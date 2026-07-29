Comienza una audiencia decisiva para definir la paritaria de la UOM: cuál es la nueva fórmula en discusión

Empresarios y sindicalistas de la UOM, en la primera reunión salarial con el sindicato intervenido

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Los delegados paritarios de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y las cámaras empresariales tendrán este mediodía una audiencia oficial con la Secretaría de Trabajo que puede ser decisiva para resolver el aumento salarial en las ramas metalmecánica y siderúrgica.

El encuentro, previsto para las 12 y que se hará de manera virtual, servirá para seguir analizando una fórmula distinta al Índice de Precios al Consumidor (IPC) para recomponer los salarios de los metalúrgicos y los dirigentes gremiales buscarán recuperar un atraso de entre 13 y 14 puntos frente a la inflación en medio de una fuerte crisis industrial que combina caída de actividad, despidos y cierre de fábricas.

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Según fuentes sindicales, cerca del 60% de los trabajadores del sector cobra un salario básico de 1.036.390 pesos, una cifra ubicada por debajo de la línea de pobreza. En la rama siderúrgica, además, no se pactan aumentos de sueldos en la negociación colectiva desde hace dos años y cada empresa del sector fue otorgando mejoras por su cuenta a sus trabajadores.

Alberto Biglieri, interventor judicial de la UOM

La primera reunión oficial se realizó a principios de julio entre los delegados designados por la intervención judicial del gremio y las cámaras empresariales. Allí intercambiaron diagnósticos sobre el deterioro de la actividad y el desfase de los ingresos, y acordaron continuar las negociaciones de manera extraoficial.

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El objetivo inmediato es actualizar las remuneraciones que quedaron atrasadas después del último acuerdo salarial, firmado en noviembre de 2025. Ese entendimiento contempló mejoras hasta marzo de este año con un incremento acumulado del 14% mediante sumas no remunerativas de 160 mil pesos, que no se incorporaron al básico y profundizaron el desfase.

La negociación salarial estuvo paralizada por la negativa de la Secretaría de Trabajo a reconocer a los delegados paritarios que fueron nombrados por el interventor judicial de la UOM, Alberto Biglieri. La situación cambió a partir de un fallo de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que avaló la facultad del interventor para discutir paritarias y designar a quienes participen de esas tratativas.

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Roberto Bonetti, titular de la UOM Capital, es uno de los delegados paritarios del gremio

De esa forma pudieron reunirse en la sede de la UOM los delegados paritarios del sindicato Roberto Bonetti (líder de la Seccional Capital), Daniel Martínez (Cañada de Gómez), Adrián Pérez (Quilmes), Enrique Salinas (La Plata), Edgardo Holstein (San Nicolás) y Manuel Casas (Villa Constitución), y empresarios de la Cámara Argentina del Acero para discutir los salarios de la rama siderúrgica, por un lado, y de cámaras como ADIMRA, CAMIMA, AFARTE, AFAC, FEDEHOGAR y CAMIMA para hablar sobre aumentos para la rama metalmecánica, por otro.

La discusión salarial se desarrolla bajo una restricción adicional: el Gobierno no homologa paritarias que se ubiquen por encima de una inflación de alrededor del 2%. Ese límite oficial convive con el cálculo sindical y empresarial de una pérdida del poder adquisitivo acumulada en los últimos meses.

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La situación interna del sindicato se agravó después de que el titular de la UOM, Abel Furlán fue desplazado de su cargo por otro fallo de la misma Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que anuló las elecciones de la seccional Zárate-Campana por diversas irregularidades y esa decisión impactó sobre la conducción nacional del gremio.

Abel Furlán, el desplazado líder de la UOM

El 22 de mayo, los camaristas Víctor Pesino y María Dora González dejaron sin efecto tanto la elección de esa seccional como la elección nacional de autoridades de la UOM, realizada el 18 de marzo, en la que también había sido proclamado ganador Furlán. Al mismo tiempo, dispusieron la intervención del gremio por 180 días y encomendaron a Biglieri la convocatoria a nuevos comicios en Zárate-Campana bajo condiciones que aseguren transparencia y respeto a la libertad sindical.

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En una de sus primeras medidas, el interventor presentó ante la Secretaría de Trabajo una nómina de nuevos delegados paritarios para negociar salarios, todos dirigentes enfrentados con la conducción de Furlán.

La Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo sostuvo en un dictamen que las atribuciones de Biglieri para designar delegados y conducir la negociación colectiva debían ser determinadas exclusivamente por el juzgado que ordenó su nombramiento. En esa resolución, la dependencia oficial afirmó que la representación en paritarias y el desarrollo de la negociación colectiva no podían ser confirmados ni ampliados por vía administrativa.

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La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo anuló las elecciones de la UOM Zárate-Campana y dispuso la intervención del sindicato a nivel nacional

La Secretaría de Trabajo recomendó entonces pedir una aclaración judicial específica sobre el alcance de esas facultades. Esa respuesta llegó cuando la Sala VIII de esa Cámara rechazó el planteo oficial y sostuvo que el Ministerio de Capital Humano “carece de competencia para interpretar, ampliar o restringir por vía de dictamen los términos de una intervención judicial, cuyo alcance surge de la propia resolución que la ordenó y del régimen procesal aplicable”.

Con la firma del camarista Víctor Pesino, se ratificó que el interventor de la UOM “cuenta con todas las facultades legales, estatutarias y reglamentarias de gobierno, administración y fiscalización” y que entre ellas está la potestad de discutir acuerdos paritarios y de designar personas para esa tarea.

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