La ILEA San Salvador inauguró un curso sobre desvío de precursores químicos

La Academia Internacional de Aplicación de la Ley (ILEA) San Salvador inauguró el Curso sobre Investigaciones de Desvío de Precursores Químicos, con 37 participantes de Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Honduras, México y El Salvador. La capacitación es impartida por la Administración para el Control de Drogas (DEA). / (ILEA San Salvador)

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La Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley (ILEA) San Salvador inauguró esta semana un nuevo curso sobre investigaciones de desvío de precursores químicos, con la participación de delegaciones de Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Honduras, México y El Salvador.

El programa, organizado por la Administración para el Control de las Drogas de los Estados Unidos (DEA), busca fortalecer la cooperación internacional frente al tráfico ilícito de sustancias químicas empleadas en la producción de drogas ilegales.

Durante la ceremonia de apertura, Greg Garza, director de ILEA San Salvador, subrayó que ningún país puede enfrentar en solitario el crimen organizado vinculado al desvío de precursores químicos.

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“Tenemos que hacerlo juntos, unidos, para combatir este tipo de crimen”, expresó Garza durante la inauguración del curso. El directivo destacó la velocidad con la que evolucionan las amenazas y la importancia de espacios de formación e intercambio para actualizar estrategias y compartir experiencias.

El curso reúne a especialistas de los siete países mencionados, quienes durante una semana abordarán amenazas comunes, mecanismos de control fronterizo y metodologías de investigación criminal en torno a los precursores químicos.

“Los instructores aquí tienen mucha experiencia en estos temas y esperamos que puedan compartir algo con todos ustedes”, agregó Garza.

En representación del equipo de instructores de la DEA, Richard Harrison, manifestó su satisfacción por participar en la capacitación. “Me siento realmente honrado de estar aquí, al igual que mi equipo. Venimos varias veces al año, pero una de las mejores cosas es ver las contribuciones que podemos hacer al compartir nuestros conocimientos con ustedes”, afirmó Harrison.

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El representante de la agencia estadounidense enfatizó el enfoque práctico del curso, orientado a fortalecer las capacidades de los investigadores y a fomentar el intercambio de experiencias entre los asistentes.

Según Greg Garza, director de ILEA San Salvador, es necesario que la región se mantenga unida para combatir "este tipo de crimen"./ (ILEA San Salvador)

El evento marca una nueva etapa en la agenda formativa de ILEA San Salvador, centro reconocido por su trabajo en la capacitación de fuerzas de seguridad y operadores judiciales de América Latina. La academia, respaldada por la DEA y otras agencias internacionales, ha consolidado su papel en el desarrollo de competencias para la lucha contra el narcotráfico y el crimen transnacional.

En el transcurso de 2026, ILEA San Salvador también ha impartido el Curso Antipandillas Avanzado, dirigido a cuarenta delegados de distintos países de la región. El programa, impulsado por instructores de la Policía Nacional Civil (PNC), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, abordó técnicas de investigación, análisis de estructuras criminales y estrategias para combatir la violencia vinculada a pandillas.

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El Curso Antipandillas Avanzado incluyó módulos prácticos y teóricos enfocados en la identificación de redes delictivas, la recopilación de pruebas y la cooperación internacional en materia de persecución penal. Los delegados participantes destacaron la utilidad de los conocimientos adquiridos para enfrentar desafíos comunes en sus países de origen.

La agenda académica de ILEA San Salvador se ha expandido a nivel internacional, posicionando a la institución como un referente en la formación de profesionales de la seguridad y la justicia de América Latina.

Los cursos impartidos por la academia, tanto en materia de precursores químicos como en el combate a las pandillas, reflejan la prioridad que otorgan los gobiernos de la región a la cooperación y la capacitación continua para enfrentar amenazas complejas y transnacionales.

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El curso cuenta con delegaciones de Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Honduras, México y El Salvador./ (ILEA San Salvador)

“Esperemos que compartan los conocimientos de ustedes, las cosas que les afectan a ustedes”, resumió Greg Garza durante la inauguración. La expectativa, según los organizadores, es que los participantes no solo amplíen sus capacidades técnicas, sino que también establezcan redes de contacto para fortalecer la colaboración en futuras investigaciones.

La participación de la DEA y de organismos nacionales como la PNC, la FGR y la Corte Suprema de Justicia de El Salvador en la organización de estos cursos evidencia el interés compartido por desarrollar estrategias integrales frente al crimen organizado. Los programas buscan dotar a los funcionarios de herramientas actualizadas y promover la coordinación regional, clave para enfrentar fenómenos que trascienden fronteras.

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El acto de apertura concluyó con la declaración oficial de inauguración del curso de investigaciones de desvío de precursores químicos, que se desarrollará a lo largo de esta semana.