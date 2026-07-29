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Rodrigo Paz plantea a Keiko Fujimori una agenda de integración centrada en comercio, infraestructura y seguridad

Tras reunirse con la presidenta de Perú en Lima, el mandatario boliviano anunció tres prioridades para fortalecer la cooperación regional. Entre las prioridades está la reactivación de la Comunidad Andina

Rodrigo Paz en la posesión de la presidenta de Perú, Keiko Fujimori. 28 de julio de 2026. Guadalupe Pardo/Pool via REUTERS
Rodrigo Paz en la posesión de la presidenta de Perú, Keiko Fujimori. 28 de julio de 2026. Guadalupe Pardo/Pool via REUTERS
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El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció este martes una agenda bilateral centrada en tres proyectos de integración y conectividad con Perú, tras reunirse en Lima con la presidenta peruana, Keiko Fujimori, en el marco de la ceremonia de investidura de la nueva mandataria.

Al concluir del encuentro, Paz afirmó que ambos gobiernos acordaron priorizar el fortalecimiento de la infraestructura compartida para impulsar el comercio y la integración regional, con énfasis en el desarrollo del puerto peruano de Ilo, la conexión ferroviaria entre Guaqui y Puno y la construcción de una carretera que una el departamento boliviano de Beni con la región peruana de Ucayali.

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Según el mandatario boliviano, el objetivo es consolidar corredores logísticos que mejoren el acceso de Bolivia a puertos sobre el océano Pacífico y amplíen la conectividad terrestre entre ambos países. Paz sostuvo que estas iniciativas permitirán fortalecer el intercambio comercial y generar nuevas oportunidades de desarrollo en las zonas fronterizas.

Keiko Fujimori saluda tras asumir el cargo de presidenta de Perú. Lima, Peru. 28 de julio de 2026. Guadalupe Pardo/Pool via REUTERS
Keiko Fujimori saluda tras asumir el cargo de presidenta de Perú. Lima, Peru. 28 de julio de 2026. Guadalupe Pardo/Pool via REUTERS

El proyecto de mayor alcance contempla el fortalecimiento del puerto peruano de Ilo, considerado por Bolivia como una alternativa estratégica para facilitar el comercio exterior. Esa cooperación tomó forma en 1992, cuando los entonces presidentes Jaime Paz Zamora y Alberto Fujimori --padres de los actuales gobernantes- fueron artífices del Convenio de Amistad, Cooperación e Integración ‘Gran Mariscal Andrés de Santa Cruz’, que otorgó a Bolivia una zona franca industrial y turística en ese puerto, ampliada en 2010 con mayores facilidades para el comercio exterior.

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El presidente Paz señaló que la reunión permitió “retomar con fuerza la relación estratégica con el Perú” y destacó la disposición de ambas administraciones para avanzar en una agenda bilateral. Añadió que los equipos técnicos de ambos gobiernos continuarán trabajando en los mecanismos para materializar los proyectos anunciados.

ilo - moquegua
Vista del puerto de Ilo, Perú

El encuentro se produjo pocas horas después de la toma de posesión de Fujimori como presidenta de Perú para el período 2026-2031. En la jornada previa a la cita bilateral, el canciller boliviano también señaló la posibilidad de instalar un gabinete binacional y afirmó que se buscará fortalecer la alianza regional de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) como uno de los “aspectos fundamentales” para ambos países.

La CAN, creada mediante el Acuerdo de Cartagena, tiene como miembros plenos a Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, y mantiene su Secretaría General en Lima. Para el Gobierno boliviano, la nueva administración peruana representa una oportunidad para reactivar el bloque y fortalecer la coordinación regional.

“La cercanía nos compromete a trabajar en una agenda económica, cultural, de seguridad y geopolítica”, afirmó Aramayo en una entrevista con el canal estatal Bolivia TV desde Lima.

Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, fue proclamada el pasado 3 de julio como la ganadora de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Perú, con un estrecho margen de menos de 50.000 votos sobre el candidato de izquierda Roberto Sánchez.

Asumió funciones este martes en Palacio Legislativo de Lima en presencia de mandatarios de la región, entre ellos el presidente de Argentina, Javier Milei, de Ecuador, Daniel Noboa; de Chile, José Antonio Kast; de Panamá, José Raúl Mulino; y de Honduras, Nasry Asfura, además del Rey de España, Felipe VI.

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