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Valentina Cervantes y Enzo Fernández disfrutan del verano europeo en familia: microbikini, pileta y glamour

La pareja eligió la isla para bajarle el ritmo a semanas decisivas del Mundial 2026, con una pausa familiar en el verano europeo, lejos del ruido mediático

valentina cervantes enzo fernandez
Valentina Cervantes y Enzo Fernández eligieron Ibiza para descansar en familia antes de la final del Mundial 2026
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A pocas semanas de la final del Mundial 2026, Valentina Cervantes y Enzo Fernández eligieron Ibiza como destino para desconectarse del ritmo intenso de la competencia y disfrutar del verano europeo en familia. La pareja, acompañada por sus hijos, priorizó el descanso después de meses de exposición mediática y exigencias deportivas, pero sin dejar de lado su interés por la moda y la tendencia.

Valentina Cervantes, reconocida por su presencia en redes sociales y su vínculo con el mundo fashion, compartió una selfie que rápidamente captó la atención de sus seguidores. La imagen, tomada frente al espejo durante sus vacaciones en la isla, la muestra con una microbikini bicolor: un corpiño triangular en tono amarillo pastel con detalles en negro, acompañado por una bombacha colaless cavada que repite la gama de colores. Este tipo de diseño, que se mantiene vigente desde el verano pasado, refuerza la preferencia de la influencer por las tendencias actuales.

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Para complementar el look de playa, Cervantes optó por un sombrero piluso blanco de jean con bordes desflecados, un accesorio que aporta protección y estilo. Sumó un reloj rectangular de oro y pulseras del mismo material, marcando una combinación entre comodidad y sofisticación.

Más allá de este look veraniego, Cervantes compartió otros estilos durante su estadía en Ibiza. Entre ellos, un conjunto urbano e informal formado por un top corto gris melange y un short holgado a tono, adornado con una estampa en la parte trasera.

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Valentina Cervantes y Enzo Fernández se escaparon a Ibiza con sus hijos
Valentina Cervantes compartió en redes sociales una selfie con microbikini bicolor durante sus vacaciones en Ibiza (Instagram)

Antes de llegar a la isla, Valentina mostró la elección de su look relajado. Para el vuelo privado, vistió un jogging verde inglés compuesto por un hoodie corto y holgado con capucha y cierre frontal, y un pantalón tiro alto con elástico en la cintura y puños ajustados en los tobillos. Debajo de la campera, llevó una musculosa blanca de escote recto, logrando un conjunto cómodo y versátil para el traslado.

En la primera imagen de este viaje publicada en sus redes sociales, Valentina se mostró con un pañuelo beige adornado con detalles de colores vivos y motivos gráficos, cubriéndole la frente y parte del pelo. Llevaba una prenda de tirantes blanca con textura visible y varias pulseras metálicas de distintos grosores en la muñeca. Optó por un maquillaje sutil, con cejas definidas y labios en tono natural.

Valentina Cervantes y Enzo Fernández se escaparon a Ibiza con sus hijos
La publicación de Valentina Cervantes en Ibiza sumó reacciones, comentarios y likes entre sus seguidores (Instagram)
Valentina Cervantes impuso su look de playa en Ibiza con piluso y joyas doradas
Enzo Fernández compartió una imagen familiar en Ibiza junto a sus hijos Benjamín y Olivia, mientras Valentina Cervantes tomó la foto

Una vez instalada en la isla, Cervantes publicó una foto romántica recostada sobre una reposera junto a Enzo Fernández. En la escena, Fernández la besaba mientras ella lo rodeaba con su brazo izquierdo y sonreía.

Enzo Fernández, por su parte, eligió compartir una imagen familiar. En la foto, vestía una musculosa negra y sostenía con su brazo derecho a su hijo Benjamín y a su hija Olivia. Del otro lado, Cervantes sujetaba el celular para tomar la fotografía.

Valentina también mostró a su hijo Benjamín en una imagen que enterneció a sus seguidores. El niño sonreía frente a un paisaje de atardecer en Ibiza, con colores llamativos de fondo.

Las vacaciones de Valentina Cervantes y Enzo Fernández en Ibiza
Las vacaciones de Valentina Cervantes y Enzo Fernández en Ibiza (Instagram)
Valentina Cervantes y Enzo Fernández se escaparon a Ibiza con sus hijos
Valentina Cervantes y Enzo Fernández disfrutaron de un día de pileta en sus vacaciones (Instagram)

La derrota de la Selección argentina ante España en la final del Mundial 2026 tuvo un fuerte impacto entre los hinchas y el círculo cercano de los jugadores. Mientras la noticia recorría el país, las redes sociales se llenaron de mensajes que mezclaban tristeza, orgullo y agradecimiento. Entre los posteos, destacó el mensaje de Valentina Cervantes dedicado a Enzo Fernández, su pareja y referente del equipo.

En su publicación, Cervantes evitó mencionar el resultado y eligió resaltar valores como el esfuerzo, la perseverancia y el ejemplo para sus hijos. Escribió: “Hoy solo quiero recordarte lo orgullosa que estoy de vos. No por un resultado, sino por la persona y el profesional que sos. Porque dejás todo en cada partido y cada vez que te ponés esta camiseta”.

Cervantes manifestó su admiración por el compromiso y la humildad de Enzo Fernández, y remarcó que los logros se alcanzan a partir del trabajo y la confianza personal. Su mensaje cerró con énfasis: “Admiro tu compromiso, tu humildad y la pasión con la que vivís este camino. Sé que todo lo que lograste es fruto de tu trabajo y de no dejar de creer nunca en vos”.

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