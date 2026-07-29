¡Arrancó la Copa Centroamericana Concacaf 2026! Inicio vibrante, resultados y lo que viene hoy

Primeros tres puntos en juego: Motagua, Diriangén y Olimpia pegaron primero en el inicio del certamen regional (Cortesía: Fútbol Club Motagua).

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La espera terminó para la afición centroamericana. El día de ayer, 28 de julio dio inicio oficial la cuarta edición de la Copa Centroamericana Concacaf 2026, la competencia regional de clubes más prestigiosa de la zona.

Con la participación de 20 instituciones deportivas procedentes de toda la región, el torneo no solo busca coronar al rey absoluto de Centroamérica, sino que también representa la puerta de entrada definitiva hacia los escenarios más exigentes del fútbol internacional.

El certamen se extenderá durante varios meses de intensa actividad, culminando en diciembre, cuando se defina al nuevo monarca regional.

La Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica asume el reto como el tricampeón defensor, llevando sobre sus hombros la presión y el objetivo de mantener la hegemonía continental frente a rivales históricos de Honduras, Guatemala, El Salvador, Panamá y Nicaragua.

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El inicio del torneo no decepcionó y dejó una jornada cargada de emociones, goleadas y sorpresas en la cancha:

Verdes FC (BLZ) 0 - 5 FC Motagua (HON): El conjunto hondureño dio una exhibición de contundencia en calidad de visitante al aplastar 0-5 al Verdes FC de Belice en la acción del Grupo D.

Diriangén FC (NCA) 4 - 2 Plaza Amador (PAN): En un vibrante duelo repleto de goles correspondiente al Grupo A, el Cacique Diriangén de Nicaragua se impuso con autoridad 4-2 al Plaza Amador panameño.

Club Olimpia (HON) 2 - 0 Deportivo Mixco (GUA): Por el Grupo C, el gigante catracho cumplió frente a su hinchada al derrotar con un sólido 2-0 al Deportivo Mixco de Guatemala.

20 clubes de la región compiten en la Copa Centroamericana Concacaf 2026 en busca del título y seis boletos a la Copa de Campeones 2027 (Cortesía: Concacaf Champions Cup).

Más allá de la gloria regional y el prestigio de levantar el trofeo centroamericano, la Copa Centroamericana Concacaf 2026 posee un valor estelar: otorga seis cupos directos para la afamada Copa de Campeones Concacaf 2027.

Esta vía de clasificación convierte a cada partido de la Fase de Grupos y de las rondas eliminatorias en una auténtica batalla donde cada gol suma de cara a la máxima cita de clubes de la confederación.

El sistema de clasificación premia directamente a los mejores exponentes del certamen. Los cuatro equipos que logren avanzar a las semifinales, sumados a los dos ganadores del repechaje o Play-In (para un total de seis clubes), asegurarán su boleto al torneo continental de 2027.

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Asimismo, el club que logre coronarse campeón regional obtendrá un beneficio adicional de gran trascendencia deportiva: avanzará de forma directa a los Octavos de Final de la Copa de Campeones Concacaf 2027, evitando las etapas previas.

La Liga Deportiva Alajuelense inicia su camino en la edición 2026 con el objetivo de defender su condición de tricampeón centroamericano.

Formato de competencia: Así se jugará el torneo

La estructura del torneo arrancó con una Fase de Grupos compuesta por cuatro sectores (Grupo A, Grupo B, Grupo C y Grupo D) de cinco clubes cada uno. En esta primera ronda, cada equipo jugará cuatro compromisos (dos en condición de local y dos como visitante) a lo largo de un periodo de cinco semanas programadas.

Una vez concluida esta fase inicial, los dos mejores equipos de cada grupo clasificarán a la Fase Eliminatoria, disputada a visitas recíprocas (ida y vuelta):

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Cuartos de Final: Se organizarán sembrando del 1 al 8 a los clasificados según sus números en la Fase de Grupos. Los primeros lugares tomarán las casillas del 1 al 4, mientras que los segundos irán del 5 al 8 (1 vs 8, 2 vs 7, 3 vs 6 y 4 vs 5).

Semifinales y Play-In: Determinarán tanto a los finalistas como a los últimos clasificados continentales.

Gran Final y Tercer Lugar: Se llevarán a cabo los primeros días de diciembre (2 y 6 de diciembre de 2026).

Además del trofeo regional, los clubes luchan por meterse de lleno en la fase final de la Copa de Campeones Concacaf (Cortesía: Concacaf Champions Cup).

La acción no se detiene y la primera semana de competencia continúa este miércoles 29 de julio con tres encuentros trascendentales:

UMECIT FC (PAN) vs. Saprissa (CRC) Hora: 20:00 ET | 19:00 Hora Local

Alianza FC (SLV) vs. Antigua GFC (GUA) Hora: 22:00 ET | 20:00 Hora Local

LD Alajuelense (CRC) vs. Club Xelajú (GUA) Hora: 22:00 ET | 20:00 Hora Local (Debut del tricampeón defensor)



La mesa está servida para que la afición continúe disfrutando del fútbol centroamericano en su máxima expresión.