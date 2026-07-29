Dubois habló sobre la caída de la confianza en el Gobierno: “Una medición aislada no marca una tendencia”

Iván Dubois sostuvo que la caída del Índice de Confianza en el Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella no alcanza por sí sola para marcar una tendencia

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La caída del Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) que elabora mensualmente la Universidad Torcuato Di Tella fue el punto de partida de la entrevista que el parlamentario del Mercosur Iván Dubois mantuvo con el equipo de Infobae al Regreso. A partir de ese dato, el dirigente analizó el presente político y económico del Gobierno de Javier Milei, relativizó el impacto de las encuestas de opinión y también se refirió al respaldo electoral del oficialismo, la situación de las PyMEs, la causa Libra y el funcionamiento del Parlasur.

El informe de la Universidad Torcuato Di Tella mostró que el índice descendió un 6,5% respecto de junio y se ubicó en 1,94 puntos sobre un máximo de cinco. Consultado sobre esa medición, Dubois evitó interpretar el resultado como un cambio de tendencia y pidió observarlo con cautela.

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“Este índice yo lo sigo, pero a mitad de un gobierno se las tomo con pinzas”, sostuvo. En esa línea, consideró que una medición aislada no alcanza para anticipar un escenario electoral y remarcó que será necesario esperar las próximas publicaciones para determinar si la baja responde a una fluctuación mensual o si refleja un deterioro más sostenido en la confianza hacia el Gobierno.

Durante el intercambio también se repasó la evolución histórica del indicador. El periodista Matías Barbería recordó que el promedio de la gestión de Javier Milei se ubica en 2,37 puntos y señaló que, en experiencias anteriores, los gobiernos que descendieron por debajo de los 1,6 o 1,7 puntos en este índice terminaron enfrentando derrotas electorales. Sin embargo, aclaró que el valor actual todavía se mantiene por encima de ese umbral.

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El parlamentario del Mercosur señaló que la estabilización de precios alivió problemas de las PyMEs, como la remarcación constante y los faltantes de mercadería (Infobae en Vivo)

Uno de los datos que más llamó la atención del informe fue el comportamiento de los menores de 29 años, uno de los segmentos donde el oficialismo había construido su mayor fortaleza electoral. Según la medición, la confianza en ese grupo cayó cerca de un 23% respecto del mes anterior.

La conversación sumó además otro relevamiento, elaborado por el Centro de Investigación y Acción Social (CIAS), que analizó la fidelidad electoral entre quienes votaron a Javier Milei en 2023. De acuerdo con ese estudio, solo el 58% de los jóvenes que acompañaron al Presidente volvería hoy a elegir a La Libertad Avanza. El resto se repartiría entre distintas opciones: un 16% votaría al peronismo, un 3% a la izquierda, otro 3% al PRO y un 18% elegiría votar en blanco, todavía no decidió su voto o se inclinaría por otra alternativa.

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Durante el debate, el panel analizó si ese porcentaje representa un alejamiento definitivo del oficialismo o si podría volver a acompañarlo en un escenario de mayor polarización. Barbería destacó que se trata del segmento donde Milei históricamente mostró sus mejores desempeños electorales, por lo que el dato merecerá un seguimiento en las próximas mediciones.

La economía y el desafío de sostener la recuperación

Más allá de las encuestas, la entrevista derivó hacia la situación económica. Dubois reconoció que la recuperación todavía no llegó a todos los sectores y descartó una mirada triunfalista sobre el presente del país.

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El parlamentario del Mercosur señaló que la estabilización de precios alivió problemas de las PyMEs, como la remarcación constante y los faltantes de mercadería (REUTERS/Tomas Cuesta)

“No es una fiesta. Hay gente que no llega y que la pasa mal. Caminamos la calle, no es que vivimos en un palacio”, afirmó. No obstante, consideró que el Gobierno logró avances importantes en materia macroeconómica y destacó que la desaceleración de la inflación comenzó a generar un escenario de mayor previsibilidad.

“Hay diez millones menos de pobres y el camino está lejos de llegar a la meta, pero hoy existe una previsibilidad que antes no había”, sostuvo.

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Desde su experiencia como empresario PyME, explicó que la estabilización de los precios permitió resolver algunos de los problemas cotidianos que enfrentaban las pequeñas y medianas empresas.

“Al arreglar gran parte del problema de la inflación ya no estás permanentemente remarcando precios, buscando proveedores o enfrentando faltantes de mercadería. Se fueron resolviendo cuestiones estructurales, aunque todavía falta”, señaló.

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La causa Libra, los viajes oficiales y el Parlasur

Durante la entrevista también hubo lugar para hablar sobre la situación judicial del Presidente. Consultado por la causa Libra, Dubois remarcó que una imputación no implica una condena y defendió la necesidad de respetar el proceso judicial antes de sacar conclusiones.

Dubois afirmó que la recuperación económica no llegó a todos los sectores, aunque destacó que la desaceleración de la inflación aportó previsibilidad (Infobae en Vivo)

“Imputado no es culpable. Yo no creo que sea culpable”, afirmó. Luego de un intercambio sobre los distintos estados procesales, reconoció la confusión entre los términos jurídicos y corrigió su primera interpretación.

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Otro de los temas abordados fue la participación de Javier Milei en un acto político en Brasil y la utilización de recursos públicos para ese viaje. Mientras desde la mesa se planteó el debate sobre el uso de bienes del Estado para actividades partidarias, Dubois sostuvo que esos desplazamientos deben analizarse también por el impacto internacional que puede generar la figura del Presidente.

“Cuando una persona de fama global como Javier Milei va y se muestra en otro país, hay que analizar esos viajes en función de los resultados y de las inversiones que pueden atraer a la Argentina”, argumentó.

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Sobre el cierre de la conversación, el parlamentario también se refirió al funcionamiento del Parlasur y aseguró que uno de los objetivos de su gestión es reducir el gasto público. En ese sentido, explicó que los representantes argentinos dejaron de cobrar viáticos y sostuvo que el organismo perdió parte de su relevancia política en los últimos años.

Aunque relativizó el impacto de la última medición de la Universidad Torcuato Di Tella, Dubois reconoció que el Gobierno enfrenta el desafío de sostener el respaldo social mientras busca consolidar las reformas económicas. A su entender, las próximas encuestas permitirán determinar si la caída registrada en julio fue una fluctuación puntual o el inicio de un cambio más profundo en el humor social.

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