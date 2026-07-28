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Arranca la 2ª fecha del Torneo Clausura con San Lorenzo-Gimnasia de Mendoza y Banfield-Sarmiento: hora, TV y formaciones

El Ciclón recibirá al Lobo de Mendoza en el Nuevo Gasómetro y el Taladro hará lo propio con el Verde. Más tarde, Argentinos Juniors chocará contra Estudiantes Río Cuarto

Seis futbolistas con distintos uniformes y expresiones de celebración o reacción en un campo de juego
La segunda fecha del Torneo Clausura iniciará el martes con cuatro partidos
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La segunda fecha del Torneo Clausura iniciará el martes con cuatro partidos. La jornada se abrirá con los choques en simultáneo a las 19:00 entre San Lorenzo-Gimnasia de Mendoza y Banfield-Sarmiento de Junín. Más tarde, desde las 21:15, Rosario Central recibirá a Racing y Argentinos Juniors chocará contra Estudiantes Río Cuarto.

San Lorenzo vs. Gimnasia de Mendoza

Dos futbolistas, uno con camiseta roja y azul, grita con puños cerrados; el otro, con camiseta blanca y negra, sonríe y señala. Ambos con tatuajes
San Lorenzo chocará contra Gimnasia de Mendoza en el Pedro Bidegain
                                                 

San Lorenzo recibirá a Gimnasia de Mendoza en busca de la primera victoria del ciclo de Néstor Gorosito en el banco de suplentes. El arbitraje estará a cargo de Fernando Echenique y se podrá ver por ESPN Premium.

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El arranque de la era Pipo Gorosito comenzó con una dura derrota en la Copa Argentina por penales contra Deportivo Riestra y una caída por 1-0 ante Lanús en condición de visitante. Con un plantel repleto de juveniles, el Ciclón precisa sumar puntos para aspirar a clasificar a una copa internacional.

Del otro lado, el Lobo mendocino suma 22 unidades, al igual que San Lorenzo, que lo alejaron completamente de la zona del descenso en su primer año tras ascender. El segundo semestre del equipo de Darío Franco inició con un triunfo por la mínima sobre Central Córdoba con un tanto de Agustín Módica.

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Posibles formaciones

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Franco Lorenzón, Alejo Córdoba, Mathías De Ritis; Agustín Ladstatter, Nicolás Tripichio, Gonzalo Alassia, Facundo Gulli; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Néstor Gorosito.

Gimnasia (M): César Rigamonti; Luciano Paredes, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Matías Recalde; Fermín Antonini, Esteban Fernández, Ignacio Sabatini; Facundo Lencioni, Blas Armoa y Agustín Módica. DT: Darío Franco.

Árbitro: Fernando Echenique

VAR: José Carreras

Estadio: Nuevo Gasómetro - Pedro Bidegain

Hora: 19.00

TV: ESPN Premium

Banfield vs. Sarmiento de Junín

Díptico de dos futbolistas; uno lleva camiseta blanca con franja verde y puño en alto, el otro lleva camiseta verde y forma un corazón con las manos
Banfield se medirá contra Sarmiento

Banfield se enfrentará a Sarmiento de Junín en el Estadio Florencio Sola desde las 19:00. El duelo tendrá el arbitraje de Andrés Gariano y será televisado por TNT Sports.

En medio de su presente institucional complejo, el Taladro empezó el Clausura con una derrota por 1-0 contra Huracán en Parque Patricios. Con 18 puntos, tiene una ventaja 10 unidades en la tabla anual de la zona roja.

El presente de Sarmiento es similar, ya que suma 19 puntos en el acumulado. Además, el Verde perdió en Junín por 3-2 contra Argentinos Juniors y, hace algunas semanas, quedó eliminado de la Copa Argentina ante Boca Juniors.

Posibles formaciones

Banfield: Facundo Sanguinetti; Ignacio Abraham, Nicolás Meriano, Danilo Arboleda; Santiago García, Lautaro Gómez, Ignacio Pais, Santiago Esquivel; David Zalazar, Bruno Sepúlveda y Tiziano Perrotta. DT: Pedro Troglio.

Sarmiento (J): Iván Arboleda; Lucas Suárez, Juan Manuel Insaurralde, Renzo Origuela, Thiago Santamaria; Gabriel Díaz, Manuel García o Elián Giménez, Cristian Zabala, Santiago Salle; Pablo Magnin y Junior Marabel. DT: Facundo Sava.

Árbitro: Andrés Gariano

VAR: Álvaro Carranza

Estadio: Florencio Sola

Hora: 19.00

TV: TNT Sports

Argentinos Juniors vs. Estudiantes (RC)

Primer plano de dos futbolistas, separados por una diagonal. Uno viste camiseta roja con escudo de Argentinos Juniors y el otro camiseta celeste con escudo
Argentinos Juniors recibirá a Estudiantes Río Cuarto en La Paternal

En el último turno de la jornada, Argentinos Juniors se medirá contra Estudiantes Río Cuarto en La Paternal. Felipe Viola será el árbitro principal del duelo y se podrá ver por ESPN Premium.

El Bicho arrancó el segundo semestre con una importante victoria por 3-2 sobre Sarmiento en Junín con goles de Sebastián Prieto, Alan Lescano y Diego Porcel, quien fue expulsado por doble amarilla. Esto le permitió al elenco de Nicolás Diez meterle presión a Independiente Rivadavia en la tabla anual: suma 32 unidades y con un triunfo lo alcanzará en la cima.

Por su parte, Estudiantes logró una importante victoria por 1-0 sobre Tigre en su primer partido en el Clausura. El cuadro dirigido por Rubén Forestello se mantiene en el último puesto de los promedios y de la tabla anual, ya que suma ocho puntos y está a uno de Aldosivi.

Posibles formaciones

Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Sebastián Prieto, Kevin Coronel, Francisco Álvarez, Franco Paredes; Facundo Jainikoski, Nicolás Oroz, Kevin Gutiérrez, Alan Lescano; Gastón Verón, Iván Morales o Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.

Estudiantes (RC): Lucas Bruera; Gonzalo González, Matías Valenti, Sergio Ojeda, Facundo Cobos; Francisco Romero, Siro Rosané, Agustín Quiroga, Tomás González; Mauro Valiente, Yeison Moreno. DT: Rubén Forestello.

Árbitro: Felipe Viola

VAR: Sebastián Habib

Estadio: Diego Armando Maradona

Hora: 21.15

TV: ESPN Premium

LAS POSICIONES DEL TORNEO CLAUSURA Y DE LA TABLA ANUAL

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