Jugar Minecraft necesita ahora un computador más potente: sigue estos nuevos requisitos

Mojang elevará los requisitos de hardware de Minecraft Java Edition en PC tras casi dos décadas sin cambios. (Mojang)

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Mojang han decidido hacer cambios en Minecraft Java Edition, tras casi dos décadas sin modificar los requisitos. El juego ha elevado sus condiciones de hardware para PC, por lo que los usuarios deben estar atentos a la actualización.

Los cambios se implementarán en las próximas versiones del juego, representa el mayor salto en las demandas técnicas desde el lanzamiento original de la Java Edition. Por primera vez, Minecraft exige un hardware considerablemente más potente para garantizar una experiencia fluida y estable, tanto en la configuración mínima como recomendada.

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Cuáles son los cambios clave en los requisitos de Minecraft Java Edition

El cambio más evidente está en la configuración mínima necesaria para ejecutar el juego. Hasta hace poco, Minecraft podía funcionar en equipos con apenas 2 GB de RAM y tarjetas gráficas integradas de generaciones pasadas, como la Intel HD 4000.

Ahora, la nueva especificación mínima exige al menos 8 GB de RAM (o 12 GB si se utiliza gráfica integrada) y una tarjeta gráfica dedicada compatible con Vulkan 1.3.

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La configuración recomendada de Minecraft Java Edition incluye 16 GB de RAM, un Intel Core i5-12400 o AMD Ryzen 5 5600 y una Nvidia RTX 2060 o equivalente. (Mojang)

La configuración recomendada también da un salto generacional. Se sugiere contar con 16 GB de RAM, procesadores modernos como el Intel Core i5-12400 o el AMD Ryzen 5 5600, y tarjetas gráficas a partir de la Nvidia RTX 2060 o sus equivalentes en AMD e Intel.

El sistema operativo recomendado pasa a ser Windows 11 de 64 bits, macOS 14+ o Linux actualizado. Además, para obtener un rendimiento óptimo a 1080p y 60 FPS en modo gráfico «Fancy», se requieren al menos 6 GB de VRAM en la tarjeta gráfica.

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Por qué se da este cambio en los requisitos

La modificación responde a dos motivos principales. En primer lugar, los requisitos anteriores ya no reflejaban la realidad del juego actual. Minecraft ha sumado características, efectos visuales, distancias de renderizado más largas y funciones complejas que fueron superando las capacidades del hardware obsoleto.

Según Mojang, mantener especificaciones mínimas tan bajas tenía un efecto negativo: muchos jugadores experimentaban bajas tasas de cuadros, fallos gráficos y largos tiempos de carga, sin que la documentación oficial advirtiera sobre las limitaciones reales.

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Mojang explicó que los requisitos antiguos de Minecraft ya no reflejaban las exigencias actuales del juego por sus efectos visuales y funciones complejas. (Mojang)

En segundo lugar, la permanencia de un estándar de hardware antiguo limitaba la capacidad del equipo de desarrollo para modernizar el motor gráfico y explorar nuevas funcionalidades. Al actualizar los requisitos, Mojang y Microsoft liberan al equipo técnico para optimizar el juego pensando en hardware actual, dejando atrás el “piso” de rendimiento impuesto por tecnologías en desuso.

La migración de OpenGL a Vulkan 1.3 es parte central de este proceso. Vulkan permite una mejor gestión de los recursos del sistema y un rendimiento gráfico más eficiente. Este cambio, aunque eleva el umbral de entrada para ciertos jugadores, busca garantizar una base más sólida para futuras expansiones y actualizaciones.

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Cuándo se aplicarán los nuevos requisitos y qué ocurre con los equipos antiguos

La actualización de los requisitos entrará en vigor con las próximas versiones de Minecraft Java Edition, aunque Mojang ya ha comenzado a notificar a los usuarios sobre los cambios.

No se producirá un corte inmediato para quienes tengan equipos por debajo del nuevo mínimo: podrán seguir ejecutando el juego, pero sin garantías de estabilidad, tasa de cuadros constante ni compatibilidad futura con nuevas características.

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Los equipos antiguos podrán seguir ejecutando Minecraft Java Edition por un tiempo, pero sin garantía de estabilidad, compatibilidad futura ni tasa de cuadros constante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El propio Mojang ha explicado que, en caso de que el hardware no cumpla los requisitos, el juego mostrará advertencias antes de suspender el soporte por completo. Esto implica que, si bien el acceso no se bloqueará de inmediato, los jugadores con ordenadores antiguos pueden experimentar problemas crecientes a medida que avancen las actualizaciones y se sumen nuevas tecnologías.

Para los usuarios cuyos ordenadores no alcanzan los nuevos estándares, existen alternativas. Mojang recomienda usar Minecraft: Bedrock Edition, una versión menos exigente en términos de hardware. Si bien Bedrock carece de la flexibilidad de mods característica de la Java Edition, permite acceder al juego desde equipos más modestos y garantiza una experiencia estable.

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