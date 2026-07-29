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El show del MLS All-Star: el argentino que ganó un juego, la batalla de arqueros, la “coronación” de Müller y el duelo de una figura de Marvel vs. Son

La noche en Charlotte reunió a talentos de la liga estadounidense y la mexicana junto a invitados especiales

La increíble definición del Shooting Challenge entreThomas Müller y Evander
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La edición 2026 del MLS All-Star Skills Challenge dejó una serie de postales únicas en Charlotte, donde el fútbol se fusionó con el espectáculo y la competencia adquirió el tono festivo de un partido entre amigos. El evento, que reunió a figuras internacionales, celebridades y referentes de la Major League Soccer (MLS) y la Liga MX, logró captar la atención por duelos inesperados y récords. En el centro de la escena sobresalió un enfrentamiento entre una estrella de Hollywood y Son Heung-min, el duelo récord entre Müller y Evander, y una vibrante batalla de arqueros.

El Skills Challenge de este año trasladó a las grandes figuras del fútbol a un ambiente que recordaba la simpleza de los recreos escolares. Jugadores como Son Heung-min, recién llegado de disputar el Mundial, y Thomas Müller, con más de 30 títulos en su palmarés, compartieron escenario con actores de renombre y creadores de contenido en una jornada que transformó la rutina del alto rendimiento en una celebración lúdica.

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“No hay mejor sensación en el recreo del colegio, en las tardes después de clases, o un fin de semana, que salir a jugar con la pelota entre panas, sin ningún otro problema más que ser el ganador del futbolito o fulbito, por simple diversión. En el recreo nadie lo llamaba All-Star Shooting Challenge. Era apuntarle con la pelota a cualquier cosa que sirviera de blanco”, explicó el sitio oficial en español de la liga estadounidense.

La felicidad de Evander tras competir contra Müller

La competencia más comentada de la jornada fue el MLS All-Star Shooting Challenge, una prueba de precisión que terminó con un empate histórico. Thomas Müller llevó la marca a un nuevo nivel al sumar 79 puntos, superando el récord de 72 que el brasileño Evander había impuesto en 2025. Sin embargo, el formato de la prueba incluía una cláusula especial: si alguien batía el récord anterior, el titular recuperaba la oportunidad de defenderlo en una última ronda.

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El público presenció así un “regreso real”. Evander, sentado en el trono reservado para el campeón del año anterior, volvió a la cancha y repitió la hazaña: igualó los 79 puntos de Müller y ambos compartieron la cima del desafío. “Fue una película, volví a batir mi propio récord de una manera muy especial ante Thomas Müller que es una leyenda, muy contento con eso”, expresó el brasileño. La secuencia terminó con ambos jugadores celebrando como “dos reyes” del evento.

La escena reflejó el contraste de trayectorias: de un lado, Müller, campeón del mundo y figura histórica del Bayern Múnich; del otro, Evander, referente técnico de la MLS, primero en Portland Timbers y ahora en FC Cincinnati.

El actor Danny Ramírez y el futbolista Son Heung-Min compitieron en el Passing Challenge.

Uno de los momentos más singulares del evento fue el MLS All-Star Passing Challenge, donde el surcoreano Son Heung-min, capitán de la selección de Corea del Sur y jugador de LAFC, se enfrentó al actor Danny Ramírez, conocido por su participación en el Universo Marvel como Falcon. El desafío de pases tuvo el aroma de los partidos improvisados en el barrio, con algunos desafíos que tuvieron mochilas como arcos y la adrenalina de la competencia igualando trayectorias muy distintas.

Ramírez, quien jugó al fútbol universitario antes de sufrir una lesión que lo condujo a la actuación, expresó tras el duelo: “Mucha adrenalina”. Son se impuso en el mano a mano, aunque el ganador final fue el defensor Tim Ream, de Charlotte FC. La postal del actor enfrentando a la estrella asiática sintetizó el espíritu abierto del evento, donde los roles habituales se modificaron y las celebridades se mezclaron con las figuras deportivas.

“Él es un profesional, pero para estar ahí de cerca me siento muy orgulloso”, manifestó el artista, quien perdió a escasos segundos para el final del desafío. “La primera que metí, lo necesitaba, porque estoy más acostumbrado a un pase más largo. A la que estaba cerca le estaba más nervioso, porque hay más calidad; pero entró de una. Tengo tanta adrenalina...”, agregó.

Luego, ante la frase de la presentadora de que la MLS debía ficharlo, Ramírez rápidamente acotó: “En cualquier división que quieran, estoy disponible”.

La final del Goalie Wars entre los porteros Maxime Crépeau y Pedro Cruz .

La Guerra de Porteros (Goalie Wars) trasladó a los profesionales a un formato clásico de la infancia: dos arcos enfrentados y la misión de defender y atacar al mismo tiempo. Según relató MLSSoccer.com, participaron Matt Freese, Maxime Crépeau, Carlos Moreno y jóvenes promesas de la MLS NEXT Pro.

El canadiense Crépeau, arquero del Orlando City, resultó vencedor tras una serie de remates, atajadas y celebraciones elocuentes. “Por una noche, los porteros dejaron de arruinar la diversión de los delanteros y organizaron la suya”, describió el sitio oficial de la liga.

El argentino Javier Ruiz se quedó con un duelo de habilidades en el MLS All Star

El Crossbar Challenge y el Relay Challenge ampliaron la diversidad del evento. En el primero, participaron desde futbolistas profesionales como Evander y Javier Ruiz hasta creadores de contenido e incluso el ex jugador de la NFL Chad Ochocinco. La victoria en el desafío del travesaño fue para el argentino Ruiz, futbolista de Toluca, quien superó a rivales de la MLS y la Liga MX.

El Relay Challenge cerró la noche con equipos mixtos de ambas ligas compitiendo en una carrera de obstáculos que combinó destreza, velocidad y coordinación. El equipo de la Liga MX se llevó el triunfo, reforzando la rivalidad amistosa entre ambas competencias.

Todos los ganadores del MLS All-Star Skills Challenge

Infografía "Skills Challenge Ganadores" con lista de desafíos, cuatro fotografías de futbolistas, el logo de Liga MX, escudos de la MLS y logos de patrocinadores
Una infografía detalla los ganadores del MLS All-Star Skills Challenge, con nombres como Thomas Müller y el equipo de Liga MX.

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