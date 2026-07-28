Meta y BlackRock invertirán USD 10.000 millones: construirán un complejo de centros de datos

Meta, dueña de Instagram, Facebook y WhatsApp, y BlackRock anunciaron una empresa conjunta para desarrollar y ser propietaria de un complejo de centros de datos. REUTERS/Daniel Cole/File Photo

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Meta, la compañía detrás de Instagram, Facebook y WhatsApp, junto con BlackRock anunciaron una empresa conjunta para desarrollar y ser propietaria de un complejo de centros de datos en El Paso, Texas para acelerar su desarrollo en tecnologías como la inteligencia artificial.

“Construir la infraestructura para la superinteligencia es clave para garantizar que los beneficios de esta tecnología lleguen a todos”, afirmó Mark Zuckerberg, fundador y director ejecutivo de Meta.

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El proyecto representa una inversión de más de USD 10 mil millones por parte de Meta, según la compañía.

El centro de datos, actualmente en construcción, prevé más de 4.000 puestos de trabajo durante la etapa de obra en su momento de mayor actividad y 300 empleos operativos una vez finalizado. Además, más de 2.300 trabajadores ya se encuentran en las instalaciones, de acuerdo con el anuncio.

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El proyecto implica una inversión de más de USD 10 mil millones por parte de Meta. (Meta)

BlackRock es una firma de gestión de inversiones que aportará capital y experiencia en inversión en infraestructura y financiación privada para acelerar la ejecución del proyecto.

Meta indicó que seleccionó a BlackRock tras un “proceso altamente competitivo” y que la alianza busca diversificar el financiamiento de su infraestructura a medida que amplía su plataforma Meta Compute.

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Qué contempla este campus de centros de datos

Meta precisó que el campus tendrá 1 gigavatio de capacidad de cómputo y que tendrá un rol clave para desplegar sus tecnologías de inteligencia artificial, acelerar el desarrollo de modelos y respaldar mejoras del negocio principal.

La empresa también señaló que brindará servicios de gestión de la construcción, administración y gestión inmobiliaria del complejo, y que será el ocupante inicial único una vez finalizado.

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El centro de datos, en construcción, proyecta más de 4.000 empleos en el pico de obra y 300 puestos operativos al finalizar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La transacción, añadieron las compañías, se espera que cierre en los próximos días y el emprendimiento conjunto prevé comenzar a poner en línea esa capacidad en 2028.

Cómo se estructuró la empresa conjunta y el financiamiento

El acuerdo establece que fondos administrados por BlackRock tendrán 80% de participación en la empresa conjunta, mientras que Meta retendrá el 20% restante.

Las partes se comprometieron a financiar, a prorrata, aproximadamente USD 14 mil millones en costos totales de desarrollo para edificios e infraestructura de energía, refrigeración y conectividad.

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Según el anuncio, al cierre financiero Meta aportará el terreno y activos en construcción valuados en aproximadamente USD 2,3 mil millones, mientras que BlackRock realizará un aporte en efectivo de aproximadamente USD 4,9 mil millones.

Meta indicó que el campus tendrá 1 gigavatio de capacidad de cómputo para operar modelos de inteligencia artificial como Meta AI. (Meta)

Meta recibirá, además, una distribución única de aproximadamente USD 1.000 millones para alinear las participaciones de propiedad en el esquema 80/20, y una parte de la inversión de BlackRock se financiará con los recursos de un endeudamiento de USD 12,5 mil millones.

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Meta también indicó que firmará contratos de arrendamiento con la empresa conjunta para usar la totalidad del campus, con un plazo inicial de cuatro años y cuatro opciones de extensión, con flexibilidad para un período potencial de 20 años.

Qué es un centro de datos

Un centro de datos es una instalación diseñada para alojar y operar sistemas informáticos que permiten almacenar, procesar y distribuir información digital.

Un centro de datos es una instalación que aloja y opera sistemas para almacenar, procesar y distribuir información digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En términos prácticos, es el lugar físico donde funcionan miles de servidores, computadoras de alto rendimiento, que sostienen servicios como redes sociales, plataformas de video, banca online, comercio electrónico y herramientas de inteligencia artificial.

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Estos complejos se construyen con estándares estrictos de seguridad, redundancia y continuidad operativa.

Su infraestructura incluye redes de telecomunicaciones para conectar los servidores con internet, sistemas de alimentación eléctrica con respaldo (como generadores y baterías) para evitar interrupciones, y equipos de refrigeración que mantienen una temperatura estable: los servidores generan mucho calor y, si no se controla, pueden fallar.

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Además de la tecnología, un centro de datos requiere monitoreo permanente. Personal especializado controla el funcionamiento de los equipos, la protección contra incendios, el acceso físico y la ciberseguridad. Muchos incorporan controles por zonas, cámaras y protocolos para minimizar riesgos.