Así es el dispositivo que convierte la luz en sonido: invidentes podrán sentir eclipse solar

El LightSound convierte la luz en sonido para que las personas con discapacidad visual puedan sentir el eclipse solar del 12 de agosto en España. (Universidad Autónoma de Barcelona)

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Un pequeño aparato desarrollado en el Instituto de Ciencias del Espacio de la Universidad Autónoma de Barcelona promete cambiar la forma en que las personas con discapacidad visual viven los esclipses solares, como el del próximo 12 de agosto en España.

Se trata del LightSound, un dispositivo que convierte la luz en sonido, permitiendo a los invidentes “sentir” el eclipse solar, algo que muchos no han podido disfrutar.

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Este proyecto está inspirado en una invención de la Universidad de Harvard en 2017, traduciendo los cambios de luz en una gama de sonidos variables.

Cuando la intensidad de la luz solar es máxima, el aparato emite un tono agudo, similar al de una flauta. A medida que la luna cubre el sol y la luminosidad disminuye, el sonido se vuelve más grave, asemejándose al de un clarinete, hasta desaparecer por completo en el momento de la totalidad. Así, la evolución del eclipse se convierte en una experiencia auditiva e inmersiva para quienes no pueden verla.

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Cuando la luz solar alcanza su máxima intensidad, el LightSound emite un tono agudo, y cuando la Luna cubre el Sol, el sonido se vuelve grave hasta desaparecer en la totalidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo es el dispositivo que transforma la luz en sonido

El LightSound utiliza un sensor que capta la luz ambiente y la convierte en señales de audio. El tamaño reducido del dispositivo, de unos 10 por 15 centímetros, facilita su uso tanto individual como compartido, ya que puede conectarse a auriculares o a altavoces para que varias personas disfruten de la experiencia simultáneamente.

Quienes utilicen el dispositivo no solo percibirán el eclipse a través del oído. También podrán sentir en la piel cómo la temperatura ambiente desciende varios grados durante la ocultación solar, lo que añade una dimensión física a la vivencia.

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La tecnología se basa en principios de sonificación, un enfoque que transforma datos visuales en estímulos auditivos. Este método ya se emplea en contextos científicos, como laboratorios de astronomía, para hacer accesible la información a estudiantes ciegos.

Cómo será su distribución en España para el eclipse solar

Para el eclipse del 12 de agosto, se han fabricado 100 dispositivos LightSound en España gracias al trabajo coordinado del Instituto de Ciencias del Espacio, la Sociedad Española de Astronomía y la Fundación Española de Ciencia y Tecnología. La producción se realizó en una jornada colaborativa donde ingenieros voluntarios ensamblaron los aparatos.

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El LightSound usa un sensor de luz ambiente y un formato reducido que permite escuchar el eclipse solar con auriculares o altavoces de forma individual o compartida. (AP Mary Conlon)

Los dispositivos se distribuirán gratuitamente en diferentes puntos de observación habilitados por ayuntamientos como espacios inclusivos. En Cataluña, por ejemplo, habrá diez puntos, siendo uno de los principales en Reus, junto al Ayuntamiento y en colaboración con la asociación Astrodiversitat.

Comunidades como Aragón y Cantabria también dispondrán de estos servicios, además del centro oficial de observación del Gobierno central en Yebes (Guadalajara).

En el caso de Cambrils, el Ayuntamiento contará con dos dispositivos cedidos por el CSIC. Las personas interesadas en utilizarlos pueden contactar con el Patronato de Turismo municipal para reservar su participación. Los aparatos pueden ser compartidos por varios usuarios durante la jornada, ampliando así el acceso a la experiencia sensorial.

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Un proyecto que está al alcance del mundo

El LightSound es un proyecto de código abierto. Cualquier persona o colectivo interesado puede replicar el diseño, siempre que cuente con los materiales y conocimientos necesarios para el montaje. Esta apertura ha permitido que la iniciativa se expanda más allá de España, con contactos en países como Chile, Argentina, Sudáfrica, Malasia e Islandia, donde también se preparan para futuros eclipses.

España fabricó 100 dispositivos LightSound para el eclipse del 12 de agosto y los distribuirá gratis en puntos de observación inclusivos de Cataluña, Aragón, Cantabria y Yebes. (AP Photo/Mary Conlon)

Allison Bieryla, investigadora de la Universidad de Harvard y creadora del dispositivo, explica que la idea surgió al buscar formas de hacer los laboratorios astronómicos accesibles a estudiantes ciegos.

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Inspirada por una colega que utiliza la sonificación en su trabajo, Bieryla diseñó el primer prototipo durante el gran eclipse solar en Estados Unidos en 2017. Desde entonces, el número de dispositivos ha crecido de tres a más de mil en el eclipse de 2024, mejorando progresivamente la sensibilidad de los sensores y la calidad del sonido.