Las románticas vacaciones de Nicolás Tagliafico y Caro Calvani en Grecia tras el Mundial

La foto que compartió Nicolás Tagliafico con su esposa Caro Calvagni

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La actuación de la selección argentina en la Copa del Mundo tuvo en Nicolás Tagliafico a una de sus figuras excluyentes. En su tercer Mundial, el lateral izquierdo firmó un desempeño destacado, especialmente con su rendimiento en la final independientemente del resultado. Luego de la exigente tarea que terminó con el subcampeonato de la Scaloneta, el futbolista de 33 años y su esposa Caro Calvagni viajaron para disfrutar unos merecidos días de descanso.

Sin dar demasiadas pistas, el jugador del Olympique de Lyon de la Ligue 1 de Francia compartió cinco imágenes con la bandera de Grecia. Algunos rumores marcan que el lugar escogido fue un exclusivo hotel en la isla de Zante (Zakynthos), aunque ninguno de los dos confirmó su destino en detalle. La influencer fitness también subió algunas stories de la estadía, pero tampoco aportó mayores datos de la estadía.

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Tagliafico y Calvagni se casaron en diciembre del 2022

En las horas previas, Tagliafico había subido otro carrusel de imágenes sin dar pistas de su ubicación, pero lo que llamó la atención fue el guiño de Lionel Messi en su termo. Lo cierto es que tras la final del domingo 19 de julio, el jugador retornó a la casa familiar junto con su esposa –se casaron en diciembre del 2022– antes de iniciar su período de vacaciones formal. “La mejor manera de recargar energías”, había escrito la pareja en el anterior posteo, sin dar datos sobre el destino, aunque también se trataba finalmente de Grecia.

“Duele muchísimo, no lo voy a negar. Pero haber llegado a otra final y dejar la vida en la cancha no se borra con nada. Orgulloso de pertenecer a este grupo que lo dió todo. Gracias a todos los argentinos por acompañarnos durante cada paso de este Mundial. Nos hicieron sentir su apoyo desde el primer hasta el último día. Vamos Argentina, siempre”, había posteado el lateral que arrancó el torneo como suplente por una lesión y apareció como titular por primera vez ante Jordania en la última fecha de la fase de grupos. Si bien en 16avos de final contra Cabo Verde fue suplente e ingresó sobre el final, desde los 8vos frente a Egipto retornó al once inicial y no volvió a salir.

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Calvagni también le dedicó un mensaje tras la caída 1-0 contra España en New York: “Solo tengo palabras de admiración. Dejaste las piernas, el corazón y el alma por la Selección. Siempre dando un poco más, incluso cuando eso significa dejarte de lado a vos mismo para entregarle lo mejor de vos al equipo. Sos la persona más profesional y laburadora que conocí en mi vida, perfil bajo y tratando de hacer lo correcto siempre. Te amo con locura”.

"Solo tengo palabras de admiración", le escribió Caro tras la final del Mundial

Tagliafico, que cumplirá 34 años a fines de agosto, inició su vida de seleccionado en el Sudamericano Sub 15 del 2007, pero empezó a grabar su nombre con la participación en el Mundial Sub 17 del 2009 en Nigeria. Luego fue parte del plantel que estuvo en la Copa del Mundo Sub 20 del 2011 en Colombia y desde Rusia 2018 desembarcó en la Mayor de la mano de Jorge Sampaoli. Fue un pilar de la tercera estrella en Qatar 2022 y parte clave en este nuevo arribo a una final.

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Nacido futbolísticamente en Banfield, con un breve paso por Murcia de España, su carrera pegó el salto definitivo cuando se erigió en el capitán del Independiente campeón de la Copa Sudamericana. Luego de una fructífera estadía en Ajax de Países Bajos, llegó para la temporada 2022/23 al Olympique Lyon de Francia. En agosto del año pasado, Taglia decidió renovar su contrato con la entidad de la Ligue 1 hasta mediados del próximo año. Sin embargo, no se descarta su salida y hasta el medio maxifoot lo puso en la órbita del Nottingham Forest de la Premier League.

El lateral tiene contrato en Francia hasta mediados del 2027

LAS FOTOS DE LAS VACACIONES DE NICOLÁS TAGLIAFICO Y CARO CALVAGNI EN GRECIA