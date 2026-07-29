Villa Gesell: declarará uno de los hijos de Lucía Sosa, la mujer detenida por la muerte de la nena de 2 años

El testimonio de Lucas Ruiz, segundo hijo biológico de Lucía Sosa, a quien se la acusa de matar a tres de sus hijos

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Uno de los hijos de Lucía Sosa declarará en la causa por la muerte de Isabella, la niña de dos años fallecida en Villa Gesell. Lucas Ruiz, de 17 años, se presentará este miércoles en la Fiscalía General de Mar del Plata acompañado por su abogada y su madre adoptiva. El adolescente ampliará detalles sobre la situación familiar y ratificó las denuncias previas contra su madre biológica, actualmente detenida.

La declaración de Lucas Ruiz se da tras su testimonio a TN, donde pidió que Lucía Sosa permanezca bajo custodia, al considerar que representa un peligro. “Pido que Lucía Sosa esté presa o en un psiquiátrico. Es una persona agresiva y sin corazón. No podés tener tres hijos y asesinarlos. No es una persona apta para tener un hijo. Sabíamos que si no quedaba presa o internada iba a volver a pasar”, había afirmado el joven.

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Lucas Ruiz, hijo biológico de Lucía Sosa, testificará en el caso judicial donde su madre está acusada del homicidio de tres de sus hermanos.

La investigación se centra en la muerte de Isabella, ocurrida en Villa Gesell. La autopsia determinó que la niña falleció por asfixia obstructiva, seguida de un paro cardíaco. La mujer permanece detenida y ayer se negó a declarar ante la fiscalía. La causa está caratulada actualmente como abandono de persona seguido de muerte agravado, aunque el fiscal Juan Pablo Calderón evalúa una posible modificación según los resultados de nuevos análisis.

El antecedente

Lucía Sosa ya había quedado en el centro de la escena judicial tras ser absuelta en un juicio por abuso sexual y muerte de su hija menor, Yazmín, de 11 meses. El Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de Mar del Plata dictó en 2018 la absolución de Sosa y su entonces pareja, Héctor Javier Picart, al considerar que la acusación fiscal por abuso sexual y muerte de Yazmín no pudo ser probada. En ese fallo, los jueces determinaron que no existía evidencia suficiente para sostener la hipótesis de abuso sexual, tras dos años de prisión preventiva para ambos.

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El fallo, al que accedió Infobae, detalló que la autopsia practicada sobre Yazmín y las conclusiones médicas estaban en el centro de la discusión. El tribunal concluyó que las lesiones observadas en la menor podían atribuirse a maniobras médicas durante la atención de urgencia, descartando la existencia de maltrato infantil. Además, peritos de la Asesoría Pericial de La Plata y médicos del Hospital Materno Infantil de Mar del Plata señalaron que las lesiones anales correspondían a una dermatitis del pañal de origen bacteriano, negando indicios de trauma.

Según el fallo, la familia Picart-Sosa estaba bajo seguimiento de organismos de niñez y profesionales de la salud, quienes registraban un “alto riesgo social” en la historia clínica de la menor. A pesar de ese contexto, los jueces subrayaron que la prueba incorporada al juicio no permitió confirmar el mecanismo de muerte sostenido por la fiscalía. “No se ha probado el abuso sexual sostenido por el Ministerio Público Fiscal desde el inicio de la Investigación Penal Preparatoria”, escribió el juez Sueyro.

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Lucía Sosa está acusada de la muerte de su hija Isabella, de 2 años

El tribunal también criticó la presión mediática y social que rodeó el proceso, y señaló que los acusados afrontaron un juicio marcado por condenas anticipadas en medios y redes sociales, con la circulación de acusaciones ajenas al expediente. El fallo advirtió sobre las amenazas e insultos recibidos por la defensa y los acusados, e instó a la opinión pública a actuar con prudencia al opinar sobre causas penales.

Actualmente, Lucía Sosa enfrenta una nueva investigación en Villa Gesell por la muerte de su hija Isabella, de dos años. El hecho ocurrió el 21 de julio, cuando la niña fue ingresada en el Hospital Municipal Arturo Illia. Aunque la madre declaró que la menor se había broncoaspirado, la autopsia determinó que la causa de muerte fue una asfixia obstructiva. La fiscalía descartó la versión inicial y orientó la investigación hacia un posible homicidio, imputando a Sosa por abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo.

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El fiscal Juan Pablo Calderón continúa reuniendo pruebas, incluyendo el testimonio de uno de los hijos biológicos de Sosa, quien la responsabilizó públicamente por la muerte de sus hermanas. Con el fallecimiento de Isabella, ya son tres las hijas de Sosa que han muerto en circunstancias bajo investigación.