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El Instituto Meteorológico de Costa Rica prevé entre jueves y viernes un deterioro generalizado de la calidad del aire

La entrada de polvo sahariano, la calima y la reducción de lluvias elevarán la concentración de material particulado en casi todo el país, con mayores niveles en el oeste del Valle Central, Alajuela y zonas de Cartago

El polvo sahariano, la calima y la reducción de lluvias deteriorarán la calidad del aire en Costa Rica durante los próximos días. (EFE /Jeffrey Arguedas /Archivo)
El polvo sahariano, la calima y la reducción de lluvias deteriorarán la calidad del aire en Costa Rica durante los próximos días. (EFE /Jeffrey Arguedas /Archivo)
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La llegada de polvo sahariano, sumada a la presencia de calima (fenómeno meteorológico que consiste en la presencia de partículas muy pequeñas de polvo, arena, ceniza o arcilla suspendidas en la atmósfera) y una notoria reducción de lluvias, provocará un deterioro generalizado en la calidad del aire en Costa Rica durante los próximos días.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) prevé que el momento más crítico se produzca entre jueves y viernes, cuando el aumento del material particulado impactará a casi todo el país y elevará el riesgo de molestias respiratorias.

La concentración de partículas alcanzará sus niveles más altos principalmente en el sector oeste del Valle Central, con énfasis en Alajuela y algunas zonas de Cartago.

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Según el IMN, la situación mejorará de manera notable a partir del sábado, cuando la masa de polvo comience su desplazamiento hacia otras regiones de Centroamérica.

Durante el fenómeno, la exposición al aire deteriorado puede originar molestias respiratorias y agudizar enfermedades preexistentes. Entre los grupos más vulnerables se encuentran los niños, adultos mayores, asmáticos y personas alérgicas, quienes podrían experimentar síntomas como crisis de asma, dificultad para respirar, dolor de cabeza y alergias si están expuestos durante varias horas.

Efectos del polvo y las recomendaciones para la población

El especialista del IMN, Daniel Poleo, explicó a El Observador que parte de la masa de polvo sobre el mar Caribe ingresará a Centroamérica, incrementando el contenido de material particulado en la atmósfera.

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“Va a llegar parte de esa masa de polvo a la región, incrementando el contenido de lo que nosotros llamamos material particulado en la atmósfera”, detalló el experto.

Aunque estas partículas pueden resultar imperceptibles a simple vista, su presencia se manifiesta a través de una menor visibilidad y un cielo blanquecino o “lechoso”, fenómeno conocido como calima.

Poleo puntualizó que el polvo estará presente en casi todo el país, aunque el viento alisio concentrará mayores cantidades en regiones específicas.

El uso de mascarilla, la reducción del tiempo en exteriores y la suspensión de actividad física ante síntomas forman parte de las recomendaciones. (EFE/Jeffrey Arguedas/Archivo)
El uso de mascarilla, la reducción del tiempo en exteriores y la suspensión de actividad física ante síntomas forman parte de las recomendaciones. (EFE/Jeffrey Arguedas/Archivo)

El deterioro de la calidad del aire se sentirá principalmente entre miércoles y viernes, aunque la advertencia más enfática corresponde a jueves y viernes. Durante esos días, la recomendación del IMN es que incluso las personas sin enfermedades respiratorias eviten actividades al aire libre que requieran esfuerzo prolongado, como correr o practicar ejercicio durante varias horas.

“Jueves y viernes se recomienda que incluso personas que no tengan problemas respiratorios eviten actividades al aire libre”, insistió Poleo.

El Observador también recogió que las recomendaciones para quienes no puedan evitar salir incluyen el uso de mascarilla —especialmente en personas asmáticas o alérgicas—, limitar el tiempo en exteriores y suspender la actividad física si se presentan molestias respiratorias. Además, Poleo advirtió que el polvo transporta alérgenos capaces de provocar picazón, irritación y sensación de presión en el pecho.

Factores que agravan la situación: partículas, viento y lluvias escasas

El fenómeno responde a una combinación de factores. El material particulado suspendido en el aire está compuesto por polvo, hollín, cenizas, polen y residuos de quemas o emisiones.

En este episodio, el polvo del Sahara contiene partículas especialmente finas, conocidas como PM2.5, de 2.5 micrómetros o menos. Poleo subrayó que “son respirables y bastante dañinas porque, cuando son menores a 2,5 micrómetros, pueden llegar a los alvéolos, que corresponden a la parte más interna de los pulmones”.

El riesgo no proviene únicamente del polvo sahariano. La fuerza de los vientos también levantará partículas del suelo y arrastrará polen, mientras algunas quemas en la región continúan aportando residuos al ambiente.

El IMN pronostica vientos fuertes, condición que facilitará la distribución del polvo y el resto del material particulado sobre gran parte del territorio costarricense. “Cuando tenemos viento fuerte es mucho más sencillo que ese polvo se distribuya prácticamente en todo el territorio nacional”, agregó Poleo.

Los vientos fuertes, las quemas, el polen y la falta de lluvias agravarán la dispersión de partículas PM2.5 en Costa Rica. (EFE/Jeffrey Arguedas)
Los vientos fuertes, las quemas, el polen y la falta de lluvias agravarán la dispersión de partículas PM2.5 en Costa Rica. (EFE/Jeffrey Arguedas)

La falta de lluvias contribuirá a que el material particulado permanezca más tiempo en la atmósfera, ya que las precipitaciones suelen limpiar el aire al arrastrar las partículas suspendidas. El IMN anticipa que la masa de polvo, además de empeorar la calidad del aire, también limitará la formación de lluvias en los próximos días.

El pronóstico para el Valle Central es más detallado porque la red de estaciones de monitoreo de la calidad del aire se concentra en esa región, aunque el fenómeno afectará al país en su conjunto. En el Pacífico Norte, la reducción de lluvias será más marcada, con un déficit estimado en torno al 70% para el mes de julio.

Frente a este escenario, las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los reportes oficiales del IMN y adaptar sus actividades para reducir riesgos, sobre todo en los días en que se prevé la mayor concentración de partículas en el aire.

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