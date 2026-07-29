Por qué ahora escanean el rostro de los fans de Pokémon si quieren comprar un sobre de cartas

The Pokémon Company implementó el escaneo facial obligatorio en Japón para comprar cartas de Pokémon en tiendas especializadas.

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Comprar cartas de Pokémon en Japón ya no depende solo de llegar temprano o tener suficiente dinero. Ahora, los fanáticos del juego de cartas se enfrentan a una nueva barrera: el escaneo facial obligatorio en las tiendas especializadas.

La medida, implementada por The Pokémon Company, busca contener la reventa masiva y garantizar que los productos lleguen a los verdaderos coleccionistas y jugadores.

Por qué escanean el rostro de los compradores de cartas Pokémon

La demanda de cartas de Pokémon en Japón ha provocado una dinámica donde los sobres y cajas se agotan en minutos, y las filas comienzan incluso días antes de cada lanzamiento. Los especuladores aprovechan estas oportunidades para comprar grandes cantidades y luego revenderlas en internet a precios que pueden multiplicar por diez o por veinte el valor original.

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Frente a la magnitud de este problema, la compañía decidió que la única forma de frenar a los revendedores era adoptar una tecnología asociada más comúnmente a aeropuertos o controles de frontera: el reconocimiento facial. El objetivo es “proporcionar un entorno de compra seguro para todos los clientes, prevenir el delito y garantizar el cumplimiento de las normas de entrada y compra”, informó la compañía.

El reconocimiento facial en las tiendas Pokémon busca frenar a los revendedores, prevenir delitos y hacer cumplir las normas de entrada y compra. (Pokemon Center Tokyo)

Este sistema comenzó a funcionar con el lanzamiento japonés del set Storm Emeralda, dedicado a Rayquaza. No solo se pretende evitar la reventa, sino también gestionar la seguridad general en las tiendas, después de incidentes graves ocurridos en locales oficiales.

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Cómo funciona el sistema de reconocimiento facial en las tiendas Pokémon

El sistema se aplica en las Pokémon Card Store, que son tiendas especializadas dedicadas exclusivamente al juego de cartas coleccionables. A diferencia de los Pokémon Center, estos establecimientos son más pequeños y centrados en la comunidad de jugadores.

Cualquier persona de edad escolar primaria en adelante debe aceptar que se le escanee el rostro para poder ingresar y recibir un número de turno. El sistema asocia el registro facial con el historial de visitas del comprador. Si detecta que una persona intenta entrar más de una vez en el mismo día o busca obtener varios tickets, se le deniega el acceso.

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Los niños en edad preescolar están exentos del escaneo, pero no pueden ingresar solos: siempre deben ir acompañados de un adulto. Si el personal observa intentos repetidos de entrada, puede hablar individualmente con el cliente para advertir sobre el incumplimiento de las normas.

El registro facial en las tiendas de cartas Pokémon detecta intentos de ingreso repetidos en el mismo día y bloquea la obtención de varios tickets. (álbum de cartas pokémon)

Quien no acepte el escaneo facial no podrá entrar ni recibir su ticket de turno. En caso de que se deba salir durante la visita —por ejemplo, para ir al baño— es posible reingresar avisando previamente al personal.

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Esta política de control se suma a otras implementadas recientemente, como la exigencia de identificación oficial del gobierno para ciertas compras y, en el canal online, la verificación mediante foto del documento.

¿Pasará lo mismo en el resto de tiendas Pokémon del mundo?

Por ahora, el sistema de escaneo facial está limitado a Japón y no hay indicios de que se extienda a otros países a corto plazo. Tampoco se ha confirmado si llegará a los Pokémon Center o permanecerá exclusivo de las Pokémon Card Store.

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En los mercados occidentales, la respuesta frente a la escasez y la reventa ha sido menos tecnológica y más dependiente de la autorregulación de cada minorista. Se han implementado límites en la cantidad de productos por cliente, aumentos en las tiradas de impresión y lanzamientos escalonados, pero los resultados han sido variables y en muchos casos insuficientes para frenar la especulación.

El escaneo facial de cartas de Pokémon por ahora se limita a Japón, mientras otros mercados aplican cupos de compra y más tiradas frente a la escasez y la reventa. (REUTERS/Issei Kato)

La infraestructura necesaria para operar sistemas de reconocimiento facial y la sensibilidad en torno a la privacidad en regiones como Estados Unidos o la Unión Europea representan barreras importantes para adoptar medidas similares.

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