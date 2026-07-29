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Juegos gratis de PlayStation Plus en agosto 2026: Dying Light 2, Signalis

Los suscriptores pueden reclamar sin costo un paquete de contenido para MARVEL Tōkon: Fighting Souls

Sony confirmó los juegos gratuitos de PlayStation Plus para agosto de 2026. REUTERS/Claudia Greco/File Photo
Sony confirmó los juegos gratuitos de PlayStation Plus para agosto de 2026. REUTERS/Claudia Greco/File Photo
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Sony anunció los tres juegos gratuitos de PlayStation Plus para agosto de 2026. Los títulos incluidos son Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition, Big Walk y Signalis estarán disponibles para todos los suscriptores desde el martes 4 de agosto hasta el lunes 1 de septiembre.

Los juegos de PlayStation Plus en agosto de 2026

Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition llega para PS5 y PS4. El título combina supervivencia y acción en un mundo posapocalíptico donde un virus transformó a gran parte de la humanidad en monstruos.

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El jugador encarna a Aiden Caldwell, un vagabundo que puede cambiar el destino de La Ciudad mientras descifra recuerdos del pasado. El juego incluye modo cooperativo de hasta cuatro jugadores, con la posibilidad de unirse a partidas ajenas y comparar las consecuencias de decisiones distintas.

Fondo azul con el logo de PlayStation Plus y texto 'Juegos Mensuales Agosto'. Tres carátulas de videojuegos: Big Walk, Dying Light 2 Stay Human y Signalis
Los títulos del mes son Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition, Big Walk y Signalis. (PlayStation)

Big Walk, exclusivo para PS5, es una aventura cooperativa multijugador centrada en el trabajo en equipo y la comunicación.

El juego propone un mundo abierto con acertijos y descubrimientos que los jugadores deben resolver en conjunto, con herramientas de comunicación que se vuelven el núcleo de la experiencia cuando los personajes pierden el habla.

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Signalis, disponible para PS4, es un juego de terror psicológico y supervivencia de corte clásico.

El jugador controla a Elster, una Replika técnica que despierta de un letargo y recorre un mundo retrotecnológico surreal en busca de su pareja y sus sueños perdidos. La propuesta mezcla terror cósmico, acertijos y una atmósfera melancólica.

Personajes de Marvel como Spider-Man, Ms. Marvel, un hombre rubio y un robot rojo con otro personaje, frente a un fondo urbano; título del videojuego arriba
Los suscriptores también podrán reclamar gratis contenido adicional para MARVEL Tōkon: Fighting Souls. (PlayStation)

Además de los tres títulos, desde el 6 de agosto los suscriptores podrán reclamar sin costo un paquete de contenido para MARVEL Tōkon: Fighting Souls que incluye cinco avatares de personajes, Capitán América, Tormenta, Spider-Man, Doctor Doom y Ghost Rider, y 20 poses de personajes para la pantalla de resultados del juego.

Qué es PlayStation Plus

PlayStation Plus es el servicio de suscripción de Sony Interactive Entertainment para las consolas PS5 y PS4.

Entre sus beneficios principales se encuentra la entrega mensual de juegos gratuitos que los suscriptores pueden descargar y conservar mientras mantengan activa su membresía.

El servicio también habilita el juego en línea multijugador y ofrece descuentos exclusivos en PlayStation Store. Los juegos mensuales varían según la región y se renuevan el primer martes de cada mes.

PlayStation Plus es el servicio de suscripción de Sony para PS5 y PS4. REUTERS/Issei Kato/File Photo
PlayStation Plus es el servicio de suscripción de Sony para PS5 y PS4. REUTERS/Issei Kato/File Photo

PlayStation se despide de los discos físicos para juegos

Sony dejará de producir discos físicos para todos los juegos nuevos de PlayStation a partir de enero de 2028.

Desde esa fecha, los títulos se distribuirán exclusivamente en formato digital: a través de PlayStation Store y por medio de distribuidores autorizados. La medida no afecta a los juegos ya lanzados ni a los que salgan antes de ese plazo.

La compañía justificó la decisión en el comportamiento de sus propios usuarios. Según los resultados financieros del cuarto trimestre del año fiscal 2025, las descargas digitales representaron el 85% de las ventas de software completo en PS4 y PS5, mientras que las copias físicas se limitaron al 15% restante.

Desde enero de 2028, Sony dejará de fabricar discos físicos para los nuevos juegos de PlayStation. REUTERS/Andrew Kelly/File Photo
Desde enero de 2028, Sony dejará de fabricar discos físicos para los nuevos juegos de PlayStation. REUTERS/Andrew Kelly/File Photo

“Este es un paso natural para que Sony Interactive Entertainment se adapte a las tendencias de consumo”, indicó la empresa en un comunicado. “Esta transición nos permitirá alinearnos aún más con la forma en que la mayor parte de nuestra comunidad prefiere acceder a los juegos y disfrutarlos en la actualidad.”

El impacto de la caída del formato físico también se refleja en el comercio minorista: GameStop cerró más de 1.300 locales en los últimos dos años fiscales. El anuncio coincide con la confirmación de que GTA VI se venderá en caja física, pero sin disco, con un código de descarga en su interior.

En paralelo, Sony anunció el cierre gradual de PlayStation Store para PS3 y PS Vita. En México, Honduras y Nicaragua el proceso comenzará en agosto de 2026; en otros países de Latinoamérica y Medio Oriente, a finales de ese año; y en el resto del mundo, en julio de 2027.

La compañía explicó que ambas plataformas ya no pueden admitir las actualizaciones requeridas por los estándares modernos de procesamiento de pagos.

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