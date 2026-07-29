Cronograma de pago Anses: quiénes cobran este miércoles 29 de julio

Beneficiarios con documentos finalizados en 8 y 9 acceden hoy a su haber actualizado (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El miércoles 29 de julio el calendario de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) señala el pago para titulares de jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo y cuentan con documentos terminados en 8 y 9. Este cronograma, publicado oficialmente, forma parte del esquema de liquidaciones de julio definido por el organismo previsional dependiente del Ministerio de Capital Humano.

El mes de julio incluye un aumento del 2,15% para todos los haberes y asignaciones, vinculado al índice de inflación de mayo, además de un bono extraordinario para quienes perciben prestaciones mínimas. Este ajuste impacta de manera directa en los montos que se abonan en las distintas fechas establecidas, como detalla el calendario oficial difundido por ANSES para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones familiares y universales.

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Según la información difundida por el organismo, los titulares de jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo y tienen DNI terminados en 8 y 9 reciben el pago este miércoles 29 de julio. En estos casos, el monto liquidado incluye el importe regular actualizado con el incremento del mes y, para quienes corresponda, un bono proporcional hasta alcanzar los 481.989,32 pesos.

El calendario de pagos para quienes superan el haber mínimo distribuye las fechas según la terminación de documento. Los pagos para quienes tienen DNI finalizados en 0 y 1 se efectuaron el 23 de julio, para terminaciones 2 y 3 el 24 de julio, para 4 y 5 el 27 de julio, para 6 y 7 el 28 de julio y hoy, miércoles 29 de julio, corresponde a quienes tienen terminación 8 y 9. El cronograma cumple con la organización habitual de ANSES, que segmenta las fechas para facilitar el acceso y evitar aglomeraciones en entidades bancarias.

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Los haberes mínimos, según el mismo calendario, se abonaron en fechas previas, junto con el bono extraordinario de 70.000 pesos. El haber mínimo fijado en julio alcanza los 411.989,32 pesos y, sumando el bono, el monto final asciende a 481.989,32 pesos. Para quienes cobran más de un haber mínimo, el bono se otorga de manera proporcional, de modo que ningún titular reciba menos que el total fijado para los beneficios mínimos.

El calendario de ANSES contempla aumentos y bonos proporcionales según el tipo de prestación (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto del aumento de julio, aplicado de acuerdo con la normativa vigente y el índice de inflación de mayo, se refleja en todos los haberes y asignaciones. ANSES informó que la actualización opera de modo automático sobre las prestaciones, sin necesidad de trámites adicionales por parte de los beneficiarios.

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El calendario de pagos incluye otras prestaciones, aunque estas no cuentan con pagos previstos para el miércoles 29 de julio. Entre las asignaciones de mayor alcance se encuentran la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Familiar por Hijo, la Asignación por Embarazo y la Asignación por Prenatal, así como las Pensiones No Contributivas (PNC) y la prestación por desempleo. Cada una de estas prestaciones tiene fechas de pago diferenciadas según la terminación del DNI y las características del beneficio.

En el caso de la AUH, el monto correspondiente en julio es de 148.049 pesos por hijo, mientras que la AUH por hijo con discapacidad asciende a 482.062 pesos. La Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos se paga en 74.033 pesos. Para las Pensiones No Contributivas, el monto total informado es de 358.392,53 pesos, compuesto por 288.392,53 pesos de haber y un bono de 70.000 pesos.

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La Asignación por Embarazo prevé pagos escalonados a lo largo de julio, con un monto total de 148.049 pesos y un pago mensual en mano del 80 por ciento, es decir, 118.380,45 pesos, mientras el 20 por ciento restante se cobra tras acreditar los controles sanitarios requeridos.

La Asignación por Prenatal también se liquida en fechas específicas según la terminación del DNI, con montos diferenciados de acuerdo con los ingresos del grupo familiar. El rango más bajo de ingresos percibe 74.033 pesos, mientras que los tramos superiores reciben montos menores en función de la escala establecida.

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El calendario de ANSES se ajusta a la actualización automática dispuesta por las resoluciones oficiales, de modo que todos los beneficiarios de haberes y asignaciones reciban sus pagos conforme a la normativa vigente y los incrementos estipulados por el índice de inflación. La organización de las fechas busca facilitar el acceso a los fondos y reducir la concurrencia simultánea en las sucursales bancarias y puntos de pago habilitados.

Las asignaciones de pago único, como matrimonio, nacimiento y adopción, también tienen fechas de cobro específicas entre el 13 de julio y el 11 de agosto, con montos que varían según el concepto: 86.295 pesos por nacimiento, 515.930 pesos por adopción y 129.209 pesos por matrimonio. Las asignaciones familiares de pensiones no contributivas replican los mismos valores aplicados al resto de los beneficiarios.

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La prestación por desempleo, destinada a quienes se encuentran sin trabajo, establece pagos de acuerdo con el salario promedio y los meses aportados. Para julio, el cronograma define pagos para DNI terminados en 8 y 9 el 28 de julio, sin cifras precisas informadas para este mes.

El cronograma completo y los importes vigentes pueden consultarse en las vías oficiales de ANSES, que mantiene la modalidad de pago habitual y la segmentación por terminación de documento a lo largo de julio.

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