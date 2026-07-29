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Un gigante mundial del entretenimiento se asocia con Fénix para competir por Tecnópolis

La alianza reúne a tres compañías con trayectoria internacional en la producción de espectáculos y disputará la etapa decisiva del proceso frente a otra sociedad

tecnopolis genericas
El predio de Villa Martelli es uno de los espacios con mayor potencial del país para el desarrollo de infraestructura destinada a eventos de gran escala. (NA)
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La definición sobre el futuro del predio de Tecnópolis sumó un nuevo capítulo con la irrupción de un actor de escala internacional en la disputa por la licitación. El proceso, que el Gobierno nacional impulsa para determinar qué uso tendrá el predio de Villa Martelli, atraviesa su etapa decisiva y ya despertó el interés de algunos de los principales operadores de la industria del entretenimiento en vivo a nivel global.

En ese marco, AEG Worldwide (Anschutz Entertainment Group) formalizó una alianza estratégica con Fénix Entertainment, la compañía argentina que preside el empresario Marcelo Figoli, para avanzar en conjunto en un proyecto sobre el predio. AEG opera y administra estadios, arenas y complejos multipropósito en distintas partes del mundo, produce miles de conciertos por año y controla franquicias deportivas como Los Angeles Kings, de la NHL, y Los Angeles Galaxy, de la MLS. Su división AEG Presents, además, participa en la organización de giras internacionales de artistas de primer nivel y figura entre las principales promotoras de espectáculos musicales a escala global.

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A ese esquema se sumó CMN (Cárdenas Marketing Network), compañía fundada por el empresario Henry Cárdenas y con fuerte presencia en el mercado latino de espectáculos en vivo y marketing multicultural. De esta manera, la sociedad quedó integrada por tres actores con proyección internacional, que competirán en la etapa final del proceso licitatorio.

Marcelo Figoli
El empresario lidera Fénix Entertainment, la compañía argentina que selló la alianza con AEG Worldwide y CMN para avanzar en el proyecto.

Una licitación con dos finalistas

Según pudo reconstruirse, la licitación por Tecnópolis llegó a su instancia final con dos grupos empresarios como principales competidores. Por un lado, la propuesta encabezada por Fénix Entertainment, respaldada por AEG Worldwide y CMN. Por el otro, una sociedad conformada por La Nación y Live Nation.

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De este modo, la definición enfrenta a dos de las principales redes internacionales del negocio del entretenimiento en vivo, en una competencia que podría redefinir el uso que tendrá en los próximos años uno de los predios más emblemáticos del país para la realización de eventos masivos.

El peso internacional de la alianza

La incorporación de AEG aporta a Fénix Entertainment la experiencia del grupo estadounidense en el desarrollo de infraestructura para espectáculos, la explotación comercial de arenas, festivales, centros de convenciones y recintos culturales de gran escala. La compañía cuenta con trayectoria en la gestión de este tipo de proyectos en distintos mercados del mundo.

Logotipo de AEG en color azul, con una estrella blanca de borde rojo y franjas rojas y blancas que atraviesan las letras, sobre un fondo blanco
La compañía Anschutz Entertainment Group (AEG) se asoció con Fénix para competir por la licitación de Tecnópolis.

A esa estructura se suma el historial CMN, cuya actividad se concentra en la producción de giras internacionales de artistas como Marc Anthony, Bad Bunny, J Balvin, Luis Miguel y Don Omar, además de la organización de eventos deportivos y culturales en Estados Unidos y América Latina. CMN mantiene desde hace años una alianza estratégica con AEG Presents orientada a la expansión de espectáculos para el público latino, vínculo que ahora se traslada al mercado argentino a través del proyecto presentado para Tecnópolis.

Un proyecto con proyección regional

De acuerdo con fuentes vinculadas al sector, la propuesta impulsada por Fénix busca transformar Tecnópolis en un complejo multipropósito con capacidad para albergar conciertos internacionales, festivales, congresos, exposiciones, eventos deportivos y producciones audiovisuales a lo largo de todo el año.

Ahora bien, la eventual participación de un operador como AEG también abriría la puerta al acceso al circuito mundial de grandes giras, a partir de la experiencia logística y comercial que la compañía desarrolló en América del Norte, Europa y otras regiones.

La resolución de la licitación es seguida de cerca por la industria del entretenimiento, en la medida en que el predio de Tecnópolis se ubica entre los espacios con mayor potencial del país para el desarrollo de infraestructura destinada a eventos de gran escala. La definición entre los dos grupos finalistas quedará en manos del Gobierno nacional, que conduce el proceso de licitación en su tramo final.

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