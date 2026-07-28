Nuevo dolor de cabeza para Boca: una figura se lesionó y quedó descartada para la revancha ante a O’Higgins por la Sudamericana

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Un año marcado por las lesiones tuvo su nuevo capítulo este martes para Carlos Palacios: el volante chileno sufrió una molestia en un aductor durante la práctica de Boca Juniors y quedó prácticamente fuera del viaje a Chile para la revancha ante O’Higgins, programada para el jueves en Rancagua por los playoffs de la Copa Sudamericana . Así lo informó el periodista Augusto César de ESPN.

El partido, que define el pase a los octavos de final, se disputará en el estadio El Teniente desde las 21:30. El equipo del entrenador Rodolfo Arruabarrena llega a Chile con la ventaja del 1-0 obtenido en La Bombonera en el encuentro de ida, en el que Palacios ya había quedado fuera de la convocatoria por una sobrecarga.

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La nueva lesión se suma a una cadena de parates que no tuvo tregua desde el inicio del año. El 2026 fue un año para el olvido para el chileno: arrancó con una sinovitis, luego fue operado de los meniscos y después sufrió una molestia muscular. Tras ese largo proceso, hizo la pretemporada, comenzó a sumar minutos, le apareció una dolencia en el pectíneo —que lo dejó afuera tanto de la ida ante O’Higgins como del debut en el Torneo Clausura frente a Deportivo Riestra— y volvió a retroceder. La lesión en el aductor es el nuevo eslabón de esa cadena.

Carlos Palacios sufrió una nueva lesión

Los números de Transfermarkt ilustran la magnitud de la inactividad. En todo 2026, Palacios acumula apenas 17 minutos, todos en la Copa Argentina ante Sarmiento, donde ingresó como suplente. En el Torneo Clausura, la Copa Sudamericana, la Copa Libertadores y el Torneo Apertura no registra ningún minuto. Por contraste, en 2025 había sumado 2.741 minutos distribuidos en seis competiciones, con 3 goles y 4 asistencias.

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El cuerpo médico del club realizará nuevos estudios para determinar la gravedad de la lesión en el aductor. ESPN señaló que la dolencia lo dejará fuera del viaje a Chile con alta probabilidad. Arruabarrena confiaba en poder contar con Palacios como recurso para el duelo que tendrá lugar en Rancagua, pero la recaída frustró esa posibilidad.

La baja se produce tras la derrota 3-0 ante Riestra en el debut del Clausura. Palacios tiene contrato con Boca hasta el 31 de diciembre de 2029, un vínculo que el club mantiene pese a los rumores de salida de mercados anteriores y a un rendimiento que la seguidilla de lesiones no le permitió consolidar.

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Una vez concluida la derrota, el Vasco Arraubarrena ofreció un duro análisis. “Importa que nos duela, pero tenemos que jugar con O’Higgins, un equipo difícil, en un campo difícil y tenemos que seguir”, sostuvo.

El DT asumió la responsabilidad y planteó la necesidad de “mejorar y trabajar” para superar el golpe recibido. “No me gusta perder y menos de la manera que se perdió, es un golpe duro, pero entiendo que tenemos que mejorar y trabajar, es la única manera de salir de este golpe, estamos en deuda y las oportunidades hay que aprovecharlas”, concluyó el técnico del elenco de La Ribera.

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