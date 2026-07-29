El deslumbrante cambio de look de Guillermina Valdes: “Como la vida misma”

Mientras su peluquero de confianza la peina, Guillermina Valdes muestra su renovado estilo en el cabello. "Con ayudín", rió a la cámara (Video: Instagram)

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Después de un año con el cabello corto, Guillermina Valdés decidió regalarse a sí misma un cambio. La empresaria no buscó impresionar a nadie, sino reencontrarse con esa imagen que la definió durante tanto tiempo. El resultado, sin proponérselo, generó sorpresa y admiración entre quienes siguen su carrera, pero la verdadera motivación fue personal: volver al largo y lacio que siempre sintió propio.

La actriz decidió sorprender a sus seguidores con un cambio de imagen que remite a una de las etapas más recordadas de su carrera. Tras un año de lucir el cabello corto, por encima de los hombros, Valdés optó por volver a llevarlo largo y lacio, un estilo que durante mucho tiempo se convirtió en parte de su sello personal. La transformación, realizada por su peluquero de confianza, logró un acabado impecable que no tardó en captar la atención de quienes siguen de cerca cada uno de sus movimientos.

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Frente al espejo de la peluquería, mate en mano, la exesposa de Marcelo Tinelli relató el paso a paso de este giro estético. “Y acá andamos @cristianreystyle, tan cambiantes, como la vida misma. Un año de pelo corto, seis colores y aquí otro cambio… con ayudín”, expresó la actriz, dejando en claro que la renovación no solo consiste en lo superficial, sino que refleja etapas y búsquedas personales. La conexión con su peluquero, la elección de volver a una imagen que la identificó durante años y el entusiasmo por mostrar el proceso, demuestran el lugar que ocupa el estilo en la vida cotidiana de Valdés.

Este regreso al largo lacio marca una nueva etapa en su trayectoria pública. Si bien en el último tiempo apostó por un look más cómodo y descontracturado, ahora elige una versión más jugada y actual, sin perder ese toque de elegancia y simpleza que la caracteriza. La decisión de recuperar el largo no responde solo a una tendencia, sino a un deseo de retomar una imagen con la que se sintió siempre cómoda y auténtica. El resultado habla por sí solo: un cabello brillante, perfectamente alisado, que enmarca su rostro y realza su personalidad.

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Guillermina Valdes volvió a su antiguo look con pelo largo y lacio, aunque con la ayuda de extensiones (Instagram)

En medio de esta transformación estética, Guillermina atraviesa una época de mayor introspección. Definida por ella misma como una etapa de calma, prioriza el bienestar personal y la paz frente a la vorágine habitual de la vida moderna. El domingo, sorprendió en sus redes sociales con un decálogo de bienestar: “Consejos de domingo” que apuntaron a encontrar relax, calma y autenticidad en la rutina diaria. La actriz compartió una serie de acciones simples que, según su visión, ayudan a reconectar con lo esencial y a desacelerar el ritmo impuesto por la tecnología y la inmediatez.

Entre sus preferencias, Valdés destacó el valor de lo tangible sobre lo digital. Prefiere los libros en papel, disfruta del aroma y la textura que ofrecen los ejemplares físicos, y rescata el placer de subrayar o escribir notas a mano. También opta por entrenar con auriculares con cable, eligiendo la simplicidad y dejando de lado las complicaciones de la tecnología inalámbrica. El agua es su bebida favorita y la toma siempre en vaso de cerámica, alejándose de las botellas plásticas o las bebidas saborizadas. El mate, otro de sus rituales cotidianos, lo prepara en pava tradicional, trayendo a su presente costumbres asociadas al disfrute y la pausa.

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La jardinería ocupa un lugar especial en su búsqueda de equilibrio. Dedica tiempo a cuidar plantas, observar su crecimiento y encontrar calma en el contacto con la naturaleza. Valdés también promueve el canto, aunque reconoce no ser afinada, y sube videos a las redes, aun cuando sus hijos la cuestionan. Este gesto revela su decisión de dejar de lado el juicio ajeno y apostar por la alegría espontánea. El amor por los perros y el cuidado personal a través de baños de crema y exfoliantes forman parte de sus pequeños rituales de bienestar, que entiende como fundamentales para el equilibrio emocional.

Guillermina Valdes se animó a los cambios constantes en su cabello. De pelo corto y colorado a su rubio auténtico y largo

Buscar propósito personal y apartar pensamientos repetitivos es otra de las claves de su filosofía. Valdés recomienda conectar con el propio sentido antes que dejarse llevar por la ansiedad o la incertidumbre. Compartir lo lindo del día a día, en vez de guardárselo, es una invitación a la generosidad y a ampliar la red de buena energía. Su vida actual gira en torno al bienestar, la armonía familiar y la administración consciente del tiempo. Hace unos meses, eligió viajar al sur de Argentina para alejarse del ritmo acelerado de la ciudad y sumergirse en la tranquilidad de la Patagonia. En Cerro Bayo, junto a sus hijos, disfrutó de caminatas, trekking y deportes de aventura, encontrando en cada jornada un motivo para celebrar la calma y la conexión con la naturaleza.

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Cada experiencia, desde el cambio de look hasta los consejos de bienestar, refleja la decisión de Valdés de priorizar la autenticidad y el disfrute presente. El regreso al pelo largo es solo una muestra más de una búsqueda constante por vivir en armonía con su esencia y con los pequeños placeres de la vida cotidiana.