Nueva generación de inteligencia artificial: Anthropic con Claude y Meta se unen a AMD

Lisa, CEO de AMD y Tom Brown, cofundador de Anthropic, haciendo el anuncio del millonario acuerdo que integra conocimiento en tecnología de manera recíproca.

Estoy segura que la carrera por desarrollar sistemas de inteligencia artificial más avanzados ya no depende únicamente de quién construye el mejor modelo. Incluso, el exito total se mide por muchas variables ahora. También, exige centros de datos capaces de procesar enormes cantidades de información, responder a millones de consultas y mantener funcionando servicios utilizados por personas y empresas en distintos países.

En ese escenario, es clave lo que ha anunciado AMD con Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger y Threads) y Anthropic (Claude): fortalecen su posición como proveedor de la infraestructura necesaria para entrenar y operar modelos de inteligencia artificial. Es así que muchas BigTech siguen buscando cómo fortalecer su arquitectura TI ante una creciente demanda global del uso de IA.

PUBLICIDAD

Además, estas alianzas amplían las alternativas disponibles en un mercado de procesadores especializados donde hay varias posiciones dominantes.

Meta y Anthropic demuestran la necesidad de una infraestrucutura robusta para prestar servicios de IA. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Aunque los anuncios se concentran en grandes centros de datos, su alcance puede resultar relevante para América Latina. Una mayor capacidad mundial de procesamiento podría facilitar la expansión de asistentes virtuales, herramientas empresariales, plataformas educativas y aplicaciones de IA que posteriormente llegan a usuarios y compañías de la región.

PUBLICIDAD

Anthropic ampliará la infraestructura detrás de Claude

Uno de los anuncios más importantes es la alianza estratégica entre AMD y Anthropic, la empresa responsable de Claude. El acuerdo contempla el despliegue de hasta dos gigavatios de procesadores gráficos de la serie AMD Instinct MI450, integrados en los sistemas Helios de la compañía.

El primer gigavatio comenzará a instalarse durante la primera mitad de 2027. La dimensión del proyecto refleja el rápido crecimiento de Claude y la necesidad de Anthropic de contar con mayor capacidad para entrenar sus modelos y atender las consultas de sus usuarios.

PUBLICIDAD

Millones de usuarios en el mundo con Claude no tienen ni idea el monstruo en infraestructura que tiene cada empresa de tecnología. AMD se une para ello.

Estas GPU funcionan como motores de cálculo especializados. Su papel consiste en efectuar, de manera simultánea, una enorme cantidad de operaciones necesarias para que una inteligencia artificial pueda aprender, analizar información y generar respuestas. Por esa razón, disponer de suficientes procesadores se ha convertido en una prioridad para los principales laboratorios de IA.

La alianza no estará limitada a la compra de equipos. Durante varios años, ambas empresas trabajarán conjuntamente para optimizar Claude en la infraestructura de AMD. A su vez, AMD utilizará el asistente en sus equipos de ingeniería y desarrollo de productos, especialmente para acelerar la evolución de ROCm, su plataforma de software para procesadores gráficos.

PUBLICIDAD

Lisa Su, CEO de AMD, se comprometió a realizar una inversión de capital de hasta 5.000 millones de dólares en Anthropic. Este componente convierte el acuerdo en una relación más profunda: una empresa aportará capacidad tecnológica y recursos financieros, mientras la otra ayudará a mejorar el software que permite aprovechar esa infraestructura.

Meta es una compañía que atiende a miles de millones de personas mediante Facebook, Instagram, WhatsApp y Threads. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Meta prepara centros de datos a escala de gigavatios

La colaboración con Meta sigue una lógica similar, aunque responde a las necesidades de una compañía que atiende a miles de millones de personas mediante Facebook, Instagram, WhatsApp y sus distintos servicios de inteligencia artificial.

PUBLICIDAD

Meta y AMD están diseñando conjuntamente una infraestructura capaz de integrar procesadores, memoria, redes, energía, refrigeración y software. En lugar de comprar componentes terminados, las dos compañías trabajan desde etapas tempranas para adaptar los sistemas a tareas como entrenamiento de modelos, recomendaciones de contenido y funcionamiento de agentes de IA.

Meta planea desplegar hasta seis gigavatios de infraestructura basada en procesadores gráficos de AMD. También, está probando Helios y utilizará una versión personalizada de la GPU Instinct MI450. La colaboración incluye los procesadores EPYC, de los cuales Meta ya habría instalado millones de unidades en sus centros de datos, según AMD.

PUBLICIDAD

Entonces, ¿qué significa para los usuarios? Estos acuerdos no significan necesariamente nuevas funciones inmediatas en sus aplicaciones. Su importancia está en la infraestructura que permitirá sostener servicios de IA más grandes, rápidos y extendidos. Servicios que hoy muchos usamos para el día a día laboral o personal.

En este sentido, los anuncios muestran además que la competencia tecnológica está pasando del procesador individual al diseño completo del centro de datos. Para América Latina, donde muchas organizaciones todavía enfrentan costos elevados y dificultades para acceder a capacidad de cómputo, una oferta más diversa podría contribuir, con el tiempo, a ampliar el acceso a estos servicios. Sin embargo, su efecto dependerá de que esa capacidad global se traduzca en precios más competitivos, disponibilidad regional y soluciones adaptadas a las necesidades locales.

PUBLICIDAD