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Elon Musk lanza X Money, una billetera digital vinculada a X con retiros gratis

El producto central de la plataforma es una cuenta de ahorro con un rendimiento anual de hasta 6%

Smartphone con pantalla en modo oscuro que muestra una aplicación de finanzas con un balance de 4.410 dólares, iconos de envío y depósito, y un logo de Money
Elon Musk presentó X Money, su nueva herramienta financiera dentro de la red social X. (X Money)
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Elon Musk lanzó X Money, la billetera digital vinculada a la red social X, disponible por el momento solo para suscriptores Premium y Premium+ en Estados Unidos.

La plataforma permite gestionar cobros, pagos, transferencias con una tarjeta Visa de débito física y virtual que no cobra comisiones por transacciones en el exterior ni por retiros en cajeros automáticos de todo el mundo.

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El lanzamiento concreta una visión que Musk persigue desde 1999, cuando fundó X.com como una empresa de servicios financieros que luego se fusionó con PayPal.

Cuando adquirió Twitter en 2022, cambió el nombre de la plataforma a X y recuperó el dominio X.com.

El proyecto retoma la idea original de X.com, la empresa de servicios financieros que Musk fundó en 1999. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
El proyecto retoma la idea original de X.com, la empresa de servicios financieros que Musk fundó en 1999. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Desde entonces declaró en reiteradas ocasiones su intención de convertir la red social en una “everything app”, una aplicación que concentre todas las necesidades del usuario, y X Money es la primera pieza financiera concreta de ese plan.

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Qué ofrece X Money y cómo funciona

El producto central es una cuenta de ahorro con rendimiento anual de hasta 6%. Los suscriptores Premium+, que pagan USD 40 por mes o USD 395 por año, acceden automáticamente a esa tasa.

Los suscriptores Premium, que pagan USD 8 por mes o USD 84 por año, la obtienen si vinculan un depósito directo a su cuenta de X Money.

Pantalla de teléfono móvil con aplicación de finanzas, balance de 4410 dólares, secciones de ganancias, actividad, cuentas, botones de acción y tarjetas
X Money ofrece una cuenta de ahorro con una tasa anual de hasta 6%. (X Money)

Los fondos se depositan en Cross River Bank, institución con cobertura FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation o Corporación Federal de Seguro de Depósitos), y están protegidos por hasta USD 10 millones mediante el programa Cash Sweep, que distribuye el dinero entre múltiples bancos asegurados por la FDIC a través del servicio ICS de IntraFi.

Además del rendimiento, la cuenta ofrece 3% de reembolso en efectivo sobre compras elegibles realizadas con la X Card, transferencias entre usuarios de X sin costo ni límite de monto, acceso al salario hasta dos días antes de la fecha de pago habitual, y la posibilidad de enviar transferencias bancarias, emitir cheques físicos y pagar facturas desde la misma plataforma.

Tarjeta gris con chip y logo X en el anverso, nombre Benji Taylor, arroba benjitaylor, símbolo contactless y logo Visa en el reverso
Desde la app, los usuarios pueden cobrar, pagar y transferir dinero con una tarjeta Visa de débito física y virtual. (X Money)

El servicio está disponible para mayores de 18 años residentes en Estados Unidos; X indicó que trabaja para ampliar el acceso a más usuarios próximamente.

Elon Musk dice que el dinero no importara en 2036

Elon Musk aseguró que el dinero dejará de importar en 2036. La predicción la formuló en una entrevista con The Economist, y parte de una premisa concreta: si los robots y la inteligencia artificial producen más bienes y servicios de los que cualquier persona podría consumir, el dinero pierde su función.

“¿Para qué quieres dinero? Quieres dinero para bienes y servicios, ¿verdad? Principalmente para comida, vivienda, transporte y entretenimiento”, argumentó.

Para Musk, en 2036 el dinero habrá perdido su relevancia. REUTERS/Kevin Lamarque
Para Musk, en 2036 el dinero habrá perdido su relevancia. REUTERS/Kevin Lamarque

En ese escenario, Musk imagina una economía organizada en torno a la abundancia y no a la escasez. El trabajo pasaría a ser opcional: “Habrá un ingreso alto universal. El trabajo será como cultivar una huerta: no necesitas hacerlo, pero quizás quieras hacerlo”.

Para sostener el consumo, propone que el Tesoro Nacional entregue cheques directamente a los ciudadanos, con la hipótesis de que el crecimiento de la producción automatizada mantendría los precios estables o generaría deflación.

“La inteligencia artificial podrá hacer cualquier trabajo mejor que cualquier persona, y eso ocurrirá muy rápidamente”, sostuvo Musk. “Todo lo que implique a una persona trabajando frente a una computadora o un teléfono podrá ser realizado por inteligencia artificial muy pronto”.

En su visión, la economía del futuro girará alrededor de la abundancia, no de la escasez. Kirsty Wigglesworth/Pool via REUTERS/File Photo
En su visión, la economía del futuro girará alrededor de la abundancia, no de la escasez. Kirsty Wigglesworth/Pool via REUTERS/File Photo

El empresario reconoció que la transición será accidentada y que el ritmo del cambio tecnológico no tiene precedente histórico: “El futuro va a ser muy, muy diferente del pasado. No existe ninguna analogía o metáfora que, en mi opinión, ilustre la magnitud del cambio que vamos a experimentar”.

Musk también advirtió sobre los riesgos existenciales de la IA, incluida la posibilidad de que las máquinas superen la inteligencia humana combinada, y señaló la necesidad de establecer mecanismos de control entre las empresas líderes del sector.

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