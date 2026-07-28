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Reclámalo hoy y te lo quedas para siempre: el nuevo juego gratis que acaba de llegar a Steam

El título propone cruces constantes entre carreteras y obstáculos con ritmo creciente, mecánicas simples y alta rejugabilidad, además de progresión con mejoras y habilidades

Steam suma JAYWALK gratis y permite conservarlo para siempre con un clic - crédito Valve
Steam suma JAYWALK gratis y permite conservarlo para siempre con un clic - crédito Valve
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Steam sigue ampliando su catálogo de juegos gratuitos y acaba de incorporar un título que puede reclamarse sin costo y conservarse para siempre.

JAYWALK: An Endless Arcade Hopper Game ya está disponible para todos los usuarios de la plataforma, como parte de una estrategia que busca incentivar la descarga de nuevas propuestas y fortalecer la comunidad gamer, en un entorno donde el acceso inmediato y gratuito a experiencias originales cobra cada vez más importancia.

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El lanzamiento de JAYWALK responde a la tendencia creciente de ofrecer juegos completos sin costo alguno, permitiendo experimentar sin riesgos y sumar contenido de calidad a la biblioteca digital. En un mercado saturado, estas acciones favorecen el descubrimiento de títulos independientes y generan una oportunidad única para quienes buscan entretenimiento instantáneo, dinámico y accesible.

Basta con iniciar sesión, buscar el juego y pulsar “Obtener” mientras figure en 0,00, para que quede asociado sin pagos ocultos ni condiciones, con descarga disponible cuando se desee y acceso sin límite de tiempo - VALVE
Basta con iniciar sesión, buscar el juego y pulsar “Obtener” mientras figure en 0,00, para que quede asociado sin pagos ocultos ni condiciones, con descarga disponible cuando se desee y acceso sin límite de tiempo - VALVE

Cuál es el nuevo juego que está regalando Steam

JAYWALK: An Endless Arcade Hopper Game propone una experiencia arcade de desplazamiento infinito, donde la clave reside en los reflejos y la reacción. Los jugadores deben cruzar carreteras, vías y múltiples obstáculos, avanzando la mayor distancia posible y esquivando peligros constantes.

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El objetivo es sobrevivir el máximo tiempo antes de cometer un error, poniendo a prueba la habilidad y la capacidad para superar récords personales.

El atractivo del titulo reside en su planteamiento sencillo, pero notablemente adictivo. Las mecánicas resultan fáciles de comprender desde el primer instante, aunque la dificultad escala progresivamente a medida que el ritmo se acelera y aparecen nuevos obstáculos. Esta combinación invita a encadenar partidas en busca de mejorar la puntuación anterior, recuperando el espíritu de los grandes clásicos arcade y adaptándolo a los estándares actuales.

El juego destaca por sus escenarios diseñados a mano, que funcionan como terrarios con rutas y desafíos únicos. Cada recorrido ofrece nuevas posibilidades para explorar, descubrir atajos y construir un camino propio hacia la cima del ranking. Además, a medida que se avanza, es posible desbloquear habilidades y mejorar atributos del personaje, permitiendo desarrollar diferentes configuraciones y adaptarse a los obstáculos futuros.

Una persona joven sonríe con entusiasmo ante un monitor que muestra la plataforma Steam. En el escritorio, teclado y ratón iluminados, además de snacks y una bebida.
Juegos gratis en Steam impulsan el descubrimiento indie y refuerzan el modelo digital - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La personalización y el progreso constante motivan al usuario a regresar una y otra vez, convirtiendo cada intento en una oportunidad de aprendizaje y superación.

Cómo sumar juegos gratis en Steam

Para añadir el juego a tu biblioteca y conservarlo para siempre, solo debes seguir estos pasos:

  1. Inicia sesión en tu cuenta de Steam desde la aplicación o en (store.steampowered.com).
  2. Busca “JAYWALK: An Endless Arcade Hopper Game” en la tienda de Steam.
  3. Haz clic en “Obtener” o “Añadir a la biblioteca” mientras el precio figure en 0,00.
  4. Confirma la adquisición. El juego quedará vinculado de forma permanente a tu cuenta, sin condiciones ni pagos ocultos.
  5. Podrás descargarlo e instalarlo cuando quieras, incluso después de que finalice la promoción, y disfrutarlo sin límite de tiempo.

Yet Another Zombie Defense: otro juego gratis para ampliar la biblioteca

Junto a la llegada de JAYWALK, Steam ofrece otra oportunidad para sumar títulos sin coste: Yet Another Zombie Defense. Este juego de acción cooperativa invita a sobrevivir a oleadas de zombis, construyendo bases y defendiendo posiciones junto a otros jugadores.

Hasta qué fecha se puede descargar gratis 'Yet Another Zombie Defense HD' en Steam
Hasta qué fecha se puede descargar gratis 'Yet Another Zombie Defense HD' en Steam

Su dinámica de tower defense y la posibilidad de jugar en solitario o en grupo lo convierten en una opción atractiva para quienes buscan partidas rápidas y accesibles. Solo necesita reclamarse antes del 30 de julio de 2026 para conservarlo para siempre.

La publicación constante de juegos gratuitos es una estrategia que Steam utiliza para incentivar la experimentación, apoyar a los estudios independientes y mantener la experiencia de gaming siempre actualizada. Reclamar títulos sin costo permite probar mecánicas nuevas, ampliar la colección y aprovechar al máximo las ventajas del formato digital, donde la actualización automática y el acceso global son ya la norma.

El modelo digital, aunque presenta desafíos en cuanto a la preservación y la dependencia de servidores, facilita la expansión de la biblioteca y la renovación constante de propuestas.

Aprovechar estas oportunidades puntuales es una manera inteligente de sumar entretenimiento, experimentar con nuevos géneros y disfrutar de la inmediatez que caracteriza al gaming en la actualidad.

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