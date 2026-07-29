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Ancelotti confirmó que hará una profunda reestructuración en la selección de Brasil tras el Mundial 2026

El entrenador italiano seguirá al mando de la Verdeamarela. “Comenzaremos a conformar un nuevo equipo, observando y probando a los jugadores jóvenes”, detalló

Hombre rubio canoso con camisa polo negra sentado en escritorio. Sostiene un bolígrafo azul. Detrás, una pintura abstracta multicolor
El entrenador italiano continuará en el cargo con la vista puesta en el Mundial 2030 (Foto: CBF)
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La llegada de Carlo Ancelotti a Río de Janeiro marcó el inicio de una profunda reestructuración en la selección brasileña de fútbol, tras la eliminación en los octavos de final de la Copa del Mundo de 2026. La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) decidió respaldar al técnico italiano y entregarle plenos poderes para liderar el proceso de renovación con miras al Mundial de 2030.

Durante una extensa reunión en la sede de la CBF, el entrenador se reunió con el Departamento de Selecciones Nacionales para definir los próximos pasos de la Canarinha. Según detalló el comunicado oficial publicado por la Federación, el encuentro contó con la participación de Rodrigo Caetano, coordinador general de selecciones nacionales masculinas; Cícero Souza, gerente general; Juan Santos, coordinador técnico; Cristiano Nunes, coordinador de preparación física; y otros miembros del staff técnico. El grupo revisó la participación de Brasil en la Copa Mundial de 2026 y delineó los planes para las próximas convocatorias, logística y preparación de viajes, así como la integración de las diferentes divisiones juveniles.

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La campaña de 2026 dejó una herida abierta en el fútbol brasileño. El seleccionado mostró un rendimiento sin rumbo y quedó fuera frente a una sorprendente Noruega en los octavos de final. Ancelotti, pese a los sondeos de la Federación Italiana para repatriarlo, reafirmó su compromiso con la CBF y recibió el respaldo formal hasta el Mundial de 2030 para encabezar la reconstrucción.

Comenzaremos a conformar un nuevo equipo, observando y probando a los jugadores jóvenes, pero sin descartar a algunos atletas que estuvieron con nosotros en la Copa del Mundo y que todavía tienen mucho que aportar a la Selección Nacional”, declaró Ancelotti en el comunicado oficial. El técnico subrayó la importancia de la planificación en este nuevo ciclo y remarcó que se abrirá espacio para una nueva generación, aunque no se descarta la presencia de referentes que puedan aportar experiencia.

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La tristeza de los brazucas y alegria de los vikingos, lo que dejó el Brasil - Noruega (12)
Neymar anunció su retiro de la Selección durante el Mundial 2026 (AFP)

La primera gran decisión del ciclo sería la salida de figuras históricas. El nombre más simbólico es el de Neymar Jr., de 34 años, quien recientemente confirmó su retiro internacional tras la eliminación ante Noruega y no volverá a vestir la camiseta verdeamarela. El hombre del Santos volvió a ratificar durante las últimas horas que no volverá a ser parte del equipo nacional: “Aprecio a Lucas Moura, pero no va a suceder. Creo que mi etapa con la selección brasileña ha terminado. Hice historia allí y estoy muy feliz. Viví muchas cosas. Di mi sangre y mi vida, siempre luché por el maillot amarillo, pero creo que ya no quiero hacerlo”, expresó tras la victoria 4-2 del Santos sobre Universidad Central de Venezuela por la Copa Sudamericana, en respuesta a un deseo de su ex compañero Lucas Moura, quien había dicho que tenía la “esperanza” de verlo en el Mundial 2030.

Laterales como Danilo y Alex Sandro (ambos de 35 años) tampoco formarían parte de las próximas planificaciones debido al nivel físico exigido en el nuevo proyecto hasta 2030. Otros nombres como Casemiro, Marquinhos, Alisson, Fabinho y Weverton podrían dejar espacio progresivamente a nuevas incorporaciones.

La CBF hizo hincapié en la integración de la selección absoluta con las categorías juveniles, una labor que se intensificará durante el nuevo ciclo. El enfoque también contempla el seguimiento de partidos de clubes y atletas brasileños en todo el mundo, y la observación directa de encuentros del Campeonato de Brasil y la Copa de Brasil.

En cuanto a la renovación, el cuerpo técnico diseñó un seguimiento específico en el que destacan algunos nombres jóvenes, entre ellos promesas como Endrick, Estevao, Rayan (Bournemouth), Joao Pedro, Wesley (Roma) y Arthur (Leverkusen).

Para garantizar la transición, Ancelotti mantendrá una base de líderes intermedios: Vinicius unior, Rodrygo y Gabriel Magalhaes guiarán a los nuevos talentos en la adaptación al sistema colectivo que el italiano impulsa. “Esto marca el inicio de una nueva etapa en nuestra labor al frente del departamento de Selecciones Nacionales. Trabajaremos arduamente durante este periodo para poder representar bien a nuestro país en todas las competiciones que se avecinan, comenzando con las eliminatorias para el Mundial y la Copa América”, aseguró Rodrigo Caetano ante la prensa local.

El calendario inmediato incluye tres partidos amistosos internacionales en septiembre, durante la llamada FIFA Super Date, con dos enfrentamientos ante Australia el 25 y 29 de septiembre en Townsville y Brisbane, respectivamente. Una segunda ventana de partidos amistosos está prevista para noviembre, aunque la CBF aún no ha confirmado los rivales. El inicio de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2030 está programado para la segunda mitad de 2027, y en 2028 la selección disputará la 49ª edición de la Copa América, prevista en Estados Unidos.

Cinco hombres sentados en una sala con un sofá, sillas, un monitor con un calendario y un tablero táctico con campos de fútbol
Ancelotti reunido en Brasil (Foto: CBF)

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