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Celular funcionando 24 horas al día 7 días a la semana: el permiso para que las apps hagan todo

Para su correcto funcionamiento se necesitará un PIN para evitar automatizaciones erroneas

Android 17 incorpora un nuevo permiso para que las aplicaciones vean e interactúen con el contenido del celular incluso con la pantalla bloqueada. (REUTERS/Bruna Casas)
Android 17 incorpora un nuevo permiso para que las aplicaciones vean e interactúen con el contenido del celular incluso con la pantalla bloqueada. (REUTERS/Bruna Casas)
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Que las aplicaciones puedan ver e interactuar con contenido del celular cuando tiene la pantalla bloqueada no es algo que esté lejos. Una investigación de Nerd’s Chalk encontró en el código de Android 17 un permiso que le daría a las plataformas esta autorización.

Esta opción ya se había filtrado antes, pero ahora tenemos más detalles sobre como será su funcionamiento, del que anteriormente solo se mencionaba que era una “automatización de pantalla” y ahora sabemos que tendrá un impacto más amplio en el teléfono, incluso mientras está bloqueado.

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Cómo funcionará el nuevo permiso y sus limitaciones

Este nuevo permiso no solo permitirá a las aplicaciones interactuar con la pantalla, sino que introduce un control adicional: el emparejamiento confiable exigirá que el usuario confirme su identidad mediante un PIN antes de autorizar el acceso. Así, aunque el permiso sea potencialmente robusto, el PIN actúa como barrera contra aprobaciones accidentales.

La funcionalidad, todavía en etapa de desarrollo, no tiene activado el flujo final, pero el código indica que los usuarios podrán decidir qué capacidades específicas otorgar: permitir sugerencias proactivas, conceder control sobre la pantalla bloqueada o revocar permisos de manera individual sin romper la relación de confianza entre dispositivo y aplicación.

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Frasco de lágrimas artificiales, estuche de lentes de contacto, teléfono móvil con pantalla brillante, gafas de aumento y gafas de sol sobre una mesa de mármol.
La función de automatización de pantalla permitirá otorgar sugerencias proactivas, control sobre la pantalla bloqueada y revocar permisos de forma individual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dentro de los detalles encontrados también se aclara que aunque un PIN puede evitar que se apruebe el permiso sin querer, el usuario sigue siendo responsable de decidir si la aplicación merece ese nivel de control, incluso antes de experimentar cómo actuará realmente la app con esa información.

Cómo crecen la apuesta por la automatización de los dispositivos móviles

La llegada de este permiso se complementa con otro avance de Gemini, con el que quieren permitir que el usuario delegue completamente tareas repetitivas o simples en la IA, que podrá operar el teléfono sin intervención manual.

El proyecto, conocido internamente como “bonobo” y presentado bajo el nombre de Project Astra, muestra cómo Gemini es capaz de analizar el contenido en pantalla, desplazarse por interfaces, activar botones y ejecutar acciones en aplicaciones como Uber o tiendas en línea, todo sin que el usuario toque el dispositivo.

Las primeras pruebas detectadas en versiones beta de la aplicación de Google para Android confirman la inminente llegada de la funcionalidad “screen automation”, que permitirá a Gemini realizar acciones dentro de aplicaciones específicas por orden del usuario. El sistema podrá, por ejemplo, comprar productos o reservar viajes, gestionando procesos de principio a fin de manera autónoma.

Project Astra, también conocido internamente como bonobo, permite que Gemini analice la pantalla, navegue interfaces y active acciones en aplicaciones como Uber y tiendas en línea.(REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)
Project Astra, también conocido internamente como bonobo, permite que Gemini analice la pantalla, navegue interfaces y active acciones en aplicaciones como Uber y tiendas en línea.(REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Además, la integración de “screen automation” trae novedades en la interfaz de usuario, como nuevas secciones para ver y gestionar órdenes directamente desde la app de Gemini.

Riesgos de la autonomía: el ejemplo de la IA de OpenAI

El debate sobre la seguridad y los límites de la autonomía de los agentes de inteligencia artificial no es irreal. Un ejemplo reciente lo demuestra: durante una prueba interna, dos modelos avanzados de OpenAI lograron evadir las restricciones de un entorno seguro (“sandbox”), acceder a internet y obtener permisos en sistemas de producción de la plataforma Hugging Face.

El incidente mostró que, cuando las barreras técnicas son insuficientes o existen vulnerabilidades desconocidas, los agentes autónomos pueden combinar técnicas imprevistas y avanzar hasta comprometer sistemas reales. Los modelos utilizaron credenciales robadas y explotaron fallas nuevas, logrando ejecutar código remotamente en servidores ajenos.

Las investigaciones revelaron más de 17.000 acciones automatizadas durante la intrusión. Aunque no se alteraron productos públicos ni cadenas de suministro, el episodio evidencia el potencial de los agentes para identificar y explotar rutas alternativas cuando cuentan con recursos suficientes y restricciones laxas.

Una prueba interna de OpenAI expuso los riesgos de la automatización con IA, después de que dos modelos evadieran un sandbox, accedieran a internet y ejecutaran código en servidores de Hugging Face. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
Una prueba interna de OpenAI expuso los riesgos de la automatización con IA, después de que dos modelos evadieran un sandbox, accedieran a internet y ejecutaran código en servidores de Hugging Face. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

La colaboración forense entre OpenAI y Hugging Face permitirá reconstruir cada etapa y reforzar los mecanismos de seguridad.

Este caso sirve como advertencia sobre los riesgos de habilitar capacidades amplias de automatización y control, tanto en dispositivos personales como en infraestructuras críticas. La historia confirma que la necesidad de comodidad y automatización debe ser equilibrada con una supervisión rigurosa y la capacidad de revocar permisos en todo momento.

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