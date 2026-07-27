Para ampliar tu lista de juegos en PC: el shooter frenético y el roguelite que está regalando Epic Games

Epic Games Store regala OTXO y Sol Cesto para PC hasta el 6 de agosto

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Epic Games Store vuelve a captar la atención de los jugadores de PC con una promoción que permite sumar dos títulos muy distintos, gratis y para siempre a cualquier biblioteca digital.

Cuáles son los juegos gratuitos de la semana en Epic Games

Hasta el 6 de agosto, OTXO y Sol Cesto pueden reclamarse sin costo alguno, lo que representa cerca de 39 dólares (35 euros) en juegos, pero sobre todo una oportunidad para descubrir propuestas originales y ampliar el catálogo personal sin gastar.

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OTXO es un shooter en perspectiva cenital, basado en Unity, que destaca por su ritmo acelerado y su identidad visual: una paleta monocromática con detalles rojos que aportan un aire distintivo. El título desafía al jugador con oleadas de enemigos, físicas ajustadas y una exigente curva de dificultad que premia la destreza y la toma de decisiones rápida.

OTXO llega gratis a Epic con acción implacable y estética en blanco, negro y rojo - (Foto: Epic Games)

El juego es ideal para quienes buscan acción directa, partidas cortas y la posibilidad de personalizar controles, ya que incluye soporte para mandos y reasignación de teclas. Además, sus requisitos técnicos son accesibles: basta un procesador de cuatro núcleos y 8 GB de RAM para jugar, aunque para 60 fps estables se recomienda una GPU como la GTX 1060. El diseño está optimizado para funcionar bien en equipos modestos, lo que abre la puerta a más jugadores.

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Sol Cesto, por su parte, apuesta por el género roguelite de mazmorras. Utiliza generación procedural de mapas y un sistema de físicas ligeras, lo que garantiza que cada partida sea diferente. El enfoque está puesto en el combate táctico, la exploración y la toma de decisiones estratégicas. El hardware recomendado es similar al de OTXO, con soporte para mandos y facilidad para adaptarse a distintos periféricos.

La rejugabilidad es uno de sus puntos fuertes: cada incursión en las mazmorras ofrece nuevos retos, enemigos y recompensas, invitando a los jugadores a probar diferentes estilos de juego y estrategias en cada intento.

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La dinámica de juegos gratuitos semanales ha cambiado la forma de consumir videojuegos en PC: permite experimentar con géneros nuevos, apoyar a estudios independientes y mantener la colección siempre actualizada, incluso si el tiempo para jugarlos es más escaso que el entusiasmo por coleccionarlos.

Cómo reclamar los juegos gratis en Epic Games Store

Dos géneros para ampliar biblioteca sin gastar, shooter frenético y roguelite táctico en una sola semana - Epic Games

Aprovechar esta promoción es sencillo y rápido, incluso para quienes nunca han usado la plataforma:

Regístrate o inicia sesión en (store.epicgames.com). Accede a la pestaña “Tienda” desde la interfaz principal. Ubica los juegos gratuitos de la semana y haz clic en el que te interese. Confirma que el precio sea 0 y pulsa en “Obtener” para completar la compra, sin necesidad de ingresar datos de pago. Añade los juegos a tu biblioteca: quedarán asociados de forma indefinida, aunque los desinstales. Instala y juega cuando lo desees: descarga el cliente oficial, inicia sesión y selecciona el juego en tu biblioteca para descargarlo e instalarlo.

Antes de descargar, revisa los requisitos mínimos y recomendados en la ficha del juego para asegurarte de que tu computadora pueda ejecutarlo correctamente.

¿Por qué Epic Games regala juegos cada semana?

La política de juegos gratuitos semanales ha sido clave para el crecimiento de la Epic Games Store desde su lanzamiento en 2018. La estrategia no solo atrae a nuevos usuarios y fomenta la fidelización, también promueve el descubrimiento de títulos independientes y grandes éxitos. En un mercado digital saturado, esta fórmula permite competir con otras plataformas y ofrecer ventajas exclusivas a su comunidad.

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El formato digital ha transformado el acceso y la colección de videojuegos, aunque también implica desafíos: la propiedad real depende de las políticas de la tienda y, en caso de cierre o baneo, la biblioteca puede desaparecer. Sin embargo, la facilidad para ampliar la colección, actualizar juegos y descubrir novedades sigue siendo una ventaja indiscutible.

Reclamar OTXO y Sol Cesto en Epic Games Store es una oportunidad sencilla y segura para descubrir nuevos géneros, apoyar a creadores independientes y mantener la experiencia gaming siempre fresca. Aprovecha la promoción antes del 6 de agosto y mantente atento a nuevas ofertas: en el mundo digital, la próxima gran aventura puede estar a un clic de distancia.

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