.

El conductor del camión brasileño, natural de Corrientes, realizaba el trayecto acompañado por familiares, quienes salieron ilesos del accidente.

Las tareas periciales y las diligencias judiciales quedaron bajo la responsabilidad de las fiscales Daniela Montangie y Luciana Musuliotis, quienes llevan adelante las actuaciones para establecer con exactitud la secuencia de hechos que derivó en la colisión sobre la autovía.

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