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Reclámalos hoy y son tuyos para siempre: los 4 nuevos juegos gratis que regala Steam

La ronda del miércoles suma propuestas indie de supervivencia, mitología, gestión y cooperativo con ciencia ficción, y se activa por tiempo limitado

Steam te dejará probar miles de juegos por tiempo limitado.
Steam regala cuatro juegos y permite reclamarlos para siempre desde la tienda - (Valve)
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Steam continúa reforzando su posición como una de las plataforma preferidas en distribución digital al regalar cuatro nuevos juegos gratuitos que ya pueden reclamarse y conservarse de forma permanente.

La propuesta del miércoles combina géneros como la supervivencia, la mitología, el cooperativo y la ciencia ficción desenfadada, demostrando el compromiso de Valve con la variedad y el apoyo al desarrollo independiente. Estas promociones periódicas no solo permiten ampliar la biblioteca sin costo, también incentivan la experimentación y el descubrimiento de títulos fuera del circuito comercial.

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La mecánica es sencilla: los títulos pueden reclamarse desde la tienda digital mientras la promoción esté activa y permanecerán asociados a la cuenta de cada usuario sin límite de tiempo ni suscripción adicional. La única condición es actuar con rapidez, ya que la ventana de disponibilidad depende de cada desarrollador y puede cerrarse en cualquier momento.

Rotten Bloom y Mandir se suman a los juegos gratis de Steam con aventura y mitología
Rotten Bloom y Mandir se suman a los juegos gratis de Steam con aventura y mitología

Cuáles son los 4 juegos gratis que puedes obtener hoy en Steam

A continuación, un breve repaso por los títulos que integran esta ronda de regalos:

Rotten Bloom

Aventura oscura centrada en la exploración y la supervivencia. El jugador debe descubrir los secretos de un mundo inquietante, enfrentando amenazas y resolviendo misterios a medida que avanza.

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Mandir: Gods Untouched

Inspirado en la mitología, este juego propone recorrer templos antiguos, resolver desafíos y enfrentarse a enemigos únicos, todo respaldado por un llamativo estilo artístico.

Dig For Your Lives

Supervivencia y gestión de recursos se combinan en este título donde excavar, construir y defenderse son igual de importantes. El éxito depende de la habilidad para administrar materiales y resistir ante condiciones adversas.

Vista lateral de un hombre sonriendo y jugando un videojuego en un setup de tres monitores, con un gran logo iluminado de Steam en la pared de ladrillo.
Cómo reclamar los cuatro juegos gratuitos en Steam y guardarlos en tu biblioteca sin costo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Knights vs Aliens

Acción cooperativa y desenfadada en la que caballeros medievales se enfrentan a una invasión extraterrestre. El planteamiento invita tanto a partidas en solitario como en grupo, priorizando la diversión y el trabajo en equipo.

Todos los títulos han sido desarrollados por estudios independientes, lo que se traduce en propuestas originales y alejadas de los grandes lanzamientos comerciales. Aunque no cuentan con la ambición técnica de un triple A, han demostrado atraer comunidades fieles y entusiastas.

Cómo reclamar los juegos gratis en Steam

Para sumar estos juegos sin coste a tu biblioteca, sigue estos pasos:

  • Inicia sesión en tu cuenta de Steam en la aplicación de tu PC o en (store.steampowered.com)
  • Busca cada uno de los títulos gratuitos usando la barra de búsqueda o desde la sección de novedades
  • Haz clic en “Obtener” o “Añadir a la biblioteca” mientras el precio figure en 0,00 euros o dólares
  • Confirma la adquisición. El juego quedará guardado de forma permanente en tu cuenta y podrás instalarlo cuando desees, incluso una vez finalizada la promoción

Consejos para aprovechar al máximo las promociones

Solo hay que iniciar sesión, buscar cada título, seleccionar “Obtener” o “Añadir a la biblioteca” mientras el precio sea 0,00, confirmar la compra y dejarlo vinculado de forma permanente para instalarlo cuando se quiera - crédito Valve
Solo hay que iniciar sesión, buscar cada título, seleccionar “Obtener” o “Añadir a la biblioteca” mientras el precio sea 0,00, confirmar la compra y dejarlo vinculado de forma permanente para instalarlo cuando se quiera - crédito Valve
  • Revisa periódicamente la sección de juegos gratuitos y ofertas especiales en Steam, ya que las oportunidades pueden variar y algunos juegos gratuitos pueden pasar a ser de pago sin previo aviso
  • Activa las notificaciones para recibir alertas de lanzamientos o descuentos relevantes
  • Explora las recomendaciones y juegos relacionados que aparecen junto a cada promoción, ya que suelen incluir rebajas adicionales en otros títulos del mismo estudio o género
  • Comparte las promociones con amigos para disfrutar de la experiencia en grupo y descubrir juntos propuestas que quizás no probarías por tu cuenta

Por qué Steam regala juegos y qué implica para los jugadores

La publicación constante de juegos gratuitos fomenta la experimentación y apoya a estudios independientes que apuestan por ideas innovadoras. Reclamar estos títulos no solo diversifica la biblioteca, sino que mantiene la experiencia de gaming dinámica y accesible para todos.

Aprovecha la oportunidad de sumar estos cuatro títulos a tu colección, experimenta con nuevos géneros y disfruta de la creatividad del desarrollo independiente. El gaming en Steam sigue creciendo gracias a promociones como esta.

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