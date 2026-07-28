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Quién es Mary Di, la modelo rusa que conquistó a Felipe Fort y lo acompañó en su tarde de relax en España

A pocos días de confirmar su romance en redes sociales, el empresario publicó un video y una selfie en los que aparece abrazado y a los besos con su pareja

Quién es la novia de Felipe Fort: el romántico video del empresario
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Días atrás, Felipe Fort llamó la atención de sus seguidores al confirmar su nueva relación sentimental mediante una serie de imágenes publicadas en su cuenta de Instagram. En ese marco, este martes, el joven volvió a mostrar parte de su intimidad al compartir imágenes de su momento de relax junto a la joven.

En un video que publicó el empresario en su perfil se lo observa recostado bajo el sol junto a su novia. En los primeros segundos del clip ella lo besaba en la mejilla, hasta que luego Felipe le devolvió el gesto besándola y abrazándola.

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En ese marco, Fort también compartió una selfie en la que se los ve juntos, disfrutando relajadamente de la tarde. En la imagen, que el joven musicalizó con “Alice in chains”, de Nutshell, se la observa a la modelo recostada sobre la espalda de su novio.

A tan solo días de la presentación oficial de su vínculo a través de redes sociales, la curiosidad sobre la identidad de la joven no para de crecer. La primera imagen de aquel posteo, la más comentada, mostraba a Felipe de espaldas, abrazando a la joven, quien sostenía un ramo de rosas rojas en una calle nocturna de Málaga. En la publicación no aparecía ningún texto, solo un emoji de gato negro, lo que incrementó las especulaciones antes de que se conociera la identidad de la acompañante.

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Felipe Fort compartió nuevas imágenes junto a su novia en Instagram
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Poco después, se supo quién era: Mary Di, modelo de origen ruso radicada en Madrid, identificada en Instagram como @merneis. Su perfil combina producciones de moda en blanco y negro con sesiones al aire libre, reflejando su actividad en el mundo del modelaje europeo. En las imágenes compartidas por Felipe, ambos aparecen tomados de la mano durante un trayecto en auto, recostados sobre rocas frente al mar y recorriendo distintas localidades del litoral mediterráneo.

La publicación, donde el empresario presentó a su nueva pareja durante sus vacaciones en España, superó los 30.000 “me gusta” en apenas dos horas y generó una ola de comentarios, entre ellos uno de su hermana Marta que rápidamente se volvió viral.

Justamente, el comentario que más eco generó fue el de Marta, hermana melliza de Felipe. Con pocas palabras, escribió: “Me enteré igual que ustedes”. La frase superó los 10.000 “me gusta”, acumuló cerca de 200 respuestas y se transformó en uno de los mensajes más replicados. La ironía del comentario dejó en evidencia que la presentación de la pareja sorprendió tanto a la familia como al público.

Desde España, Felipe Fort presentó a su nueva pareja con fotos románticas: de quién se trata
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En los comentarios también participaron amigos de Felipe, algunos con humor sobre la barrera idiomática, ya que Mary Di no hablaría español. Uno de los mensajes decía: “Ah así me cambias nomás. Encima no habla español”. El mismo usuario agregó luego: “Yo te hablo hasta en italiano: ‘Vabbene fai cazzi tuoi’”, ampliando el tono distendido de la conversación.

Las imágenes del viaje retrataban recorridos por distintos puntos de España. Algunas muestran calas con aguas turquesas y embarcaciones frente a la costa, otras a Felipe sobre rocas con el mar de fondo. Una foto, tomada desde el interior de un auto con el GPS encendido, los muestra de la mano durante un trayecto. Otra imagen más íntima los muestra acariciando un gato negro, en una referencia al emoji de la publicación.

El perfil de Mary Di en Instagram cuenta que está ubicada en España y tiene un correo de contacto. Las publicaciones, con estética cuidada y enfoque profesional, la presentan como modelo activa, con trabajos en estudios y sesiones al aire libre.

Felipe Fort, de 22 años, mantiene una presencia constante en redes sociales, donde comparte viajes, tatuajes y escenas cotidianas con una audiencia atenta a su vida. Con la publicación, el joven expuso su nueva relación, que dejó de ser un secreto para sus seguidores.

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