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Reclámalo antes del 30 de julio: aclamado juego de cartas y decisiones que Epic Games está regalando

La promoción semanal ofrece una aventura de cartas con decisiones ramificadas y exploración, disponible sin costo y sin suscripción

La plataforma regala Foretales hasta el 30 de julio y permite quedártelo para siempre - créditos Epic Games Store
La plataforma regala Foretales hasta el 30 de julio y permite quedártelo para siempre - créditos Epic Games Store
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Epic Games Store vuelve a captar la atención de jugadores de todo el mundo con una nueva promoción semanal: un aclamado juego de cartas y toma de decisiones puede reclamarse gratis hasta el 30 de julio y quedarse para siempre en tu biblioteca digital.

Se trata de una oportunidad limitada para sumar una experiencia narrativa diferente, sin coste y sin condiciones ocultas. Tras esa fecha, la tienda renovará su oferta y añadirá nuevos títulos gratuitos, por lo que conviene no dejar pasar la oportunidad.

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Cuál es el juego gratuito de la semana en Epic Games

asta qué hora se puede reclamar Foretales gratis en Epic y cuándo cambia la oferta semanal
asta qué hora se puede reclamar Foretales gratis en Epic y cuándo cambia la oferta semanal

El protagonista de la semana es Foretales, una aventura que mezcla construcción de mazos, exploración y decisiones ramificadas. No es un simple juego de cartas: combina elementos de rol, puzles y narrativa, permitiendo que cada partida sea única y que las elecciones influyan directamente en el desenlace.

La mecánica de reclamar y conservarlo gratis se mantiene: una vez añadido a la cuenta, el título puede instalarse y jugarse en cualquier momento, sin restricciones ni necesidad de suscripción.

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Foretales destaca por su propuesta narrativa y estratégica. El jugador asume el papel de un héroe que debe navegar un mundo de fantasía enfrentando desafíos donde el ingenio y la gestión del mazo son tan importantes como la toma de decisiones morales. Cada encuentro puede resolverse de diversas formas, desde el combate hasta la diplomacia, lo que multiplica las posibilidades de juego y fomenta la rejugabilidad.

Foretales
Cómo reclamar Foretales en Epic Games Store, pasos para obtenerlo a costo cero

El arte visual y la ambientación suman a la experiencia, ofreciendo una estética de libro ilustrado y una banda sonora envolvente. La combinación de puzles, narrativa y estrategia convierte a Foretales en una opción atractiva para quienes buscan algo más que acción directa, apostando por la profundidad y la creatividad.

La promoción está disponible hasta el 30 de julio a las 17:00 (hora peninsular española), o a las 10:00 en Ciudad de México. Una vez finalizado ese plazo, el título dejará de estar gratis y será reemplazado por otras ofertas semanales.

Cómo reclamar Foretales gratis en Epic Games Store

El proceso es rápido y accesible para cualquier usuario, incluso sin experiencia previa en la plataforma:

  1. Crear o iniciar sesión en tu cuenta Epic Games Accede a (store.epicgames.com), regístrate con tu correo electrónico o inicia sesión si ya eres usuario.
  2. Ir a la sección Tienda Desde la página principal, ingresa a la pestaña “Tienda” para ver los títulos destacados y los juegos gratuitos de la semana.
  3. Ubicar el juego gratuito Foretales Busca Foretales entre los juegos promocionados como gratuitos y haz clic en su ficha.
  4. Procesar la compra a coste cero Verifica que el precio sea “0” y pulsa en “Obtener”. Completa la transacción sin ingresar datos de pago.
  5. Agregar el juego a tu biblioteca Una vez terminado el proceso, el título quedará vinculado a tu cuenta de forma permanente, permitiendo futuras descargas sin restricciones.
  6. Instalar y jugar Descarga el cliente de Epic Games Store, accede a tu biblioteca, elige el juego y comienza la instalación en tu ordenador. Revisa los requisitos técnicos para asegurar el mejor rendimiento.

Ventajas y recomendaciones del formato digital

laptop gamer - laptop - gamer - videojuegos - tecnología - 14 de mayo
Juegos gratis en Epic, por qué vale la pena sumarlos aunque no se jueguen de inmediata - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El auge de la distribución digital ha transformado la industria del videojuego. Plataformas como Epic Games Store y Steam permiten disfrutar de lanzamientos inmediatos, actualizaciones frecuentes y una variedad de títulos sin precedentes. Reclamar juegos gratis es una forma inteligente de ampliar tu colección, descubrir géneros nuevos y apoyar a desarrolladores independientes.

Estos títulos permanecen en tu biblioteca aunque los desinstales, y pueden reinstalarse en cualquier momento siempre que conserves el acceso a tu cuenta. Es recomendable revisar la tienda semanalmente y activar notificaciones para no perder futuras promociones. Si bien el formato digital no permite la reventa, sí brinda comodidad, acceso global y la posibilidad de disfrutar de nuevas aventuras sin coste alguno.

Foretales es solo el primero de más lanzamientos gratuitos que llegarán próximamente a Epic Games Store, consolidando a la plataforma como un referente en la distribución de videojuegos digitales y en el apoyo a propuestas innovadoras.

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