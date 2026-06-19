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5 trucos para construir una PC gamer económica y obtener un rendimiento sorprendente

La clave para disfrutar de títulos como GTA V, Counter-Strike 2 o Valorant no siempre está en comprar las piezas más caras, sino en elegir una configuración equilibrada

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Manos de una persona ensamblando una computadora, dos gabinetes de PC, tarjeta gráfica RTX 4090, módulos de memoria RAM, procesadores, herramientas, cajas, un monitor.
La imagen muestra a una persona ensamblando una computadora de alto rendimiento sobre una mesa de trabajo rodeada de componentes electrónicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La idea de tener una computadora para videojuegos potente ya no está necesariamente asociada a una inversión elevada. Ante el aumento de precios de algunos componentes y la evolución del hardware, cada vez más usuarios buscan formas de armar una PC gamer económica capaz de ejecutar títulos populares como Valorant, Counter-Strike 2, GTA V o League of Legends sin comprometer el rendimiento.

Especialistas en hardware y diversas guías publicadas por medios tecnológicos internacionales coinciden en que el secreto no está en comprar las piezas más costosas, sino en encontrar un equilibrio adecuado entre los componentes. Una combinación inteligente puede ofrecer una experiencia de juego fluida sin necesidad de gastar una fortuna.

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1. Mantener un equilibrio entre el procesador y la tarjeta gráfica

Uno de los errores más frecuentes entre quienes ensamblan una PC gamer por primera vez consiste en destinar gran parte del presupuesto a un solo componente.

Expertos citados por medios como Tom’s Hardware y PC Gamer señalan que, para videojuegos, resulta mucho más importante mantener un equilibrio entre la CPU y la GPU.

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Para armar una PC gamer es necesario elegir de manera correcta el procesador y la tarjeta de video.
Para armar una PC gamer es necesario elegir de manera correcta el procesador y la tarjeta de video.

En configuraciones de gama básica o media, procesadores como los AMD Ryzen 5 o los Intel Core i5 de generaciones recientes son suficientes para ejecutar la mayoría de los juegos modernos. Esto permite reservar una mayor parte del presupuesto para una tarjeta gráfica más potente, uno de los componentes con mayor impacto en el rendimiento.

2. Evitar gastar de más en una placa base de alta gama

Las placas madre más avanzadas incluyen funciones adicionales, pero muchas de ellas no son indispensables para el usuario promedio.

Según diferentes guías de montaje de TechSpot, una placa base de gama media puede ofrecer un excelente desempeño siempre que sea compatible con el procesador y la memoria RAM elegidos.

Reducir el gasto en este componente puede liberar recursos para invertir en una mejor tarjeta gráfica o en una unidad de almacenamiento más rápida.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Una memoria RAM de 16 GB es suficiente para jugar los juegos modernos en PC. (Imagen Ilustrativa Infobae)

3. Priorizar una unidad SSD frente a un disco duro tradicional

Durante años, los discos duros fueron la opción preferida debido a su bajo costo. Sin embargo, la evolución de las unidades SSD ha cambiado este panorama.

Especialistas de PCWorld destacan que los SSD permiten acelerar considerablemente el inicio del sistema operativo, reducir los tiempos de carga de los juegos y mejorar la respuesta general del equipo.

Actualmente, las unidades SSD NVMe con capacidades entre 500 GB y 1 TB se han vuelto mucho más accesibles, convirtiéndose en una de las inversiones más recomendables para cualquier PC gamer.

4. Apostar por 16 GB de RAM en lugar de 32 GB

Aunque muchos usuarios consideran que 32 GB de memoria RAM son imprescindibles, los expertos sostienen que 16 GB continúan representando el punto óptimo entre costo y rendimiento.

La publicación especializada Rock Paper Shotgun indica que esta capacidad permite ejecutar sin problemas la gran mayoría de videojuegos actuales.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Una placa base modera es suficiente, siempre y cuando sean compatibles con el procesador y la memoria RAM. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, optar por una configuración de doble canal con dos módulos de 8 GB puede proporcionar un mejor desempeño sin incrementar demasiado el presupuesto.

5. Elegir una fuente de alimentación de calidad

Uno de los componentes más ignorados al momento de construir una computadora es la fuente de alimentación. Sin embargo, su importancia es fundamental para garantizar la estabilidad del sistema.

Los especialistas de Corsair recomiendan elegir fuentes con certificación 80 Plus y procedentes de fabricantes reconocidos, ya que ofrecen una alimentación más eficiente y reducen el riesgo de daños en otros componentes.

Intentar ahorrar demasiado en este apartado puede terminar generando gastos mucho mayores en el futuro.

Manos de una persona instalando una fuente de poder negra marca Cooler Master V850 en un gabinete marrón con base blanca sobre una mesa de trabajo
Tener una buena fuente poder en fundamental para armar una buena PC gamer económica. (Zac Builds)

Una PC gamer económica no significa sacrificar rendimiento

Los expertos coinciden en que armar una computadora para videojuegos no implica necesariamente adquirir las piezas más caras del mercado.

La elección adecuada de los componentes, la priorización del rendimiento y la inversión en elementos realmente importantes permiten obtener equipos capaces de ejecutar títulos modernos con gran fluidez.

En un mercado cada vez más competitivo, una planificación inteligente puede marcar la diferencia entre gastar de más o construir una PC gamer equilibrada que mantenga un buen desempeño durante varios años.

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