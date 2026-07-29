Un nuevo Congelados en Gran Hermano enterneció a todos: la emotiva visita de Nilsa, la madre de Campanita

La visita de Nilsa, madre de la participante Campanita, a la casa de Gran Hermano, debido a la dinámica de 'congelados': (Video: Gran Hermano, Telefe)

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La noche del martes, la casa de Gran Hermano Generación Dorada vivió uno de sus momentos más emotivos cuando el segmento “Congelados” permitió el ingreso de Nilsa, la madre de Steffany Campanita Pereira. El formato exige a los participantes permanecer inmóviles mientras un ser querido ingresa para brindar su apoyo, creando un ambiente de máxima tensión y expectativa entre los presentes.

Nilsa accedió por la puerta giratoria y, presentándose ante las cámaras y la casa, se identificó como la madre de la joven. La escena cobró fuerza emocional cuando recorrió los pocos metros que la separaban de su hija y ambas se fundieron en un abrazo, marcado por el llanto y la contención. Durante varios segundos, madre e hija compartieron un instante de profundo afecto, en el que las lágrimas y el silencio dijeron tanto como si hubiera habido palabras y exclamaciones.

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En ese breve pero intenso encuentro, Nilsa buscó transmitir un mensaje tranquilizador y de fuerza: “No permitas que las malas energías apaguen tu inocencia”. La madre empleó tanto el español como el portugués para expresarse, resaltando la multiculturalidad de la familia y la profundidad de su vínculo.

Campanita, participante de Gran Hermano, reacciona ante la visita de su madre Nilsa durante la dinámica "Congelados" en el reality show.

Nilsa se dirigió a su hija con frases orientadas a calmar su ansiedad respecto a la situación fuera de la casa: ”En casa todo está bien, todo está bien. Gracias a Dios, todo está tranquilo”. La intención fue clara: transmitir paz y certeza sobre el bienestar del núcleo familiar y amigos, sin vulnerar las reglas del reality.

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La madre también compartió recuerdos y sentimientos personales, al recordar la fortaleza de Campanita desde antes de nacer y diciendo que fue una luchadora desde el vientre materno. “Dios tenía un propósito para ti, hija, y era este: cuando estabas en mi vientre, ya eras una luchadora; superaste muchos obstáculos dentro de mi vientre. Y Dios te hizo aún más fuerte. Por eso estoy aquí. Te amo, hija”, pronunció, dejando en claro la admiración por la resiliencia de su joven.

Nilsa mencionó a otros familiares y amigos, enviando saludos de todos y destacando que la extrañan: “Los niños, tu papá, todos te extrañan. Tus hermanos, tu tía, tu tío, todos. Te deseamos lo mejor, ¿de acuerdo?”. Expresó su deseo de verla en la final del certamen y reiteró la importancia de no dejarse afectar por energías negativas: “No dejes que las malas energías te destruyan, ¿de acuerdo, querida? Por favor”.

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Nilsa abraza a su hija Campanita en la casa de Gran Hermano, luego de su llegada de Paraguay.

Después del emotivo primer encuentro, Nilsa recorrió la casa, preguntando primero por la cama, manifestando curiosidad y familiaridad con el entorno que vio tantas veces por televisión. Se acercó a la habitación y observó los detalles.

Uno de los gestos más recordados de la visita ocurrió cuando Nilsa se dirigió a la cocina, tomó dos ollas y comenzó a golpearlas entre sí. Este acto imitó a la perfección el ritual matutino de su hija, quien suele despertar a sus compañeros con ruido en la cocina. El resto de los participantes y la audiencia reconocieron inmediatamente el guiño, reforzando el lazo madre-hija y aportando un toque de humor y calidez a la escena.

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Antes de despedirse, Nilsa repitió su consejo más importante: “No permitas que las malas energías apaguen tu inocencia”. Su intervención, aunque breve, se llenó de bendiciones, deseos de éxito y muestras de cariño.

Nilsa, madre de Campanita, se prepara para dejar la casa de Gran Hermano, mientras otros participantes permanecen inmóviles durante el segmento "Congelados".

Finalizado el tiempo del “Congelados”, cuando la producción autorizó a los participantes a moverse nuevamente, Campanita se quebró por completo. Rompió en llanto, gritando: “Te quiero, mamá. Te quiero muchísimo. Gracias por todo. ¡Gracias! Gracias por todo, mamá. Te echo de menos. Gracias”.

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La intensidad de la emoción fue compartida por el resto de los integrantes de la casa, quienes acudieron a consolarla y abrazarla. Campanita expresó abiertamente la mezcla de sensibilidad y fortaleza que la caracteriza: “Siempre fue fuerte desde el principio. Y por eso lloré. Te amo mucho, mucho. Te amo. Te amo. Eso fue fuerte. Eso fue fuerte. Te extraño mucho”.

El impacto del encuentro se extendió por varios minutos, con la protagonista visiblemente conmovida y sostenida por sus compañeros. La visita sirvió para renovar energías y recordar la importancia del apoyo familiar en un contexto de aislamiento y presión constante.

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