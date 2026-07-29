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La sorpresiva reacción de Mirtha Legrand ante el desnudo de Esteban Lamothe en el teatro

En medio del furor por la obra Secreto en la montaña, la conductora reconoció cómo se sintió ante una de las emblemáticas escenas llevadas a cabo por el actor junto a Benjamín Vicuña

Luego de disfrutar la obra el pasado jueves, Mirtha Legrand le comentó a Benjamín Vicuña qué le pareció la escena al desnudo de Esteban Lamothe (La Noche de Mirtha - El Trece)
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Lejos de pasar inadvertida, Mirtha Legrand volvió a ser noticia luego de su última visita al Multiteatro de la ciudad de Buenos Aires. A pesar del clima gris que cubría la ciudad, la diva de los almuerzos se hizo presente para disfrutar de una función de Secreto en la Montaña, la obra encabezada por Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe. Su llegada no solo no pasó desapercibida para el público, que celebró su presencia, sino que también generó expectativa entre el elenco y el equipo de producción. Pero la verdadera sorpresa llegó días después, cuando la conductora se animó a contar su experiencia y, fiel a su estilo, lanzó un comentario inesperado sobre una de las escenas más comentadas de la noche.

El tema salió a la luz durante la última emisión de La Noche de Mirtha (El Trece), donde Benjamín fue uno de los invitados destacados. Mientras el actor chileno relataba detalles de la trama y la intensidad emocional de la obra, Mirtha no dudó en sumar su propia perspectiva sobre lo que había visto en escena. “Es una historia de amor muy fuerte y a los besos están. A los besos. ¡Dios mío!”, lanzó la conductora, aún sorprendida por la pasión que presenció desde la platea.

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La conversación tomó un giro divertido con la intervención de José María Muscari, quien agregó: “¿Viste cuando se meten en la carpa, Mirtha? ¡Cómo se mueve la carpa!”. Las carcajadas no tardaron en llegar y la mesa se distendió aún más cuando la propia Mirtha, entre risas, respondió: “Eso es más fuerte que todo lo que dije”.

Mirtha Legrand, invitada de lujo en el éxito teatral Secreto en la montaña
El jueves pasado, Mirtha Legrand había presenciado la obra en el Multiteatro (RSFotos)

Fue en ese clima de complicidad cuando Vicuña decidió ir un poco más allá y preguntó por otra de las escenas emblemáticas de Secreto en la montaña: el desnudo de Esteban Lamothe. “¿Y el desnudo? ¿Fue fuerte o está bien?”, consultó, buscando una opinión genuina de la conductora. Muscari, sumando su experiencia personal, reveló: “El día que yo fui, empezaron a aullar”. Mirtha, lejos de esquivar el tema, compartió una anécdota vivida en la sala: “Una mujer gritó con el desnudo...”, desatando una ola de risas entre los presentes.

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En ese contexto, el actor chileno aprovechó para reflexionar sobre el impacto de la escena y el mensaje que busca transmitir la obra. “Sí, la gente grita. A veces tenemos que llamar al orden, pero es normal... Entendemos que es un canal para contar una historia de amor, para pasar por arriba de muchos prejuicios. Nosotros creemos que ya estamos en 2026 y que la gente no los tiene. Pero hay mucha gente a la que le cuesta. Nosotros lo vemos en las redes sociales y hay mucho odio todavía, homofobia, prejuicios. No es joda”, comentó el actor, poniendo en primer plano la vigencia de ciertos debates sociales.

Vicuña remarcó, además, que el propósito de la puesta va mucho más allá de la provocación escénica: “Creemos que hacer una obra de teatro así es un aporte y es necesario. Y el desnudo es lindo, es cuidado...”, defendió, resaltando la importancia de abordar historias que desafíen prejuicios y generen reflexión. Mirtha, con su característico humor y espontaneidad, cerró el segmento con otra frase que hizo estallar de risa a todos: “¡No es nada cuidado!”.

Lamothe y Vicuña protagonizan la adaptación teatral del clásico, bajo la dirección de Javier Daulte y la producción general de Adrián Suar (Crédito: Soy Prensa)
Lamothe y Vicuña protagonizan la adaptación teatral del clásico, bajo la dirección de Javier Daulte y la producción general de Adrián Suar (Crédito: Soy Prensa)

De esa manera, la noche en el Multiteatro y las posteriores declaraciones de Mirtha en televisión confirmaron su capacidad para ser protagonista en cada aparición, tanto como espectadora como anfitriona. Sus comentarios sobre la obra y las anécdotas compartidas en La noche de Mirtha no solo sumaron color al espectáculo, sino que también contribuyeron a visibilizar el valor de propuestas artísticas que abren el debate y desafían los límites en la cartelera porteña. Entre risas, confesiones y guiños cómplices, la Chiqui volvió a ubicarse en el centro de la escena, demostrando una vez más por qué sigue siendo una figura clave del espectáculo argentino.

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Mirtha LegrandEsteban LamotheBenjamín VicuñaSecreto en la MontañaLa Noche de MirthaEl Trece

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